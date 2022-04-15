Вибір як покарання

Усі, хто вважає себе іудеями, християнами чи мусульманами, можете зі мною сперечатись, а можете і мовчки погодитись з наступною істиною. Від самого народження БОГ нас карає. І карає, тяжко, протягом усього земного життя. Цим покаранням є необхідність щоденного особистого вибору кожної людської істоти. Ми змушені щомиті обирати, без перекладання відповідальності на когось, між Добром та Злом, між доброчесними заповідями та диявольськими спокусами, між служінням рідним, друзям, народу та зручним егоїзмом. І чим розумнішою, розвинутою духовно є людина, тим важче цей вибір робити. Війна лише прискорює, загострює, увиразнює всі процеси. Але зараз хочу повідати не про теперішню війну. Знаю, як це важко, одначе, спробуйте на кілька хвилин перемкнути власну увагу з бойових дій та цивільних втрат на щось інше. Ось, приміром, на двох видатних українців, які зробили власний вибір грати в різних командах. Звісно, життя не є чорно-білою шахівницею. І ніколи та, мабуть, й ні в кого воно не було таким. Тим паче в літературних геніїв 20 сторіччя.

Здогадались, на кого я натякаю? Пишу про батьків – фундаторів російської та української літератури М. Гоголя і Т. Шевченка. Микола народився 01. 04. 1809 в Полтавській губернії. Тарас побачив світ 09. 03. 1814 в Київській. Зродились геніальні автори в місцях, розташованих одне від одного на відстані 280 км з різницею лише в 5 років. Майже ровесники та земляки. Про обох написано багато і в різноманітних джерелах. Тому спинюсь на маловідомій, вірніше, не рекламованій інформації. Один з прадідів М. Гоголя – Ян Яновський бу поляком. І сам Микола Васильович від народження і до 1828 року (коли він прибув до Петербургу) носив польське прізвище: Миколай Яновський. Перед придушенням польського повстання 1830 року і особливо після, в російському суспільстві домінувала антипольська пропаганда. Власне, як нині - антиукраїнська. Тому юний майбутній класик, засновник російськомовної прози вирішив змінити прізвище, забувши про польське коріння, перед появою в Петербурзі. Яновський взяв ймення одного з власних пращурів - козацького полковника Гоголя. Мама Миколи була полькою, хоча листувалась з єдиним сином тогочасною російською мовою.. Марію Косяровську у віці 14 років видали заміж за 28-річного Василя Яновського. В шлюбі вона народила 12 дітей. Вижили Микола та три доні. М. Гоголь вільно володів польською мовою, читав польських класиків в оригіналі та листувався з відомими поляками їхньою мовою. Писав за вказівкою тогочасного ФСБ РФ )))) За «співпрацю» йому дозволяли вільно покидати Росію, мешкати в Європі, Єрусалимі, фінансували видавництво певних «коректних» творів. Помер Микола Васильович 04. 03. 1852, проживши 43 роки, не створивши сім’ї, перед смертю остаточно втративши розум та здоровий глузд. І причиною усіх нещасть було намагання пройти шлях від українця до росіянина. В кінцевому підсумку він покинув український берег, а до російського так і не доплив. Трагедія перевертня. Попри етнічну спорідненість з польською нацією жодному поляку не залетить до голови думка назвати Миколая Яновського польським письменником. Він російський літератор. Позаяк писав російською мовою. А ось українці продовжують називати Миколу Гоголя видатним українським письменником. Заради справедливості, варто зазначити, що «Тараса Бульбу» М. Гоголь тричі переписував з метою зробити твір більш антипольським та напрочуд проросійським виключно через матеріальну причину – фінансування. Вважаю, коли він вкладав в уста головного героя слова «Ну что, помоглі тєбє твої ляхи, синку», то звертався до себе. Переконаний в цьому. Коли ми говоримо про гумор М. Гоголя, не варто забувати про весь трагізм його долі.

