Перші кроки на шляху відновлення країни

В Україні триває війна. Особисто я не рахую дні війни, адже не хочу концентруватися на відліку. Для себе на рівні свого усвідомлення вирішив, що війна це забіг на довгу дистанцію. Коли під час бігу багато уваги приділяєш часу, то поступово починаєш концентруватися на цифрах, відлік яких жодним чином змінити не можеш. Натомість сьогодні концентрація повинна бути максимально зосереджена на безпеці, миттєвій реакції на загрозу від обстрілів. Це не тільки як швидко знайти укриття, а також максимально дивитися під ноги, адже обстріл міста касетними засобами ураження, окрім пошкодження наших будинків, призводить до замінування прилеглої території. Тому будьте уважні і дивіться під ноги.

У протистоянні з ворогом, кожний із нас бореться на своїй ділянці фронту. Щоденна робота міської влади націлена на забезпечення процесів підтримки життєдіяльності міста. Допомагаємо мешканцям подолати страшні наслідки щоденних обстрілів, надаємо сприяння нашим військовим, які боронять місто і наближають нашу перемогу, накопичуємо обсяги продуктових запасів, організовуємо роздачу містянам наборів гуманітарної допомоги, яка надходить до нашого міста завдяки відданій праці волонтерів, громадських організацій, підприємств та компаній. Віднедавна воєнні проблеми міста суттєво обтяжила відсутність централізованого водопостачання.

Насправді цю ситуацію міський голова Олександр Сєнкевич передбачав ще з перших днів війни. Після окупації Херсона загроза для Миколаєва залишитися без централізованого водопостачання із потенційної перетворилася на реальну. Тому перш за все, була поставлена задача забезпечення водою лікарень та шпиталів. Активно бурилися або розконсервовувалися свердловини. У кожному районі складалися переліки діючих свердловин, з яких можливо б було організувати розлив води мешканцям прилеглих будинків. Уточнювалася наявність у місті машин, які будуть задіяні у розвезенні води для побутових цілей населення. Був проведений облік усіх точок продажу питної води.

Сьогодні міським головою створено оперативний штаб, який щоденно працює на основі моніторингу ситуації водозабезпечення міста у режимі 24/7. По кожному району міста складений адресний графік розвезення технічної води. Здійснюється моніторинг роботи пунктів продажу питної води та відпускних цін. Зараз основною метою є збільшення щоденного об'єму води, яка доставляється мешканцям міста.

Також мене не перестають цікавити оцінки та прогнози щодо подальшого розвитку війни та ситуації навколо України. Намагаюсь відслідковувати інформаційний простір для того щоб формувати для себе власну аналітичну картину.

Нещодавно американський аналітичний центр Стратфор (Stratfor) видав черговий звітТоп 20 ризиків для решти 2022 року (RANE’s Top 20 Risks for the Rest of 2022).

Акцентую увагу на тих ризиках, що стосуються нашої держави та спричинені війною росії в Україні.

Повномасштабне вторгнення росії в Україну несе ризик порушення світових ланцюгів постачання та спричиняє підвищення цін на енергоносії, що гальмуватиме зростання світової економіки.

Через труднощі посівної кампанії, значні руйнування інфраструктури в Україні та російську блокаду українських портів очікується зростання цін на продукти харчування на світових ринках.

Спричинена цим інфляція створить додатковий тиск на західні центральні банківські установи, такі як Федеральний резерв США, Банк Англії та Європейський Центральний Банк. Вони будуть змушені переглянути питання щодо підвищення відсоткових ставок. Це може стати викликом для фіскальної політики країн, які мають значний державний борг у доларах та євро. У такому випадку для певних країн загострюється загроза боргової кризи.

Нестабільність світових цін на продукти харчування та енергоносії, скоріше за все, може призвести до соціальних заворушень у крихких державах у всьому світі. Війна в Україні може мати негативні наслідки для регіону Південної та Південно-Східної Азії. Нестача рослинної олії та зростання цін на споживчі товари цілком може створити ризики протестів та міграційної кризи.

Зрештою очікується, що через запроваджені західними країнами санкції, росія зіткнеться з рецесією своєї економіки. На рф очікує висока інфляція та значне скорочення життєвих стандартів. Крім того, криза російської економіки спричинить скорочення економіки країн Центральної Азії. Зросте ризик волатильності через соціальні та політичні кризи. Справа в тому, що ці країни дуже сильно залежать від фінансової допомоги рф, яка очевидно буде суттєво скорочуватись. Оскільки ця допомога складає значну частину ВВП, падіння національних економік разом із поверненням додому мільйонів мігрантів через зменшення кількості робочих місць у росії несе загрозу загострення екстремістських настроїв, які будуть підживлюватися підйомом руху талібан у Афганістані.

Загалом, США прогнозують падіння економіки росії внаслідок запроваджених Заходом санкцій на рівні 10 - 20%. Сучасні товари загального вжитку таких світових марок як iPhone, Samsung, Acer, Asus та комп'ютерні чіпи стане важко знайти в росії. Останній фактор негативно позначиться на технологічному розвитку рф у багатьох сферах економіки. російський рубль буде нестабільним і багато іноземних компаній розірвуть свої бізнесові зв'язки з москвою.

