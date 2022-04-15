Кому потрібен такий Папа Римський, окрім В. Путіна?

Моя 85-річна матуся мешкає з родиною брата, в його будинку під Києвом. Кожного дня ми розмовляємо з нею телефоном. І кожної днини мама – католичка перепитує, чи я відвідую костьол. І щоразу я чесно відповідаю – НІ. Останнього разу в Миколаївському костелі Св. Йосифа я був минулого року на концерті органної музики. До слова, і міський голова Миколаєва О. Сенкевич також відвідував той концерт.

Звісно, в Бога я вірую, як і більшість нормальних людей, що бодай раз зустрічались з реальними життєвими проблемами. Одначе та по-суті антихристиянська позиція, яку демонструє Святий Престол на чолі з Римським Папою під час вітчизняної української війни 2014 – 2022 років, особливо після 24. 02. 2022, не дозволяє мені – громадянину України визнавати Х. М. Бергольйо за бодай якогось морального авторитета. Те, що говорить та вчиняє Папа Франциск інакше, як підтримка Росії та В. Путіна, не кваліфікується.

Я розумію, що власною посадою Римського Папи Х. М. Бергольйо зобов’язаний ФСБ РФ і особисто В. Путіну, який основну частину коштів зберігає в Банку Ватикану. Проте, посада Папи вимагає пристойності та підкресленого захисту ДОБРА, замість нейтралітету між вбивцею – ґвалтівником та його жертвою. Надалі надаю традиційну довідку, коротку.

Йозеф Алоїз Ратцингер, 1927 р. н, колишній вояка німецького Вермахту був обраний Римським Папою 19. 04. 2005 і обрав ім’я Бенедикт ХVI. Під час виборів друге місце посів аргентинський претендент з родини лівих італійських емігрантів Хорхе Маріо Бергольйо, 1936 р. н, слабкий здоров’ям мужчина з однією легенею.

Несподівано для усіх непосвячених 28. 02. 2013 здоровий Й. А. Ратцингер зрікається престолу («за станом здоров’я») та отримує вперше в історії Ватикану титул «почесний Папа». А вже 13. 03. 2013 Конклав обрав Римським Папою хворого Х. М. Бергольйо.

Певні структури документально зафіксували компромат на Бенедикта і примусили його залишити посаду Римського Папи, переїхати до папської резиденції в Гондольфо. Судячи з подальших дій нового Папи Франциска, спільну мову з Бенедиктом знайшли саме російські спецслужби. Попри окупацію Криму Росією, захоплення частини Донбасу, вбивства росіянами десятків тисяч українських громадян, очільник Ватикану зустрічається з В. Путіним, Патріархом РПЦ Кирилом. З останнім Франциск навіть підписав 12. 02. 2016 так звану Гаванську Декларацію про співробітництво. Підкреслюю – Римський Папа не вимагає повернути Україні окуповані Крим, Донбас, а співробітничає з церквою, яка освячує загарбницьку війну та геноцид українців.

Про який компромат на Й. А. Ратцингера йдеться? Протягом багатьох років у Йозефа, попри целібат, є цивільна дружина, з чернечим статусом, Агата, 1931 р. н. В католицькій ієрархії Агата, яка після кількох пластичних операцій виглядає на 30 років молодше за паспортні дані, є першою особою на Сицилії. У пари є син, громадянин Німеччини, поважний доктор теології, поліглот, як тато й мама. Йозеф та Агата зараз спільно мешкають в Гондольфо. Щомісяця їх відвідує син. Замість грандіозного скандалу, яким Ратцингера лякали росіяни, він отримав тихе, родинне щастя. Натомість РФ в особі Бергольйо заручилась нейтралітетом, фактично підтримкою агресії, перед нападом на Україну в березні 2014 року.

В неділю, 17. 04. 2022 християнський світ відзначатиме Великдень. Папа Римський, аби вислужитись перед Росією, вирішив на 13 етапі Хресного Ходу доручити нести Хрест етнічним українці та росіянці, громадянкам Італії, підкреслюючи, шо Росія та Україна повинні порівну розділити вину за війну. Керівництво УГКЦ, попри підлеглість Святому Престолу у Ватикані, вже висловило власну негативну реакцію, що є прецедентом в католицькому світі. Після цього Ватикан на стороні Росії – агресора пішов ще далі. Його держсекретар кардинал П. Паролін сказав, що військова допомога Заходу Україні може спричинити подальше загострення: «Україна має право на оборону, але постачання їй зброї може призвести до ескалації воєнних дій і їхнього виходу з-під контролю», - заявив Паролін. Ватикан публічно відхрещується вiд боротьби зi ЗЛОМ не лише безпосередньо, а й опосередковано. Тобто, Папа Римський підтримує ДИЯВОЛА з Кремля. Кому Папа Франциск в такому разі слугує за авторитет? В. Путін аплодує. Адже Ватикан прислуговує вбивцям, педофілам, ґвалтівникам дітей, садистам з Росії. Завтра Папа Римський слідом за власним куратором з ФСБ скаже, що Україна сама винна в тому, що Росія напала на неї. Навіть не напала, а лише проводить спецоперацію на території іншої незалежної держави. Проти волі цієї країни.

Мені, українському громадянину, не потрібні: ані така католицька церква, ані Ватикан з його фсбешним Папою Римським. Ходіть до костьолу разом з В. Путіним та його бойовими удмуртами. Тільки як ви будете дивитись в очі матерям зґвалтованих та вбитих російськими вояками дітей? Дасте їм нести Хрест разом з ґвалтівниками та вбивцями?