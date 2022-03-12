Бремя правды, удобоваримая ложь и «пусть говорят» (Часть 2)

«Друзья, мы с вами такую новую Украину построим, что Швейцария будет завидовать. Только оставайтесь живыми!» (сентенция Автора в Фейсбуке)

К вашему вниманию, высокоуважаемые читатели, короткое историческое эссе, состоящее из трёх временных отрезков, в продолжение «Un pour tous, tous pour un! И «пусть говорят» - с заданными периодами времени.

История архипрагматичная наука. Нам, украинским южанам, дано прочувствовать своим естеством, телом и душой.

История – это сила Правды! Следовало бы отменить историю как школьный предмет, и возложить этот груз на плечи самообразования.

Однако приступим к важному для исторической правды отрезку №1, с периодом - январь 1933 — май 1945 годов.

Речь идет о Холокосте, что в переводе из древнегреческого ὁλοκαύστος - означает «всесожжение».

Ради истины отметим, основатель Николаева Григорий Потемкин прекрасно знал древнегреческий, и очень жаль, что некие доморощенные графоманы-кляксуны, извращая историю Причерноморья, пишут о Потемкине как о «смоленском еврее». К чему такие передергивания? Можно только предположить, что это проявления антисемитских настроев клавишников-дебоширов, греющих свои корявые пальцы ненависти у кострища еврейских погромов. Видимо, местные аморальные клавишники сожалеют ныне, что запорожцы не расправились со «смоленским евреем» под Очаковом. тут https://news.pn/ru/blogs/266848

№1 Евреи не привыкли искажать Историю

Евреи моральная нация.

Можно сказать, что реакция общественности и СМИ на выступление Президента Украины Владимира Зеленского перед народом Израиля и правительством была в целом нейтральной и положительной.

Однако имеется определенная реакция израильских политиков, парламентариев и министров, которая насторожила и огорчила украинскую мыслящую общественность.

Детализируем. Представители коалиции подвергли критике обращение президента Украины Владимира Зеленского, в «котором он сравнил конфликт (они даже не объявили войну) в Украине с Катастрофой европейского еврейства».

Далее еще цитата от министров: «Президент Украины обрушился на Израиль и сделал возмутительное сравнение с Холокостом. Это искажение истории».

Депутат Кнессета от партии Религиозных сионистов Симха Ротман после выступления Зеленского написал в соцсетях, что Израиль не сможет выполнить просьбу Зеленского и помочь Украине также, как украинцы помогали евреям в годы нацистской оккупации во время Второй мировой войны.

«Я не понимаю по-украински, но, если перевод, который я услышал, верен, Зеленский просил нас вести себя с украинцами так, как они вели себя с нами 80 лет назад. Извините, думаю, нам придется отклонить его просьбу. Все-таки мы моральная нация. Свет народам»- написал Ротман в Twitter.

Министр связи Израиля Йоаз Гендель призвал: «Не искажать историю!».

Депутат Юваль Штайниц (партия Ликуд) сдержанно заметил следующее: «Речь Зеленского на грани отрицания Холокоста».

«Это возмутительное сравнение. Зеленский исказил вину его страны за участие в уничтожении евреев. Украинцы убивали евреев, много евреев», — привёл слова министров израильский «9 канал».

Итог подвел пресс-секретарь еврейской общины Хеврона Ишай Флейшер – «Холокост – это все что угодно, кроме подходящей причины для того, чтобы Израиль давал оружие Украине».

Эссе в защиту Истории - это сплошь цитаты, упругие и крепкие, цвета алых зерен, спаянных самой природой в сочном плоде гранатового дерева. Но как выпукло и доступно до любого ума проявляется историческая канва Холокоста, в которой не угадываются нынешние события.

Число погибших евреев в период Холокоста составило 5,1 млн. человек.

Евреи моральная нация, они не привыкли искажать Историю.

№2 Приказано «мочить!» и пропагандоны обрушились на Автора всей мощью

Отрезок времени с ноября 2012 по январь 2013 годов.

Мои поездки на росТВ, а это были два канала ОРТ и Россия-1, связаны с нашумевшим во всем мире «Делом Оксаны Макар», криминальным делом, которое загадочным образом перекроили в политическое. А телевидение и СМИ РФ с этой точки начали нещадную пропагандистскую войну против Украины и её европейского выбора.

