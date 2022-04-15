З міжнародного політичного ГЛОСАРІЮ.

А – Ангела Меркель, 1954 р. н, в юності - нудистка, хіпі, польська єврейка, тато котрої – німець був священником, агентом «Штазі», вільно володіє англійською та російською мовами. В. Путін, коли він був майором КДБ Адамовим та очолював Дрезденський клуб німецько-радянської дружби; ймовірно, мав сексуальні контакти з А. М. в Лейпцигу та Дрездені. А. Меркель не заперечувала проти окупації Криму та Донбасу Росією.

Б – Барак Обама, 1961 р. н, за неформальний дозвіл на окупацію Росією Криму та Донбасу в 2014 році відразу отримав Нобелевську премію миру. Барак (в деяких арабських діалектах означає «щасливий»), син білої іудейки та африканського мусульманина, є християнином, типовим американським WASP; полюбляє «булки» та «перезавантаження відносин».

В – Віктор Орбан, 1963 р. н, вічний соросівський стипендіат, завербований ще КДБ, за порадою кураторів вимагав виводу військ СРСР з Угорщини тоді, коли цей вивід вже почався; володіє англійською мовою.

Г – Ганнібал Сілва Каваку, 1939 р. н, багатолітній президент та прем’єр Португалії, фінансист, досі впливає на португальські еліти у владі, і не лише португальські; вільно володіє англійською, німецькою, іспанською, італійською мовами. Ганнібал пов’язаний з обома живими Римськими Папами: Райцигером та Франциском, а через нього – з ФСБ РФ; позаяк більшість коштів В. Путін зберігає в Банку Ватикану.

Д – Джозеф Байден, 1942 р. н, володіє усіма зовнішніми ознаками хвороб: деменції, Альцгеймера, склерозу; намагається «дівочитись», показувати всьому світу, що він ще ОГОГО який молодий та енергійний.

Е – Емірати, федерація 7 еміратів, утворена в грудні 1971 року зі столицею в Абу – Дабі; населення – 10 мільйонів осіб, з яких громадянами держави ОАЕ є лише 1, 5 мільйони людей; в найближчому майбутньому потужний регіональний та світовий лідер.

Є – Єлизавета ІІ, королева Великої Британії, 21. 04. 1926 р. н, з династії Віндзорів; протягом 70 років перебуває на престолі; підкилимний вплив королеви на світові політичні процеси чомусь не враховують.

Ж – Жозе Мануел Дюрау Баррозу, 1956 р. н, вільно володіє англійською, іспанською, французькою, німецькою, італійською мовами; товаришував з Г. Сілвою, Г. Шредером, якого давно фінансує російський «Газпром»; остання щорічна зарплата Ж. М. Д. Баррозу складала 240 тисяч англійських фунтів на рік, не враховуючи різноманітних матеріальних допомог; обіймав одну з головних європейських посад, коли в 2008 році його друзі з Німеччини, Франції за російські хабарі заблокували вступ Україні до НАТО.

З – Зульфікар Алі Бхутто (1928/1979), читайте Салмана Рушді. Про кривавий поділ Британської Індії на Індію та Пакистан, історичну роль З. А. Бхутто, його доньку, зятя, про єдину ісламську країну з ядерною зброєю та її майбутню роль в світових процесах.

І – Ібрагім Калін, 1971 р. н, відомий вчений-історик, прес-секретар президента Туреччини, автор усіх промов Реджепа Ердогана, випускник Джорджтаунського університету, вільно володіє англійською, французькою мовами, «сірий кардинал» турецької зовнішньої політики.

Й – Йєнс Столтенберг, 1959 р. н, за першою освітою – журналіст, син міністра МЗС Норвегії. Хоча Йєнс жодного дня не служив в якості військового, не має військової освіти, з 2014 року він обіймає впливову посаду Генерального секретаря НАТО. Після закінчення 30. 09. 2022 повноважень генсека Й. Столтенберг перейде на посаду очільника Центробанку Норвегії.