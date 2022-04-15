Християнство є неморальною релігією, але поки не винайдено кращої

Поважаючи почуття осіб, що фанатично, публічно, вірують в Христа, яко сина Божого (турботливий батько зумисне скерував власного сина в руки садистів для смерті в муках), пропоную говорити правду. Адже - пізнайте правду, і вона вас визволить, чи не так?

Вірую в Бога як у Всесвітній Розум, діючу формулу, що впорядковує мільярди хвиль, створених живими істотами у Всесвіті. Бог – над усім, тому не потребує ані синів, ані дружин чи невісток. Взагалі, якщо він є, то існує в повній самотності, без кровних родичів, що можуть лише заважати об’єктивно керувати усіма.

Не вірю у вічне життя, пропаговане найбільш поширеними на Землі релігіями. Навіть вважаю, що відсутність вічного життя для людства є благом, тобто визволенням. Особи, що воліли б жити вічно, філософські системи, найдавніші моральні концепти, обивательські міфи, котрі спираються на обітницю життя після смерті, навіть не замислюються, як воно виглядало б насправді. Якби було присутнім, бодай десь)))

Коли б існувало вічне життя (якщо вірити священникам, воно є), це життя – для людини перетворилось би на вічні: терпіння, муки, біль, проблеми. Уявімо, що після фізичної смерті нас на якійсь «небесній платформі» чекали б зустрічі зі святими, Богом. У цьому варіанті вічного життя ми мусили б вічно пам’ятати увесь наш життєвий досвід, накопичений в земних буднях.

Цей досвід може бути негативним в мирний час й взагалі страшенно трагічним у часи війни. Як нині. Тут і зараз, зокрема, в Україні, мільйони людей зустрічаються зі злом, обманом, терпінням, жахами, невимовними фізичними та душевними болями. Чи потрібно їм посмертне вознесіння, кудись на небо? Тому життя вічне не було б чимось добрим, якби було правдою. Воно б складалось з вічним переживанням наших драматичних моментів з минулого.

Уявіть, що відчуває мати, дитину котрої розстріляли на її очах; що відчувають 10-річні дівчинка чи хлопчик, зґвалтовані взводами російських нацистів. Якщо б ця згорьована мама або згадані дітки-ангелики потрапляли до Раю на міфічному Небі з вічною, чуттєвою пам’яттю про власні страшний біль й терпіння, то їхня доля не була б райською. Вони б почувались у Пеклі, якщо дотримуватись християнської термінології. Вічно й вічно переживати останні трагічні хвилини власного життя, виповнені нелюдським болем – хіба може бути щось страшнішим?

Бог – найдобріша істота. Він допомагає усім людям. Творець не може допустити, щоб невинні жертви вічно пам’ятали про власні страждання. Тому він подбав, щоб життя без кінця не існувало. Кожна людина є смертною. Щоправда у всіх існує різний за тривалістю ресурс земного життя. Земного – єдиного. Іншого, вічного, небесного не буде. Його просто не трапляється. Подобається ця констатація фактів комусь чи не подобається. Такою є правда.

Тому не відкладайте на потім добрі справи. Чиніть добро нині. Завтрашньої днини може не бути. І у вас, і в дорогих вашому серцю людей. Телефонуйте мамі, заки вона жива. Не втомлюйтесь щодня говорити коханій людині про власні почуття. Не відкладайте на неіснуючий рай слова любові, а головне – вчинки. Позаяк реальні дії завжди є більш красномовними за слова. І викиньте з голови думку про якесь неземне життя після фізичної смерті, в якому ви зможете виправити помилки, вчинені на Землі. Краще намагайтесь не робити дурниць, поки живете. Тут і зараз.