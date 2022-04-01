История о мародерах с удостоверением СБУ в Черновцах

Так случилось, что мы стали одним из звеньев в истории об эвакуации из Херсона жены и двоих детей офицера ВСУ, который воюет сейчас против россии. Объяснять, почему она вынуждена была бежать из города, я думаю, не надо.

После успешной операции по ее вывозу, о которой мы, возможно, расскажем, когда это станет возможным, стал вопрос о том, в какой город вывозить семью бойца.

Остановились на Черновцах, потому что там сейчас есть николаевцы, которым можно доверить. В экстренном порядке начался поиск квартиры. И вскоре был найден неплохой вариант. Более того, человек, представившийся Александром Литвином, скинул фото удостоверения подполковника СБУ. Поэтому особо не доверять ему на тот момент оснований не было.

Подозрения начали закрадываться немного позже. Но семья уже была на подъезде к городу, поэтому времени на дополнительные проверки особо и не было.

В итоге, как вы понимаете, после перевода суммы за первый и последний месяц на карту «Укргазбанка» (перевод был с Привата, поэтому ФИО получателя не высветились) эта тварь отключила телефон (его номер +380 730 109 541). В момент, когда автомобиль с девушкой и двумя детьми стоял по указанному адресу.

Как потом уже нам рассказали, вроде как это удостоверение было утеряно, и теперь им пользуются мошенники, а по факту мародеры, которые в условиях войны «кидают» на деньги своих сограждан.

Зачем я это все пишу? Во-первых, чтобы на эту историю обратила внимание Служба безпеки України и проверила и подполковника, который якобы потерял свое удостоверение, и мразей, которые это удостоверение используют.

Во-вторых, чтобы предупредить как минимум николаевскую «диаспору» в Черновцах, а как максимум придать этой ситуации как можно большей огласки и минимизировать риск повторения истории. Ведь по сути сейчас семья бойца могла оказаться на улице в чужом городе. Понятное дело, что мы ее не бросим, и ночевать она будет в нормальных условиях. Но на ее месте мог быть кто-то другой.

Вот от этого пригорает очень сильно. Пригорает от «зрады» в соцсетях, пригорает от срачей, пригорает от своих же, которые хуже россиян.

Поэтому давайте сделаем все для того, чтобы как можно больше людей об этом узнали. А там, гляди, и народный суд подтянется :)