Однак коли читаєш результати соціальних досліджень щодо ставлення росіян до війни в Україні, виникає цілий спектр емоцій від люті, обурення, гніву до зневаги. Знову ж таки Стратфор зазначає, що станом на 5 березня війну підтримувало 71% росіян. З початком вторгнення в Україну зафіксовано внутрішню підтримку росіянами путіна на рівні 81,6%. Натомість до початку вторгнення ця підтримка складала 67,2%. Про що з цими … можна говорити!

Звісно такі соціальні настрої пояснюються пропагандою, жорстокою цензурою, відсутністю незалежних ЗМІ та вільного Інтернету, знищенням та придушенням путінським режимом опозиції. Проте, на мою думку, на жаль, ці 80% якраз дуже яскраво характеризують якість, моральність та людяність сучасного російського суспільства. Ми маємо усвідомити, що налагоджувати стосунки та розумітися там просто немає з ким.

Натомість навколо України згуртувалася серйозна міжнародна коаліція на чолі з Великою Британією та США. Польща, Словенія, Словакія, Чехія, Литва, Естонія гостріше за інші країни усвідомлюють високу ступінь російської загрози внаслідок власного історичного досвіду.

Тому ми спостерігаємо збільшення об'єму допомоги військовою технікою. При чому, якщо від початку війни міжнародні партнери надавали Україні те, що вважали за необхідне , то зараз Україна буде отримувати ті види озброєнь, які нам необхідні для збільшення воєнної потужності та ефективності.

18 квітня стало відомо, що Президент Володимир Зеленський передав главі представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікасу заповнену анкету-опитувальник для отримання нашою державою статусу кандидата на членство в ЄС. Ця новина супроводжувалася повідомленням, що офіційний Брюссель буде рекомендувати очільникам урядів країн-членів ЄС розглянути надання Україні статусу офіційного кандидата на саміті ЄС 23-24 червня.

Зрозуміло, що набуття статусу офіційного кандидата це лише перший крок на дуже довгому обтяженому багатьма бюрократичними процедурами шляху. Як тільки країна стає офіційним кандидатом, очікується, що вона представить низку політичних та економічних реформ для того щоб відповідати критеріям членства у ЄС.

21 квітня Президент України своїм указом створив Національну раду з відновлення України від наслідків війни. До основних завдань Ради віднесено: розроблення плану заходів з післявоєнного відновлення та розвитку, визначення та напрацювання пропозицій щодо пріоритетних реформ, а також підготовка стратегічних ініціатив, проектів нормативно-правових актів.

Слід звернути увагу, що посадовий склад Національної ради з відновлення України від наслідків війни доволі широкий, її співголовами визначено Прем'єр Міністра та Керівника Офісу Президента України. Окремо буде визначено державний орган, який буде здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Ради. Робота Ради відбуватиметься в режимі засідань, на яких розглядатимуться фахові пропозиції, напрацьовані в робочих групах.

Звільнення передмістя Києва та низки українських міст, а також загальний успіх наших ЗСУ дають підстави для початку обговорення планів відбудови України. Окремим маркером початку відновлення України можна вважати наміри щодо повернення посольств іноземних країн до нашої столиці. Зокрема, 25 квітня під час візиту до Києва про відновлення роботи посольства США заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Зрозуміло, що для відновлення вщент зруйнованих міст та сіл Україні знадобиться міжнародна підтримка. Доступ до міжнародних фінансових фондів не можливий без розробки чіткої концепції повоєнного відновлення нашої держави. Крім того, Президент України заявив про необхідність переосмислення економічного розвитку нашої держави, визначення галузей, які можуть стати основою зростання економіки та забезпечать перехід від торгівлі сировиною до зростання рівня переробки в Україні.

Підтвердженням економічних перспектив України стала заява 26 квітня Британії щодо скасування на запит В. Зеленського торговельних тарифів та квот для України. На думку В. Зеленського такий крок сприятиме зростанню об'єму ключових експортних позицій таких як ячмінь, мед, консервовані томати та м'ясо птиці. Британський уряд зазначає, що поточні тарифи на український імпорт знаходяться на рівні 22%. Така тарифна лібералізація для України буде здійснена в односторонньому порядку та супроводжуватися посиленням санкційного режиму для російських товарів.

21 квітня під час зустрічі в Києві з Президентом України голова уряду Данії повідомила, що її країна офіційно підтвердила свою згоду на пропозицію, озвучену Володимиром Зеленським під час виступу в данському парламенті, щодо участі у відбудові Миколаєва. Тож сьогодні актуальним постає питання напрацювання пропозицій щодо напрямів, в які буде залучена міжнародна підтримка для нашого міста. Безперечно, що в першу чергу мова повинна йти про інфраструктурні проекти. Найпершими з яких мають бути не тільки відновлення водозабезпечення міста, а й проекти щодо диверсифікації джерел забезпечення водою Миколаєва.