Найавторитетніше польське видання про Україну

Польський народ продовжує активно руйнувати російський імперський міф про те, що росіян та українці є братніми народами, а поляки – люті вороги українців.

Нині серед 38 мільйонів мешканців РП, особи з українськими паспортами складають 2 мільйони. З них понад 100 тисяч вже отримали друге, польське громадянство і ніколи не повернуться в Україну. З усіх країн, що надають нині дружню допомогу Україні, безумовними лідерами є Польща, Велика Британія, США, Литва.

Тому читання впливових польських ЗМІ є не простим предметом цікавості школяра. Найбільшу аудиторію в РП та за її межами має «Газета виборча» (www.wyborcza.pl) Погляньмо, що пише ця газета в числі за п’ятницю, 25. 03. 2022.

На титульній сторінці розташовано два матеріали про Україну. Офіційна інформація «Контрнаступ України триває. ЗСУ вдалось відбити деякі місцини на схід від Києва» та стаття Анджея Красніцкі (Andrzei Krasnicki) «Злочини росіян в Україні, як і радянські звірства в 1945 році. Майже 80 років і стільки подібностей». До слова, в Польщі російських окупантів - вбивць називають росіянами, а не орками з фантастичних книжок та комп’ютерних ігор.

Автор пише: «Червень 1946 року, 16-річний поляк Владек тікає в поле поблизу Старгарда, але радянський танк наздоганяє його і наїжджає на нього. Березень 2022 року, автомобіль української сім'ї з дітьми обстріляний російським танком. Троє людей, серед яких 9-літня дівчинка, загинули. Дві події з різницею в 76 років. Як схожі. Жорстокий, ірраціональний світ, так само, як й інші історії про злочини, скоєні російськими військами в Україні під час війни, що триває. Росіяни спалили закриту стайню з кіньми в Гостомелі. Громадяни Росії розстріляли жителів Черняхова, які стояли в черзі за хлібом. У Маріуполі росіяни скинули бомбу на театр, незважаючи на видимий напис "діти". Російські танки наїжджають на цивільні машин з водіями всередині». Спасибі польським журналістам за відверту, страшну правду про окупантів, на яку не завжди спроможні українські репортери.

На головній сторінці газети є й матеріал про дві братні держави, в опції «найчастіше читають». Передплатники інформаційного ресурсу «Газета виборча» як найбільш популярний визначили матеріал з назвою «Чого Польща вчиться в України. Це зустріч, навіть зіткнення двох народів». Історичне зближення направду братніх націй може вилитись у їхнє безумовне лідерство в об’єднаній Європі. Особливо, коли в якості пасивного НАТО (союзу, що копіює беззубість та непотрібність ООН з її Радою Безпеки) утворити новий військовий союз. Співзасновниками якого можуть бути Велика Британія, Україна та Польща. Час показав, що вихід Британії з ЄС, де продовжують домінувати вічні друзі В. Путіна та РФ – Німеччина з Францією, був цілком коректним рішенням.

Сподіваюсь, на урочисте відзначення української перемоги над РФ, що відбудеться в Миколаєві, Миколаївський міський голова Олександр Сенкевич та очільник Миколаївської ВЦА Віталій Кім не забудуть запросити амбасадора РП в Україні, або, принаймні, польського консула з Одеси. Для поляків Миколаїв – не чуже місто (news.pn/ru/blogs/255516).