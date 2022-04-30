Поки нам розповідають про орків в стилі фентезі

Оприлюднюю листа, з яким ветерани Миколаївської філії УГС, учасники місцевої територіальної оборони звернулись до Віталя Кіма та Олександра Сенкевича, як посадових осіб. Відповідь – відсутня, як на мої звернення до голови Миколаївської обласної ради Ганни Замазєєвої.

Ми запитуємо у В. Кіма та О. Сенкевича: хто напав на нас: орки з Мордору чи росіяни та їхня федерація? Поки в головах громадян України не відбудеться ДЕРУСИФІКАЦІЯ, війна з Росією ніколи не закінчиться. Повторюю для особливо упертих руцкамірцев – завдяки вам війна з РФ не скінчиться НІКОЛИ.

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Начальнику Миколаївської обласної військової адміністрації Віталію Кіму

Міському голові міста Миколаєва Олександру Сенкевичу

Добровольців Миколаївської Територіальної оборони

Позбавлення пам’яток культури російської імперії та ліквідація “п’ятої колони” Російської Федерації в місті Миколаєві.

Як відомо, пропаганда й амбіції Путінського режиму щодо відновлення Російської імперії призвели до того, що 24. 02. 2022 РФ здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну, назвавши війну військовою спецоперацією по демілітаризації і денацифікації України. Тобто, метою Росії є повне знищення України та її населення.

Президентом України 24. 02. 2022 був виданий Указ №64

«Про встановлення воєнного стану в Україні».

П. 6 Указу зазначено про створення обласних рад оборони.

Тому необхідно на засідання Миколаївської ради оборони запросити міського голову м. Миколаєва, територіальну оборону і прийняти рішення про демонтаж пам’ятних символів російських імперських тоталітарних режимів в м. Миколаєві.

Зокрема, ліквідації підлягають :

1. Пам’ятник Ленінському комсомолу біля кінотеатру «Юність».

2. Монумент чекістам на вул. Садовій.

3. Пам’ятник Пушкіну на вул. Пушкінській.

4. Пам’ятник Потьомкіну біля Яхт-клубу.

5. Меморіальна дошка Потьомкіну на вул. Соборній.

6. «Іконостас» діячам Російської імперії в залі засідань Миколаївської міської ради.

7. Танк «ОСВОБОДИТЕЛЯМ» на пр. Центральному. Онуки цих «освободітєлєй» і зараз проводять денацифікацію та звільняють українських громадян від життя.

Також вимагаємо перейменування вулиць з іменами імперських діячів на українські. Неприпустимо під час війни проводити імперську пропаганду агресором та його місцевими спільниками на території України. Необхідно усвідомити, що пропаганда це зброя, яка сильніша військової потуги. Спочатку ведеться ідеологічна, інформаційна війна, а потім здійснюється військове вторгнення. Що і зробила Російська Федерація, підготувавши агресію через проросійські партії “ОПЗЖ”, Шарія та інші.

Розміщення пам’ятних знаків російської імперської пропаганди в Миколаєві говорить про те, що в обласному центрі належним чином не проводиться декомунізація і деколонізація.

Військове вторгнення Росії та знищення українських міст і селищ ще раз підказує - необхідно негайно проводити деколонізацію та ліквідацію «п’ятої колони» Кремля в Миколаєві через очищення міської ради від проросійських депутатів фракції ОПЗЖ, партії Шарія й таким чином боронити Україну зсередини, а не тільки на фронтах.

Підписи добровольців:

Павло Дроник, Володимир Крупка, Анатолій Тертичний.

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