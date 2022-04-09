З батьківських уроків

Тато помер та похований в січні 2003 року на цвинтарі Корабельного району Миколаєва, на вулиці «Жукова». Через рак легенів (типова шахтарська хвороба) він не дожив пів року до власного 70-річчя. Скільки б літ мені не відміряла доля, я завжди буду молодшим за батька, Богдана Яновича. А тому пам’ятатиму його науку. Навчання провадилось не у формі уроків чи лекцій, а у вигляді реальних оповідок з власного життя. Дивно, чим старшим стаю, тим виразніше згадую наші дискусії.

Кожен нормальний син якнайсильніше прагне почути визнання саме від власного батька, в порівнянні з визнанням однокласників, хлопців з вуличної гранди чи вболівальників на стадіоні. Комплімент від тата – це наче незабутній знак якості, почесна нагорода.

Зізнаюсь, в юні роки я іноді (гейби випадково ))) вихвалявся власною начитаністю. Був такий гріх у моїй біографії. Тато, даючи мені чергову настанову перед випуском в доросле життя - я покинув батьківський дім ще до власного повноліття - завжди перепитував, що з того чи іншого приводу пишуть в моїх розумних книжках. Почувши відповідь, він продовжував: «А ти слухай мене. Твій письменник всрацібувгівновидів. Він може поцілювати ксьондза в руку, а меневдупу». Нині, коли я вже сам перебуваю в статусі біологічного дідуся, розумію, що батько був правий. Хоча і закінчив він лише Калуське ремеслене училища, яке в 50-ті роки минулого віку на батьківщині Степана Бандери, в м. Калуш за статусом було не нижче за Криворізький університет часів 2000-х.

Щовечора розмовляючи телефоном з братом Ігорем й кумом Володимиром (їхні сини Микола та Міхал захищають Україну в лавах ЗСУ), згадуємо татові аксіоми. І про нелюдів – москалівкацапів; і про зміст поняття Фатерлянд/Вітчизна; і про необхідність вбивати, а не лякати ворогів; і про зрадників, які завжди поряд, серед своїх; і про потребу відплати – помсти як філософського завершення процесу.

Ось суперечку з фатером про помсту я і згадую. Пішли ми чергового разу на гриби в один з лісів Жидачівського району, де колись його пращури володіли кількома десятками моргів лісу. Звісно, до приходу визволителів з Росії. Батько розповідав, що навіть у 45 років достеменно пам’ятає усіх, хто завдав йому шкоду чи якось його образив. Всіх, починаючи від 5-річного віку свого нелегкого життя. Навіть помираючи, варто не забувати ворогів. Усім власним супротивникам тато вже відомстив. Бо мужчина, котрий себе поважає, завжди розраховується, не полишаючи боргів. Не бути нікому нічого винним – одна зі складових земного щастя. Приналежність до шляхти передбачає, що ти ні в кого нічого ніколи не просиш і водночас нікому не винен.

Я заперечив: почуття вини є почуттям аристократа, а почуття помсти – почуття раба. Дивно чути про необхідність помсти від людини, чия мати Гелена належала до шляхетного роду Чарнецьких і була ортодоксальною католичкою. Тим паче, ворог може померти чи випадково загинути самостійно, не дочекавшись моєї мсти. Як тоді використати татову життєву формулу?

Відповідь батько розпочав власною легендарною фразою: «А ти слухай мене… (продовження дивитись вище)». Якщо твій ворог помер без твого втручання в його паскудне життя, завдяки Божим зусиллям, ти повинен дізнатись, де він похований. Потім з пляшкою пива приходиш на його могилу, випиваєш пиво і продукт переробки пивка організмом … відливаєш на могилу ворога. Таким чином ти посмертно принижуєш його (бо не встиг за життя) і ставиш символічну крапку у ваших взаємовідносинах. Далі можеш спокійно спати та забути про цього чудака на букву «му». Оце ходяче нещастя тобі вже не присниться. Позаяк ти з ним остаточно розрахувався. Залік успішно складено..

Тато був невизнаним доктором психології. Хоча і з власною, доволі оригінальною, методикою лікування та профілактики певних психологічних комплексів.

Батьку, зізнаюсь: я ще жодного разу не скористався саме цією твоєю порадою ) Навіть не здогадуюсь, де поховані мої певні вороги, про смерть яких вже чув. Усі інші твої заповіді шаную та виконую. Коли під час війни буває особливо невесело, ми з Ігорком (він мешкає під Києвом) та Влодком з Варварівки згадуємо вище зазначений дороговказ експерта з питань ставлення до ворогів. Поминаємо тата, і на душі стає тепліше. Дякую, татку. Ти – the best.

P. S.

Ще одна порада від батька, яка випливає з попередньої. Намагайся іти життєвим шляхом таким чином, щоб ніхто не завітав до твоєї могили…з пляшчиною пива )))