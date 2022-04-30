Буду не в тренді

Я навчався в російській школі № 2 в м. Калуші, котрий є Батьківщиною Степана Бандери. Тоді в місцевих українських школах (де діти навчались в 2-3 зміни) посеред навчального року, коли родина «вернула домів» з м. Золоте на Луганщині, банально не було вільних місць. Повторюю для кращого усвідомлення нинішніми учнями п’яти (!) російських шкіл м. Львова: в Калуші, і за поляків, і за австріяків, і за німців, і за совітів, в українських школах завжди бракувало місць. А не учнів.

Завдяки мамі вдома назбиралась пристойна бібліотека світової літератури. Але все, що вона діставала (аби сини багато читали), виявлялось російськими перекладами. Російська імперія, під назвою СРСР, ані секунди не сумнівалась – чия мова, того і влада. Тому німецьких, французьких, іспаномовних класиків доводилось читати російською мовою. Позаяк в школі в якості іноземною вивчали англійську.

Коли в1989 році ми на Миколаївщині створили УГС та РУХ, я проаналізував все, що встиг пізнати до власного тридцятиріччя. Й дійшов невтішного висновку – російських книжок у моєму переліку прочитаного виявилось в сотні разів більше, аніж українських. Перебудувався. Припинив читати російською. Взагалі. Тим паче звідусіль з’явились тисячі українських творів, як заборонених раніше, так і сучасників, котрі просто «вистрілили».

Вочевидь, краще читати будь-кого в оригіналі. Хоча в загальновизнаному правилі є винятки. Приміром, український переклад гашеківського Швейка, виконаний прикарпатцем Степаном – Юрієм Масляком, є значно кращим за чеську автентику.

Вище згаданий закон є дотичним і творів російської літератури. Розумію, що вулиці та пам’ятники О. Пушкіну в кожному місті України не стосуються мистецтва. Жодним чином. Це символи російської імперії, які повинні відійти в минуле.

Проте, ніхто не може відібрати у вас улюблених авторів, котрі писали російською мовою. У мене є двійко таких: Андрій Платонов – Климентов (189 – 1951) та Володимир Войнович (1932 – 2018). Навмисно не називаю їхніх кращих творів, щоб ви знайшли ці роботи і прочитали. Обоє ніколи не були поміченими в підлабузництві до російських царедворців, на відміну від пушкіних з толстими.

До речі, батько Войновича Микола походив з Чернігівської губернії, а сам Володимир довгий час мешкав в різних містах України. Я не чув, що в Чернігові чи Запоріжжі є вулиці В. Войновича, на відміну від О. Пушкіна. Хоча Володимир Миколайович в 2014 році відкрито виступив проти окупації Росією українського Криму.

Пишатись власними пращурами так само нерозумно, як і власною національністю, але знати свій родовід, якщо є така можливість, цікаво. Тішитись, але дуже обережно, скромно, можна виключно своїми досягненнями. І краще, щоб про них говорили інші, а не ти особисто. З цими словами В. Войновича важко не погодитись.