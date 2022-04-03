Останні новини з ОПУ

Підполковник СБУ О. Арестович, білоруський лікар М. Подоляк, абхазький комп’ютерник Д. Арахамія та їхній шеф А. Єрмак, син старшого офіцера ГРУ ЗС РФ з Москви, – представники української народу на міжнародних переговорах раді повідомити, що вони вже все підготували. Найближчим часом в Стамбулі відбудеться особиста президентська зустріч В. Зеленського та В. Путіна.

Лідерам країн – учасникам спеціальної операції з денацифікації (знищення) нації українців для обговорення пропонуються наступні питання.

1) Під яким кутом та з якої висоти найкраще кидати бомби на пологовий будинок та театр в Маріуполі.

2) Черговість знищення, з допомогою крилатих ракет, історичних пам’яток світового значення в Чернігові, Харкові, Києві.

3) Як краще групою покидьків зґвалтувати 12-річну дитину з Ірпеня: до смерті її батьків чи на очах тата і мами, а вже потім розстріляти усіх.

4) Яку фарбу для волосся використати 6 – літньому хлопчику з Ворзеля, який посивів, спостерігаючи, як його маму стадо росіян ґвалтувало до смерті.

5) Як краще розстрілювати мешканців Бучі – зі зв’язаними позаду руками чи з речами на голові, щоб від одиночного пострілу в потилицю мозок та кров не псували військову форму російських вбивць.

6) На якій швидкості російському танку краще переїхати жінку на велосипеді в Гостомелі, щоб вона загинула відразу, а не мучилась.

Сторони майбутніх перемовин конструктивно готові до взаємних уступок з боку України.