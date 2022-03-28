Нужно/Можно ли сейчас критиковать власть?

Со дня на день мы преодолеем рубеж двух месяцев войны. Два страшных месяца геноцида украинского народа…

Звук каждого нового обстрела, очередная сводка с фронта, бесконечные переживания за жизнь родных и самых близких – это всё переворачивает наше сознание. И реакция на происходящее вокруг у каждого самая разная.

Кто-то уходит с головой в волонтёрство, берёт в руки оружие в рядах теробороны, кто-то 24/7 не покидает операционную и больничные палаты, кто-то под пулями автоматов пытается приварить ту чертову трубу, чтобы в городе наконец появилась вода. А кто-то впадает в ступор от обострившихся чувств, да так, что сил нет ни на что. И это нормально.

Нормально и то, что в моменты кризиса (а мы уже два месяца из него не вылазим) у сознания возникает защитная реакция. Но выплеснуть пар на врага здесь и сейчас иногда возможности нет. Так что достается своим.

Тогда начинаем искать крайних: президент то делает не так, депутаты заняты не тем, мэр только обещает, то губернатор надоел со своим нарочито оптимистичным настроем, то волонтёры не привезли воды с газом.

Скажу за себя. Вряд ли найдется тот, кто упрекнет меня в поддержке власти в мирное время – до 24.02. И на то были причины. НО! Сейчас война!

Эти люди сейчас стоят на передовой гражданского фронта, и вместе с сотнями тысяч николаевцев, вместе с миллионами украинцев делают всё, чтобы уберечь нашу страну. Чтобы мы выстояли и победили.

По-моему, глава ОВА Виталий Ким и городской голова Александр Сенкевич с первого дня чётко всем показали, что у них крепкие «айкосы». Что угроз от врага они не боятся.

Разумеется, за каждым из них стоят огромные команды людей, которым отдельный респект и благодарность. Именно такие люди дают возможность руководителям чувствовать крепкое плечо рядом и продолжать свой нелегкий труд.

Распри в тылу не добавляют уверенности нашим бойцам из ВСУ на передовой.

Враг обломался с маниакальным желанием захватить страну за три дня. И теперь выжидает, когда мы дадим слабину, чтобы нанести очередной удар. Мой тренер говорил: «Каждый боксирует так, как позволяет ему соперник». Если ты слаб, враг обязательно этим воспользуется.

Наша сила в единстве. Только так мы выстоим и победим. Не надо искать «зраду» там, где её нет. Мы все в одном ряду.

Быть добру!

Єднаймось! Це наша земля!