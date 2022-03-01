Повітряні тривоги будуть лунати до визволення Криму від окупантів

Кожного вечора в Миколаївській області оголошується повітряна тривога. Дякуємо нашим захисникам. Не критикуйте ані ЗСУ, ані керівників обласного та міського рівнів. Інакше не можна. Поясню, чому.

Лише одна країна власною супутниковою мережею контролює УСЮ поверхню Землі в режимі реального часу. Ви здогадались, що це за держава. І, коли найвеличніший лідер сучасності намагається критикувати простого лідера західного світу: «Чому Україна досі не в НАТО, коли ви закриєте наше небо», він достеменно знає, що США забезпечують ППО ЗСУ оперативною інформацією в он-лайн форматі про запуски російських крилатих ракет з Криму.

Якби не американці, щоночі путінські «подарунки для денацифікації» вибухали б не лише на теренах Миколаївщини, а й у Львові, І-Франківську, Тернополі, Вінниці, Хмельницькому. Саме в той бік летять ракети, запущені російськими нацистами з території окупованої Кримської області України. І пролітають усі ці залізяки з вибухівкою над Миколаївщиною. До слова, я вже про це писав неодноразово, лише над обласним центром (Миколаєвом) пролягають ДЕВ’ЯТЬ повітряних коридорів. Тобто, вільних доріг для літаків чи крилатих ракет, по аналогією з земними шляхами. Велике будівництво доріг та мостів для російських танків згадали?

Приміром, американці бачать, що з Криму полетіла ракета в наш бік (росіяни полюбляють ср@ти в душу «братньому» народові, коли стемніє, щоб нічними вибухами посіяти паніку в обласних центрах України). Відповідний український військовий підрозділ моментально отримує сигнал, який дублюється для військово-цивільної адміністрації Миколаївщини. Лунають сирени. На який обласний центр запрограмована ракета, що за пару хвилин летітиме над Миколаївською областю, ніхто, окрім нацистів з «руцкава міра», не знає. Миколаївці, на жаль, в повній мірі не усвідомлюють потенційну небезпеку, що нагадує зловісну лотерею. До вию тривожних сирен призвичаїлись. Вже чутно балачки, що стріляють не по Миколаєву, а в сторону західної України, де зараз перебуває мільйон біженців зі сходу, центру, півдня України. Варто зрозуміти, що після 20 ракет, запрограмованих на політ до Львова чи І-Франківська, трапиться одна, націлена саме на Миколаїв. А її ніхто не очікував (((

Тому слухаємо голів Миколаївської адміністрації та м. Миколаєва – В. Кіма й О. Сенкевича. Вони зайвого в контексті безпеки не порадять, бо заслуговують на довіру під час справжньої війни.

Слухаємо та намагаємось знайти відповідь на питання, чому з травня 2019 року УСІ ракетні програми України були ліквідовані як непотрібні. Бо у когось в голові війна вже скінчилась. Позаяк в очах скаженого путлєра він побачив мир та почав виконувати власну передвиборчу агітку «надо просто пєрєстать стрєлять». Якщо ми припинимо стріляти, вони нас знищать. Усіх. Росіянам потрібна Україна без українців. Тому не втомлюємось дякувати ЗСУ, чиї вояки ЩОДНЯ збивають російські ракети над Миколаївщиною. Поки БОГ носить форму ЗСУ.

Сподіваюсь, я не розкрив жодної державної таємниці )))