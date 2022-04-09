Пора деросіянізовувати Миколаївщину

Тим, хто скаже «не на часі», адресую питання – скільки ще українських дітей з Миколаївської області росіяни мусять вбити, щоб місцеві прихильники російськості Північної Чорноморії позакривали власні російськомовні роти? Коли буде на часі? До речі, я про про необхідність дерусифікації південного краю почав писати ще 11. 07. 1992 в миколаївській газеті «Щотижня». Що я лише не почув на власну адресу за останні 20 років від захисників «братнього» російського народу! А одна ще жива місцева росіянка А. В, тепер – заслужена журналістка України, в 1992 році зверталась до прокуратури з вимогою притягнути мене до кримінальної відповідальності за розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Така принципово російськомовна публіка і тоді, і зараз, після вбивств росіянами миколаївців, продовжує теревенити про існування серед українських громадян принаймні двох національностей: росіян та українців.

Як мешканцям Миколаївщини затишно ховатись в бомбосховищах, котрі досі розташовані на вулицях: московських, севастопольських, новоросійських, Жукова, Толстого чи Пушкіна! Тільки не повторюйте кремлівську мантру «ета ж наша історія». Коли область звільнили в 1944 році від німецьких окупантів, першим рішенням радянської влади було перейменування усіх гітлерштрасе та гебельспляц. До речі, днями в Мукачовому вже ліквідували пам’ятник співцю російського царату Пушкіну.

Ще раз скажу і про необхідність повернення населеним пунктам області первісних українських назв, які були ліквідовані російською царівною Катериною наприкінці 18 століття та радянськими приблудами на початку 20 сторіччя.

Місто Первомайськ (від 1919 року) – козацька фортеця Орлик, заснована в 1676 році.

Місто Вознесенськ (від 1795 року) – козацьке містечко Соколи або Соколик.

Містечко Нова Одеса називалась козацьким селищем Федорівка. Містечко Новий Буг носив ім’я засновника українського козака Якуби Куцого й величався яко Куца Балка.

Місто Очаків стоїть на місці фортеці Дашів, заснованої Вітовтом ще на початку 15 століття. Читайте «Історію України – Руси» авторства видатного миколаївця Миколи Аркаса.

Відразу відповім деяким горе-депутатам, що вимагають проведення міських референдумів з питань перейменувань населених пунктів. Вони переконані, що особи, які нині зареєстровані на території зазначених міст (міські територіальні громади), висловляться проти. Десятки мільйонів українців віддали власне життя за те, щоб існувала незалежна українська держава. Не Малоросія чи Новоросія, як звикли ви, а саме українська Україна. Читайте нашого, мабуть, не вашого, Пророка Тараса Шевченка, який завжди писав УКРАЇНЦЯМ в сенсі «і мертвим, і живим, і ненародженим, в Україні та поза Україною сущим».

Головним ідентифікатором приналежності до української нації він вважав українську мову, поставивши коло рабів малих, німих на сторожі СЛОВО. Нині українську мову визнають рідною 40 мільйонів осіб, що мешкають більш, як в 120 країнах світу. Бажаєте референдуму з питанням чи мають право українці на українські (до речі, первісні) назви міст, сіл, запитайте в усіх українців. В тому загалі і полеглих за Україну від рук російської імперії, здійснені котрою «перейменування» ви продовжуєте толерувати та захищати, «правнуки погані». Це не я про вас сказав, а Т. Шевченко. До слова, а якого народу ви «народні депутати» та «депутати місцевих рад»»? Російського? Радянського? На дев’ятому році війни з кровожерливим агресором – «руцкім міром» вже пора визначитись. Чи ще не на часі?