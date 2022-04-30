Черговий вихід в люди

Миколаїв, перший день після Великодня. Вирішив зранку сходити за технічною водою, з 5-літровим посудом, разом з тим послухати пересічних миколаївців. Щоб не почуватись у власній інформаційній шкарлупі відірваним від реалій життя.

Очільник МОВА В. Кім та міський голова О. Сенкевич, нагороджені бойовими орденами за захист Миколаєва, постійно кажуть, що проблема водозабезпечення в обласному центрі вирішена. Від 12. 04. 2022 води в кранах немає, відповідно гаряча вода в квартирах також відсутня. Але воду возять та безоплатно роздають. Тобто, митись не варто. Коли вода буде в квартирах, і можна буде помитись, НІХТО НЕ ЗНАЄ. Подивився я, де буде найближчий водовоз, та вирушив за водою. Висновки подаю. Без критики влади, як наказано, а з мнімумом оціночних суджень.

1. В черзі стояв півтори години. Коли набрав 5 літрів води, полічив осіб за собою (центр Миколаєва). Нарахував 215 жінок та чоловіків, пенсіонери й безробітні. Чоловіків – не більше 10 %.

2. Жодної особи в масці не бачив. Соціальної дистанції в черзі за водою я також не помітив. Після 24. 02. 2022 ковід з Миколаєва кудись втік. Як почуваються обласна та міська влада, котра платила ПО ЧОТИРИ ОКЛАДИ лікарям, виголошуючи, що люди в білих халатах - на фронті боротьби з ковідустом. Де той фронт? Де сотні щодня померлих від страшного вірусу? Вам не соромно, розкрадачі бюджетних коштів? Де героїня, депутатка облради С. Федорова з ї ковідною зарплатою в розмірі 120 тисяч грн на місяць?

3. Ковіду боялись, антисанітарії не бояться. Ось вже протягом 2 тижнів 300 тисяч миколаївців, що залишаються в обласному центрі, не миються та не завжди зливають воду в унітази. В. Кім с посмішкою щодня заявляє, що проблеми води в обласному центрі немає. А проблема забезпечення водою? Миколаївцям стало легше від інформації, що «безводність» Миколаєва вже на контролі ОПУ. Блокада Маріуполя також на тому контролі…

4. Вчасно повернувся в квартиру. Бо за десять хвилин почув сирену. Тривоги в Миколаєві лунають щодня по кілька разів. Окупанти з Херсону обстрілюють Миколаїв. Визволяти український Херсон ніхто не планує? Для українських патріотів життя в Херсоні перетворилось на пекло. Дехто вже пропав без вісти. Міського голову Херсону за півтора місяці колаборації з рашистами нагороджено орденом. Без коментарів.

5. Люди в черзі російською мовою говорять, що найстрашніше – невідомість. Російських окупантів миколаївські пенсіонерки називають «бандітамі путіна» (ніяк не орками, пане В. Кім). Ніхто не каже, коли обстріли Миколаєва припиняться, коли закінчиться війна, коли рідним вже можна буде повернутись з Польщі, Болгарії, Словаччини, Чехії. Бабусям не подобається, що їхні доньки в тих краях змушені вчити місцеву мову. Інакше не отримати роботу. Навіть некваліфіковану.

6. Більшість містян припинили відвідувати бомбосховища. Втомились по 5-7 разів вдень та вночі то бігти в укриття, то повертатись до квартир на 5-9 поверхах. Особливо, коли ліфт не працює. Абсолютно всі миколаївські пенсіонерки вже вивчили «правило двох стін».

7. Я ніколи не отримував ані продуктів, ані ліків з розрекламованої гуманітарки. У мене, 62-річного пенсіонера з пенсією 2300 грн на місяць, немає корупційних зв’язків в управлінні соціального захисту Центрального району м. Миколаєва. Тамтешні жіночки вважають, що я, мабуть, вже помер)))) Адже прожитковий мінімум, на думку уряду, складає 2400 грн. Наразі пенсіонерки в черзі щиро дивувались, чому в продуктових супермаркетах продаються такі самі печиво, крупи в пакетах, пряники, як вони отримували в територіальних пунктах від соціальних працівників. Люди відверто говорять, що частина гуманітарної допомоги в Миколаєві розкрадається та продається через торгові мережі. Міський голова О. Сенкевич заявляє, що голоду не буде. Позаяк керманичі міста запаслись продуктами на два роки наперед. Вірю, що у них голоду дійсно не буде. Вони вже запаслись…

У мера є достатньо помічників на пристойній зарплаті. Вочевидь, пора створити робочу групу з «гарячою лінією». Щоб можна було, побачивши, гуманітарну допомогу в закладах торгівлі, відразу зателефонувати та викликати міських чиновників для перевірки магазину.

Закінчую писати, позаяк звучить тривога. Здається, керівників не критикував. Незручні питання (хто розмінував усі виходи з Криму перед 24. 02. 2022, коли відновлять роботу «Прямого», «Еспресо», «5 каналу» та коли заборонять московський патріархат в Україні) не порушував. Бо вони на думку секретаря РНБОУ та спікера «українського» парламенту розколюють суспільство. Бидло, перепрошую, виборці повинні мовчки виконувати усе, що їм накажуть з Банкової і «не розколювати».

До слова, щоб вижити на 2300 грн в місяць, потрібно не платити на квартиру та енергоносії, не користуватись мобільним зв’язком та інтернетом і витрачати на харчування не більш, аніж 76 грн 66 копійок на день. Видатні дієтологи сучасності В. Зеленський, Д. Шмигаль, Р Стефанчук радять в день споживати: батон (14 грн), 1 літр молока (28 грн), пачку вівсяної крупи (27 грн), 1 яйце (3 грн), 1 яблучко (2 грн), 1 цибулину (1 грн) та 3 пакетики чаю (2 грн). Рекомендую їм та їхнім родинам цю чудодійну дієту. Дивлюсь на Р. Стефанчука і вірю, що він саме так і харчується.