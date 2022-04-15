Якісний аналітик вартує цілого управління

Тішусь, коли бачу, як війна не може спинити потяг українців до знань. Вдвічі більше радію, коли книжки (а що може бути кращим за нову книжку?) видають мої ФБ - друзі. І зовсім шаленію у випадку виконання цієї важливої видатними земляками з Калуша, батьківщини Степана Бандери. Знайомтесь - Олександр Кучерак, один з лідерів української громади в Чехії..

Сашко закінчив Київський університет ім. Тараса Шевченка в якості біохіміка, захистив кандидатську дисертацію. Але тут він, як і багато інших освічених українців, виявився нікому не потрібним. Сім років тому Олександр переїхав працювати до Чехії, вивчив чеську мову, зустрів там своє кохання – українську філологиню Марію з Харкова, також власницю наукового ступеню. У пари народився син. Чехії такі особистості виявились дуже потрібними, сучасній Україні – на жаль, ні.

Незабаром Івано – Франківське видавництво «Місто НВ» виготовить напрочуд цікаву книгу. Це Олександрів переклад з англійської «Критичне мислення та аналіз інформації» (CriticalThinkingandIntelligenceAnalysis). Автор – відомий впливовим спецслужбам світу аналітик, розвідник, інтелектуал Давид Т. Мур (David T. Moore).

Усі втаємничені знають, що 90 % потрібної інформації розвідки провідних держав отримують з відкритих жерел. І лише 10 % даних пов’язані з безпосередньою роботою агентів в полях. Для ілюстрації цієї аксіоми нагадаю «випадкову» проблемку в роботі розрекламованої «Дії» саме перед 24. 02. 2022. Бо нині, за словами міського голови окупованого Херсону, у росіян якимось чином опинилась повна та вичерпна інформація про всіх херсонських проукраїнських активістів, учасників АТО, членів ТО, українських священників, ветеранів, УБД, заступників градоначальника, керівників департаментів ОВА та міськвиконкому. Поясню випускникові вищого військово-морського училища. Як офіцер запасу ВМСУ – офіцеру запасу ВМСУ. Зазначені особи вакцинувались, за порадою українського уряду занесли в «Дію» зображення власних паспортів, сертифікатів, водійських посвідчень, свідоцтв про народження дітей тощо. У російських вбивць тепер є відповідна інформація стосовно населення кожного вже окупованого ними міста чи обласного центру, який ЗС РФ планують захопити.

У мене аналогічних прикладів успішної роботи ФСБ РФ та відвертих провалів СБУ є десятки. Починаючи від розмінування усіх виходів з Криму, насичення керівництва української служби безпеки та обласних управлінь російською агентурою і закінчуючи вербовкою власників більшості туристичних фірм, копі-центрів в Херсоні, Миколаєві, Одесі.

Наразі краще почитайте працю, майстерно перекладену Олександром Кучераком. Особливо ті, хто не володіє англійською мовою, але дуже цікавиться саме аналітичною діяльністю розвідок, їхніми мозковими методиками, логічними побудовами та структурними алгоритмами. Не буду переповідати невелику за обсягом книжку, що розрахована на читача з певною підготовкою та ґрунтовною базовою освітою. Цей твір від 2008 року є підручником для службовців ЦРУ, проте – не СБУ.

Осіб, які вважають видатними військовими експертами, потужними аналітиками підполковника СБУ О. Арестовича чи абсольвента Мінського медичного інституту М. Подоляка, прошу не турбуватись. Відверто скажу – вам ця книга не по зубам. Радісно готуйтесь (хто залишився серед живих) до шашликів в «День Перемоги, 9 травня». Новими дорогами заїдете в Харків, Маріуполь, Чернігів, Охтирку, Ірпінь, Бучу, Гостомель. Головне, щоб ви не панікували, все буде – Абдрестович.