В Киеве ситуацию пробили с ходу, в Николаеве немногие сообразили, продолжая внутривидовую травлю. А наш поэт Владимир Пучков оценил вояж в Останкино моментально. Он, не шутя, сказал мне в своем рабочем кабинете: - Да, тебе, Лена, надо дать Герой Украины!

К сведению читателей, в этой детективной истории настоящий виновник так и не пойман. Зато выгодополучатели живут припеваючи. Правда, мамаша Суровицкая в последнее время куда-то исчезла, квартиру, купленную на народные пожертвования, продала.

В Николаеве все местные таксисты историки и правдолюбцы еще какие. Они все про всех знают. В Одессу, к самолету, в ноябре 2012 года и обратно по прилете из Шереметьево в Николаев нас вез николаевский таксист из знатоков и правдолюбцев.

Он смотрел на нас, украинских следопытов-искателей в составе Автора и Веры Ярошенко, с неподдельным уважением.

– А я возил Суровицкую и Оксану на Баштанскую трассу. Сама мамаша выступала сутенершей. Продавала свою несовершеннолетнюю дочь мужикам. А как обернулось! Наглый лгун Малахов сюжет придумал про девочку из консерватории, случайно попавшую на крючок насильников. Лгали все. А вы не только откопали правду, отряхнули, но и посмели показать Правду и в фас, и в профиль. Смелые и отважные вы люди, - заключил николаевский таксист.

Ему неведомо было закулисье «мочилова» на «шоу «Пусть говорят». Попробую коротко на раз - два, чтоб не застала сирена воздушной тревоги.

а/ Мы хорошо понимали то, что нас ждет на эфире. Могли бы не поехать, трусливо спрятаться на даче ,выключить телефоны. Представляли и с учетом травли в самом Николаеве, со стороны «активистов», и группы «Юрина-Чудайкина», которая поддерживалась покойным мэром Чайкой.

б/ По дороге в Останкино, московский таксист посмотрел на нас сочувственно. Спросил: - Вы хоть знаете, во что вписываетесь? То ж гладиаторская арена, а не шоу. Там все по команде, все наперед прописано. Они вас «замочат» (он употребил другое слово – «прибаранят»). Может вернемся в гостиницу?» Едем, будем живы – не помрем. – Как знаете,- грустно проговорил таксист.

c/ Немного погодя стало понятно – «мочили не нас, избивали европейский выбор Украины».

d/ В студии «Пусть говорят» зависла плотная пелена ненависти и полного отрицания. Толпище зрителей мычало и улюлюкало по взмаху руки, и моментально заливалось сочувствием по свистку. Накал ненависти был так высок, что я физически потеряла способность говорить – во рту пересохло и язык перестал шевелиться, а воды мне не давали. Наш николаевец Христенко просил Малахова дать мне слово. Но он оказал в грубой, категоричной форме.

f/ Краем глаза я видела, как студию «Пусть говорят» покидали гости из США.

g/ И еще одна цитата января 2013 года, шоу Михаила Зеленского (Россия -1). Только уточню, что противоположную нам украинскую сторону представляли Суровицкая, адвокат Катеринчука и тогда журналист и близкий друг мамаши, а сегодня предатель Андрей Д - цкий., Так располагаются звезды! Так вот, в первом ряду сидел упоротый лингвист, который все время уличал меня в том, что я не понимаю русский язык. – Да она не понимает по-русски!- радостно вопил он, указывая на меня пальцем. Вывод напрашивался один – у нас был разный русский. Мы были совсем другими!

№3 Швейцария как образец

Промежуток отрезка 50-60-е годы прошлого века.

В каждом швейцарском доме есть действующее бомбоубежище. С туалетом, душем, спальными местами и продовольственными запасами. В 60-е годы жители еще тогда небогатой горной страны были напуганы атомной угрозой. В памяти живо рисовались руины Хиросимы и Нагасаки. Предусмотрительные швейцарцы добросовестно и архитектурно грамотно строили бункеры на случай ядерной войны. Её пример – другим наука!

НЕ скрою, люблю Швейцарию. Да и с Украиной у неё один знак Зодиака – Телец.

Женева говорит на французском, Цюрих говорит на немецком. И никому в голову не придет переиначить, принудить и украсть язык. Её пример другим наука!

Женщины получили в Швейцарии право голоса только в 1971 году, но зато при разводе все имущество достается жене.

В каждом доме имеется продовольственный запас. Швейцарцы, голодавшие в послевоенные годы, научились создавать резерв на случай как военных, так и природных катастроф.

Учиться украинцам у швейцарцев, молчать и прилежно учиться.

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