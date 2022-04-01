«Я возьму себе собаку и рожу ребенка»: Планы николаевцев после победы

Я представляю себе День нашей победы очень четко и ясно. Совершенно очевидно, что это не будет в один день с голосом Левитана и общим выдохом, но в какой-то момент мы все с вами поймем, что орда отступает. Масштабно и везде. Периодически наши бойцы еще будут проводить зачистки, убирать из сел и пригородов заблудшие тела (душ там точно нет), очищать города от мусора.

Но это случится. Нам объявят об этом в телемарафоне. Нам скажут об этом в Telegram-каналах. Президент Владимир Зеленский выступит с обращением: «Дорогі українці, ми зробили це. Ми перемогли. Ми вибороли свою свободу». Представьте себе это. Представьте интонацию, услышьте эти слова, почувствуйте. Счастье. Плотные стальные кольца, сковывающие все, что внутри, лопнули. Часть из вас расплачется тут же, слушая речь о нашей победе. Часть – позже, на плечах у близких и друзей, с которыми вы увидитесь в ближайшие дни. Которые приедут домой в ближайшие дни.

А кто-то просто пойдет спать, потому что уже давно все выплакано. Мы встретим своих воинов, мы похороним тех, кто погиб. И в этот небольшой промежуток выдоха между победой и началом восстановления себя и всего, что окружает, что вы будете делать?

На этот вопрос ответили николаевцы и ответы очень вдохновили.

«Я возьму себе собаку и заведу ребенка», - ответ моей близкой знакомой, которая даже не дослушала вопрос. Со своим мужем они не планировали детей еще минимум лет пять, причина банальна – куда спешить. Оказалось, есть куда. Еще хотят ретривера, чтоб все как по книжке. Золотистого.

«Хочу снова увидеть наших аистов на даче, а в день прилета выставить фото в ФБ и написать, как всегда: «Прилетели! Значит, все будет хорошо!», - пишет Артем. Мы тоже очень хотим видеть аистов у себя над головой. А не вражеские самолеты. И, конечно же, все будет хорошо.

Любовь хочет отстроить свой дом после пожара и сделать своему ребенку операцию. Не успела до войны.

«Хочу відбудувати будинок після пожежі і повернутися до рідного будинку, хочу щоб дитині зробили операцію, бо зараз через війну це неможливо. Мрію повернутися до звичайного щасливого життя. Мрію побачити всіх рідних, які поїхали через війну у безпечне місце».

А Маргарита хочет своего быта – кофе с подругами в кафе, кино с мужем. Утреннюю рутину.

«Я хочу зустрітися на каву з подругами в улюбленому кафе, хочу з чоловіком піти в кіно, хочу встати зранку, випити кави і піти на роботу....».

Летники откроются на полную, девочки повытаскивают свои новые платья. Сначала распакуют тревожные чемоданы, перестирают «военное», положат документы в тумбочку, а запасную зубную щетку – в шкафчик под раковиной. И сядут на летниках в своих самых красивых босоножках.

«После Победы поедем в Карпаты! У меня мечта, в Карпаты летом!» - пишет Елена. А ведь звучит как план, согласитесь.

Татьяна очень хочет увидеть маму, а утром красиво одеться и пойти на работу. Богдан мечтает, наконец, поработать в огороде, Анжелика продолжит поиск своей второй половинки – предыдущего кавалера разоблачила война. У Андрея желание простое – принять ванную, а Дмитрий поедет в украинский Тарханкут.

Про Крым, кстати, можно писать отдельно. За восемь лет оккупации некоторые украинцы, будем честными, разуверились, что полуостров удастся освободить от орды. Но наши воины показали – удастся. И теперь мы строим планы на Крым.

«Хочу обійняти своїх батьків і все-таки спробувати равлики по-бургундськи в улюбленому «Чізкейк & макарон», - пишет Екатерина.

«Мы поедем в Шевченково чинить крышу нашим кумовьям, а после есть крылышки с мангала в любимой беседке, и до утра веселить их соседа нашим пением!» - планирует Юлия.

«Виставки! Багато виставок із чарівними світлинами у різних країнах світу! І поїхати до Криму», - пишет Павел.

Украинцы хотят обниматься и собирать родных за одним столом. Пить чай с коньяком, есть торты большими ложками, купить новое постельное белье, на которое всегда как-то не хватало денег. Николаевцы хотят видеть своих близких. Хотят расцеловать воюющих мужей и внуков.

То, что происходит сейчас, по своей сути невыносимо ни видеть, ни слышать. На что-то уже не хватает злости – этот ресурс уже давно сам себя исчерпал. Наступает отупление, пока не появляются фотографии из Бучи. Ресурс заполняет разум в удвоенном объеме. Война уже больше месяца жрет наши нервы, забирает у нас нашу весну и жизни. В подобном состоянии, чтобы не сойти с ума, очень важно планировать. Если не можете – почитайте о планах других. Они довольно простые, записывайте:

1.Обнять родного.

2.Купить торт.

3.Выдохнуть.

А пока мы на одном коллективном вдохе, а торты в магазины не завозят, пункт нашего общего плана один – верить в победу. И мы верим.