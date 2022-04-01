Я не герой, але тікати з власної країни не планую

Ніколи не вважав себе якимось особливим, тим паче героєм. Я лише рухався життєвим шляхом прямо, не підлаштовуючись під вимоги начальства. Завжди.

І тоді, коли у 1989 році з побратимами створював в Миколаєві РУХ та УГС, втративши згодом роботу та пристойну зарплатню.

І коли недовго служив в Миколаївській ОДА на посадах середньої ланки (2007/2009 роки) в часи президента України В. Ющенка та прем’єрки Ю. Тимошенко.

І тоді, коли в 2018-2019 роках працював яко юрист (гуманітарні програми допомоги ВПО, постраждалим через військові дії росіян) в Лисичанську, Золотому, Станиці Луганській.

Я – багата людина. Багатий на рідних, близьких, котрі щодня телефонують та пропонують виїхати з Миколаєва до них, в безпечний регіон України чи іншу державу. Тим паче у мене від 2014 року є карта поляка. Багатий і на миколаївських товаришів - розбишак, з якими ми щодня влаштовуємо «перевірки наявності в живих» )))

Проте, найбільше багатство – шляхетна змога залишатись самим собою. Щоб за горнятком кави чи гальбою пива з давніми друзяками, як класик, констатувати: ми чесно йшли, у нас нема зерна неправди за собою.

Не бачу аніякого геройства в тому, що я залишаюсь в Миколаєві. У мене ніколи не повернеться язик звинувачувати у відсутності патріотизму тих миколаївських жінок, які з дітьми виїхали в Галичину, Польщу, Чехію, Німеччину, Австрію, Італію, Словаччину, Болгарію. Дітей варто рятувати в першу чергу. Позаяк ми повинні саме їм передати нову некорумповану Україну, після перемоги у вітчизняній війні з агресором – РФ. Інакше усі минулі та майбутні жертви українців втрачають сенс.

Я жодного разу не відвідував бомбосховище. І зовсім не через показний героїзм, відсутність страху. Хоча в 62 роки вже не боїшся за власне життя.

Не відвідую укриття задля безпеки тих, хто там ховається. Я не зможу висидіти ніч в оточенні сусідських бабусь, які будуть російською мовою намагатись переконати мене, що в усьому винен виключно В. Путін. Росіяни не винні. Серед них є цілком достойні люди. Ось, приміром, як ці бабці, що приїхали до Миколаєва з Росії 40-50 років тому і досі не вивчили українську мову. До 24. 02. 2022 одна з цих пенсіонерок, вигулюючи песика, говорила іншій: «Когда я прієхала в Ніколаєв, укрАїнци даже боялісь гаваріць па-украінскі. А сєйчас еті мєстниє бандєравци савсєм распаясалісь».

Наразі не зможу мовчки, без скандалу вислуховувати аналогічні проповіді землячок тих, хто обстрілює Миколаїв російськомовними ракетами. Тому фіксуючи по чотири/шість разів на добу сирени повітряної тривоги, я залишаюсь у власній квартирі. Мешкаю в Миколаєві від 1976 року. Мені цей «руцкій мір» вже в печінках сидить. Чути його гидке шипіння ще й в бомбосховищі – оце прошу без мене.

Для україномовних українців Миколаєва ще не обладнано жодного укриття. Буду чекати ))) Миколаїв – це Україна, написано на парканах, біля мостів. Вірю, знаю, зможемо. Зможемо зробити його направду неймовірним українським сіті в українській Україні, частині ЄС та НАТО. Доживемо. Заради цієї мети варто жити.