Росія завжди використовує заложників

Чи може будь-який політик діяти на користь держави (паспорт якої лежить в його кишені), якщо його найближчі рідні знаходять в руках ворога і є по-суті заложниками? Питання – риторичне. Про використання Росією (СРСР) дітей відомих політиків в якості заложників я вже писав.



Ми любимо своїх матусь, батьків, бабусь і готові виконувати бажання нелюдів, в криваві мацаки яких потрапили наші рідні. Тепер поглянемо на осіб в керівництві України, котрі причетні до зовнішньої політики країни, її безпеки. Чи можуть ці персонажі захищати українські інтереси, коли дорогі їхньому серцю люди під надійним контролем ФСБ РФ?

Давид Арахамія. Народився в 1979 році в м. Сочі, мешкав у Гаграх, двічі одружений, від шлюбів має 6 дітей. В 1992 році його родина оселилась в Миколаєві. Громадянство України Давид отримав лише в серпні 2014 року. На запитання, з паспортом якої країни він в 2000 році виїздив навчатись до Англії та США, не відповідає. Хоча, якщо це – не російський паспорт, його можна було б і показати. У ВРУ Д. Арахамія відомий в якості автора законопроектів, що лобіюють інтереси білоруських, російських кампаній, попри війну. Він є власником прокладок, що купували електроенергію в РФ протягом 2019-2022 років. Грузинською мовою не володіє Вся його родина є російськомовною. Іван Баканов. Народився в 1975 році в м. Кривий Ріг, друг дитинства В. Зеленського. Дружина І. Баканова є громадянкою Росії. Теща І. Баканова мешкає в Москві. Кирило Буданов. Народився в 1986 році в м. Кив. Дружина К. Буданова – етнічна росіянка, має близьких родичів в РФ. Уся родина Буданових є російськомовною. Олексій Данилов. Народився в 1962 році в Луганській області. Має 4 дітей та 2 онуків; 89-річна мама О. Данілова досі мешкає в окупованому РФ Луганську. Ігор Жовква. Народився в 1979 році в м Київ. Мама І. Жовкви – громадянка РФ, постійно мешкає під С - Петербургом. Родина І. Жовкви є російськомовною. Андрій Єрмак. Народився в 1971 році в м. Київ, неодружений, діти відсутні. Мама – уродженка С - Петербургу. Тато – офіцер ГРУ РФ, постійно мешкає в Москві. Обидва батьки А. Єрмака є громадянами Росії. Андрій – підкреслено російськомовний. Михайло Подоляк, 1972 р. н, неодружений, дітей не має. За освітою лікар – випускник Мінського медінституту. В 2004 році внаслідок вдалої операції КДБ БРСР М. Подоляк переїхав на постійне замешкання з Мінська до Києва в якості опозиціонера. У нього на руках було рішення білоруського суду про стягнення з нього та його газети великої суми кошів. М. Подоляк співпрацював з багатьма відомими регіоналами. Він полюбляє обніматись з представниками окупанта (РФ) на міждержавних переговорах. У Михайла, як у всіх керманичів сучасної України, є родичі на території Росії. Андрій Наумов – товариш І. Баканова та К. Буданова, екс-начальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, бригадний генерал. Виїхав за межі України за лічені години до повномасштабного вторгнення РФ 24. 02. 2022. Перед 24 лютого, попереджений кураторами з Росії, Наумов у супроводі киян - офіцерів ФСБ залишив Україну. Його родина виїхала ще раніше. Тиждень тому за низкою адрес російського крота А. Наумова відбулися обшуки. Це пов’язано із розслідуванням ДБР за ст. 111 ККУ ("Державна зрада"), в якому фігурує очільник ГУ ВБ СБУ. Обшуки провели у квартирі в ЖК Alter Ego в центрі Києва та селищі Гребінки. Ця нерухомість записана на його близьких. Під час обшуків з’ясувалось, що нерухомість Наумова охороняють співробітники СБУ (!) Сім’я Наумова має рідню в РФ.

Наведена інформація є присутньою у відкритих джерелах. Жодної державної таємниці я не видав.