Часами Микола щиро хотів повернутись в Україну, щоб стати видатним саме УКРАЇНЦЕМ. Наприкінці 1833 року М. Гоголь мріяв посісти місце професора в Київському університеті Святого Володимира. Він дружив, як і Т. Шевченко, з першим ректором цього університету - вченим Михайлом Максимовичем. Микола відомим листом умовляв Михайла ще в липні 1833 року повернутись до України та очолити новопосталий університет: «Киньте кацапію та їдьте на нашу гетьманщину. Я думаю те ж саме зробити і наступного року гайнуть звідси». Тобто, термін «кацапія» вигадав не С. Бандера, він легально існував ще до 1833 року. А FB нині заблокував би самого М. Гоголя за вживання «мови ненависті». В грудні 1833 року Гоголь писав тому ж Максимовичу: «Туди! Туди! До Києва!...Він наш, він не їх – чи неправда?» Не так сталось, як гадалось. Не працював М. Гоголь київським професором. Він помер в чужій кацапії, так і не ставши там своїм, без грошей, без слави, без родинного щастя, без кохання і без розуму. Обрати Петербург – це був його вибір, як і мова написання творів. За власний вибір відповідаємо ми самі. Не батьки, не обставини, не друзі, не доля чи Бог.

Про земляка та ровесника Миколи Гоголя незборимого Тараса Шевченка написано чимало. Наразі спинюсь на речах, мало описаних радянським, російським літературознавством. Мати Т. Шевченка – Катерина Бойко, походила з прикарпатських бойків. Це поширена версія, що не має документальних доказів. Ідею соборності, єдності української нації Тарас Григорович усвідомив задовго до виникнення УНР та ЗУНР чи нинішнього прийому галичанами біженців зі східної й південної частин України. Вперше Т. Шевченко закохався у Вільнюсі, де мешкав (ще кріпосним рабом, бо волю він отримав лише 07. 05. 1838) протягом 1828/1831 років. Обраницею серця 16-річного Тараса виявилась полька – Донатея Гусиновська. Тарас власну романтичну научительку називав Дунею. Завдяки Гусиновській, з якою Шевченко розмовляв польською мовою, він швидко осягнув польську на такому рівні, що читав тамтешніх класиків в оригіналі. Поєднати власні долі у шлюбі, про що мріяв невільник Тарас, молодим не вдалось. Дуня не вірила у якісь життєві перспективи людини, що є чиєюсь власністю. Хоча, й поза сумнівом, талановитою власністю, але річчю, рабом. Розумію, чому в наступній творчості Т. Шевченка не бракувало антипольських мотивів. Поет підсвідомо мстив польській нації за власний невдалий досвід першого кохання. Власне, сім’ї, про яку завжди мріяв Т. Шевченко, йому створити не вдалось. Він так і помер 47-річним одинаком, як М. Гоголь.

Міфом про Т. Шевченка є казка про те, що з неволі 24-річного Тараса викупили етнічні росіяни. Окрім Карла Брюллова, всі інші визволителі Тараса Григоровича були етнічними українцями, котрі мешкали в тогочасному Петербурзі. Читайте правдиву історію і не брешіть дітям в шкільних класах. В 1840 році /в Петербурзі/ Тарас Шевченко познайомився з отаманом Чорноморського козацького війська Яковом Кухаренком, з яким активно листувався. Ім’я Я. Кухаренка пов’язане і з Вознесенськом. Коли Вознесенську повернуть первісну українську назву Соколи, яка існувала до 1795 року? Скільки ще воєн з РФ треба чекати? В 1843 році /в Києві/ Тарас Шевченко познайомився з Михайлом Максимовичем, котрий бажав зробити друзями власних визначних товаришів: М. Гоголя та Т. Шевченка. Проте, М. Гоголь вважав, що Т. Шевченко не доріс до зіркового рівня самого М. Яновського.

Вперше Т. Шевченко був заарештованим 17. 04. 1847. Наступне десятиріччя молодого життя Росія у нього відібрала: в’язницями, солдатською муштрою, голодом, засланням, забороною малювати та писати. На допитах він НІКОГО З ТОВАРИШІВ НЕ ЗДАВ!!! Порівняйте з М. Гоголем, що «зламався» та співробітничав з тогочасними російськими спецслужбами. І Микола, і Тарас зробили власні вибори життєвої дороги самостійно. Один помер психічно хворим, нікому не потрібним. Навіть Росії, для якої він створив прозову літературну мову. А за труною іншого йшли десятки тисяч згорьованих українців, коло яких, отих рабів малих, ПРОРОК поставив на сторожі СЛОВО. Коли третя світова війна скінчиться, буде син, і буде мати, і будуть люде на землі. І не буде російської імперії, яка покалічила долі двох геніїв: М. Гоголя та Т. Шевченка (кожного вона мордувала інакше). Й серед людей на землі не буде росіян, позаяк вони – не люди, Буча не дасть мені збрехати. Позачасовий Тарас - Пророк попереджав: «Кохайтесь, чорноброві, та не з москалями!» Як би ж ви вчились так, як треба