Не перетворюймо Миколаїв з міста наречених у сіті пенсіонерок

Купуючи продукти в супермаркеті, звернув увагу на касирів і з сумом відзначив, що усі жінки належать до передпенсійного або пенсійного віку. Війна перетворила колись місто – чемпіон України за кількістю вродливих дівчат та сексуальних жінок на скупчення людей, які (цитую Президента України В. Ющенка) «вже йдуть з базару». Запитав, чому зникли молоді, усміхнені, україномовні дівчата, які працювали на касах. Відповідь мене збентежила. Всі тотально розраховуються та покидають і Миколаїв, і Україну. Війну молоді жінки, в тому загалі і з дітьми, сприймають в якості можливості легко переїхати в Європу, нарешті розпочати нове життя та спробувати там пустити коріння. Щоб їхні діти виросли громадянами розвинутої європейської крани. НІХТО з цих мужніх жінок поки не вірить у перспективи відродження Миколаєва. А без віри в краще майбутнє рідного міста неможливо витерпіти ці щоденні обстріли житлових кварталів, повітряні тривоги по 4-6 разів на день, загибель рідних.

Звісно, Миколаїв пам’ятає і кращі часи. Я мешкаю в цьому місті від 1976 року і застав його розквіт, коли органи статистики бадьоро рапортували про число мешканців – 524 тисяч осіб. Тоді з місцевого аеропорту ЩОДНЯ можна було вилетіти до Москви, Львова, І-Франківська, Мінеральних Вод. Морський порт «ракетами, кометами» поєднував Миколаїв з Одесою та Очаковом.

Потім місто стало жертвою конверсії та недолугої «нейтральної» політики самостійної України, що відмовилась не лише розвивати, а навіть утримувати власні ВМС. Виявилось, що нашій відродженій державі ані військові кораблі, ані цивільний флот не потрібні. Миколаїв з болем, розчаруванням «незалежністю» сяк-так пристосувався до непотрібного промисловому центру (а тепер бачимо й усій Україні) роззброєння. Здавалось, нічого гірше за конверсію не може бути. Виявилось, є річ, яка ще страшніше. ВІЙНА. Не та, далека, десь там в Донецькій, Луганські областях, що точиться від квітня 2014 року. Війна, котра прийшла на наші вулиці, забрала в світ мертвих наших рідних, друзів, товаришів, сусідів, з якими буквально вчора ми розмовляли, випивали каву або й щось міцніше. І люди почали евакуюватись. Це їхній вибір, і їхнє право рятувати власних дітей.

За півтора місяці широкомасштабної агресії Росії населення атакованих нею українських міст різко зменшилось. В Чернігові з 260 тисяч мешканців залишилось ледве 80 тисяч. Двохмільйонний Харків втратив щонайменше половину своїх краян. В 440-тисячному Маріуполі залишилось неевакуйованими 70 тисяч містян. На початок року населення Херсону було зафіксоване на позначці 280 тисяч. Зараз за словами міського голови, що поки працює в окупації, місто скоротилось вдвічі. На цьому тлі Миколаїв, де добре працюють всі комунальні служби, за оцінкою мера втратив лише третину з 480 тисяч миколаївців. Скільки з півтори сотні тисяч жінок, дітей повернуться додому, в рідне місто? Ніхто не знає. Наразі я переконаний, чим довше триватиме так звана активна фаза війни з обстрілами обласного центру, тим меншу кількість жінок, що повертаються, ми побачимо. На жаль, цю закономірність ніхто не зможе скасувати. Вірогідно, повернуться ті, хто залишив тут чоловіків, батьків.

Молоді, вродливі, здорові, роботящі миколаївські дівчата, жінки на міжнародному «шлюбному ринку» є доволі відомим та якісним товаром. Перепрошую за неоковирне слово, вжите з метою кращого донесення моєї тривоги. Ті миколаївки, які опанують, приміром, польську, чеську або болгарську мову та вийдуть заміж в країнах, куди вони евакуйовані, вже не повернуться. Додайте безвізовий режим, який для українських громадян вже запровадили Ірландія та Канада. Ви бачили тамтешніх жінок? Я бачив. Тому з Миколаєва – ні ногою)))

Сподіваюсь, після війни Миколаїв знову прикраситься найдорожчим, що у нього є, себто, жінками. Якщо про Одесу кажуть, що кожна друга одеситка – красуня, то в Миколаєві такою є кожна перша. За кількістю жіночих салонів, перукарень, консультацій, клінік на тисячу мешканців наше місто є лідером в Україні. Столітній культ жіночої краси – це коли миколаївська жінка навіть перед кількахвилинним викиданням сміття чи купівлею хліба в сусідньому магазинчику, годину наносить макіяж та обирає відповідне взуття. Вона ж не може «вийти на люди» без зачіски та з сумочкою, що не відповідає тональності й стилю плаття з черевичками ))) Тільки в Миколаєві в магазині «секонд хенду» ви можете почути дівчаче: «У вас немає синього клатчу від Майкла Корса?» Лише в Миколаєві ви можете побачити ювелірні магазини з жіночими прикрасами, що розташовані на відстані 20 метрів один від одного. І вони є прибутковими!

Тому захисники Миколаєва так завзято його боронять. Чоловіки зі зброєю знають, кого вони закривають – наших дітей та своїх дівчат, жінок. Найкращих в світі. Тому, рязанські пси, псковські виродки, дебіли з Кандалакші, вам тут нічого не світить, окрім ями в сирій землі. Бучи, Бородянки, Гостомеля не буде. Пора цю війну закінчувати. Позаяк у нас почалась посівна кампанія та й найголовніша подія попереду – повернення миколаївських жінок. Усіх, сподіваюсь.