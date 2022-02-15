Отмена ЗНО и обращение к МОН Украины

Школьники, включая выпускников, на юге и востоке Украины живут совсем в других условиях нежели их сверстники на западе и в центре.

Полноценного учебного процесса, как и дистанционки, не получается ни под каким видом. К примеру, многие преподаватели в прифронтовом Николаеве нашли прибежище в более безопасных краях и весях. Да и самих учащихся резко поубавилось.

Значит, ни о какой конкуренции, которая и являлась краеугольным камнем ЗНО и речи быть не может. Да и критерии справедливости нарушены.

Так может целесообразно в следующем году вернуться к традиционным экзаменам и билетам?

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Обращение к МОН Украины

В текущем году МОН Украины готовит упрощенную процедуру проведения ЗНО(зовнішнього незалежного тестування). Возможно, что предложение МОН провести ЗНО и вступительную кампанию в ВУЗы выглядит единственно правильным решением в таких условиях..

Однако формулировка относительно того, что «выпускники будут сдавать мультипредметный онлайн тест (украинский язык, история Украины, математика)» нарушает критерии справедливости.

Напомним «мирный план» проведения ЗНО2022.

Выпускники должны были сдавать украинский язык (или язык и литературу), математику, а затем на выбор: иностранный язык или историю Украины. Также еще один или два предмета ЗНО по выбору выпускника.

Таким образом, согласно этому плану, и осуществлялась подготовка: часть выпускников готовилась к ЗНО по иностранному языку, часть к ЗНО по истории Украины.

Следовательно, нам кажется, что целесообразно и справедливо будет подготовить два мультипредметных онлайн-теста:

1. Украинский язык, история Украины, математика.

2. Украинский язык, иностранный язык, математика.

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Я сторонник ЗНО, с 2008 года прилежно внедрявший тестирование в тело народного образования Украины.

И это была, по сути, самая удачная и эффективная реформа.

Позвольте напомнить координатору ГО сети ОПОРА одну из историй проведения ЗНО в нашей области.