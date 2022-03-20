Обнуление!

24.02. Это утро останется с нами навсегда. Болью, страхом, переживанием за родных и близких, слезами детей, жен и родителей это впиталось в нашу кожу и подсознание.

Война – сорок миллионов мыслей между каждым взрывом, а потом пауза…

И всё обнулилось.

Нет больше политиков, депутатов, рейтингов, ток-шоу, связей, должностей и всей прочей суеты, которая многих так усердно поглощала и разъединяла.

Но есть одно: желание помочь и защитить свою землю, свои улицы и города, людей и страну.

Есть – УКРАИНА! Смелая, волевая, справедливая и объединяющая всех нас.

Мы начинаем с нуля, но с огромным человеческим потенциалом и желанием жить в демократическом, свободном и мирном государстве.

И это обязательно будет!

Украина сегодня меняет мир!

Мы обязательно выдержим это испытание. Горжусь ВСУ и каждым, кто делает сегодня невероятное на пути к нашей победе.

И не важно, кто ты и чем занимался, 24.02 мы все стали в один ряд, и, какая бы судьба не сложилась у каждого из нас, мы уже достигли самой высшей ступени:

Сильний народе Вільної країни!