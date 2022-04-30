Миколаїв музичний як ілюстрація культурної кризи

Нагадую усім патріотам рідного міста, що війна колись закінчиться. І знову постане питання: чому Миколаїв від 1978 року залишається єдиним обласним центром України, в якому відсутнє приміщення філармонії.

В Миколаєві вперше прозвучала перша українська опера «Катерина», авторства М. Лисенка. Лібрето до неї (перше українське оперне лібрето!) написав видатний миколаївець М. Аркас.

В Миколаєві морський офіцер М. Римський-Корсаков (серед предків якого був козацький полковник Корсак) написав найкращі власні музичні твори.

В Миколаєві виступав В. Маяковський з його безсмертним «Товаріщ москаль, на Україну зуби нє скаль». Він щось знав про майбутню війну Росії проти України.

Миколаїв – це сіті, де створили себе в якості музикантів: Л. Сенчина, Л. Доліна, О. Сєров, І. Крутой, К. Брейбург, брати Меладзе, Трубач, Вано, гітарист калуської формації «Брати блюзу», гурти «Бестія», «Ведо» (з гітаристом А. Криворучком), «Горчіzzа», «Діалог», «Модус», «Поющіє юнгі», «Серебро» та інші.

На єдиному миколаївському концерті групи «Аракс» з гітаристом-віртуозом Т. Мардалейшвілі в переповненому російському театрі ледь не впав балкон.

О. Сєров в радянському Миколаєві в російському театрі імені Чкалова співав українською мовою пісні Л. Дудківського. «Якщо любиш – кохай» краще за Сєрова ніхто так і не переспівав.

Концерт львівського гурту «Мертвий півень» в Миколаївському кінотеатрі «ім. Ілліча» увійшов до трійки найкращих протягом історії місцевого рок-клубу.

Сорок чи навіть двадцять років тому Лобода або Монатік не зібрали б у Миколаєві навіть третину залу, порівняно з нинішніми їхніми аншлагами. Рівень майстерності вже померлого І. Крутого дозволяв йому в 70-х роках минулого сторіччя лише лабати клавішником в ресторанчику на В. Морській. Там, де зараз існує кафе «Українські страви».

Діпапловский «Дим над водою» на живо я вперше почув в Миколаєві в 1978 році (горішній танцмайданчик в яхт-клубі). А «Липневий ранок» юрайяхіперів був візитівкою музик, що грали на танцях в Лісках, парк за кінотеатром «Іскра».

Дівчинка з Миколаєва разом з сирійським хлопчиком (на ймення Башар аль Асад) озвучували деякі радянські мультики власними піснями. Не вірите – запитайте в президента Сирії, він з Путіним спілкується без перекладача, російською мовою.

Під час двох концертів Грузинського державного хору в старенькій філармонії на вул. Нікольській (на тому місці стоїть кадебістська житлова дев’ятиповерхівка) немож’ було дістати вільний квиток. Слухачами були забиті навіть проходи між кріселками.

Саме в Миколаєві працювала та загинула хормейстер Світлана Фоміних, лауреат Шевченківської премії. Хто не відвідував її концерти, навіть не здогадується, що може виробляти жіночий хор з чотирма партіями голосів. Під час кожних європейських гастролей зі студентськими (!) колективами їй пропонували не повертатись в Україну. Не послухала, залишилась в Миколаєві. Назавжди.

Я мешкав в цьому полісі від червня 1976 року і все вище перелічене бачив, чув. В деяких імпрезах брав участь. Місто було буквально переповнене особистостями.

Достатньо згадати, що капітан легендарного вітрильника «Ікар», який вперше в історії здійснив навколосвітню подорож, славної пам’яті Борис Немиров був скромним викладачем конструкції корпусу в Миколаївському кораблебудівному інституті, одному з двох на весь СРСР. Нас, власних студентів, він інакше, як колегами, не називав. Академік тої дисципліни, що зветься особистою скромністю. Помер він в Миколаєві, але згідно заповіту дружина його – справжнього помора поховала в Архангельську.

Нині місто деградує. В корабельній столиці України з довоєнним населенням 480 тисяч осіб, де немає філармонії, животіють аж два спеціалізовані книжкові шопи та успішно функціонували (до війни) 1200 торгових «точок» з легальною реалізацією алкоголю.

Туристична привабливість «Міста Святого Миколая» зростає щодня, кажуть інвесторам. Ті не вірять. Ось лише вирішимо проблему води, якої немає в кранах, припиняться обстріли з боку Херсону, отримаємо фінансову допомогу для післявоєнної відбудови міста і відразу створимо рай для інвестицій. Протягом 44 років (!) не можемо збудувати концертний зал для філармонії, але інвестиції швидко освоїмо за програмою «Велике будівництво, післявоєнне».

П’ять миколаївських музичних шкіл, музичне училище, коледж культури та мистецтв, музичний факультет педагогічного університету, філія ВНЗ Поплавського скорочують набір учнів, студентів. В обласному центрі немає спеціалізованого магазину, що торгував музичними інструментами.

Війна тільки відтермінувала ґрунтовну, давно назрілу розмову про культурне обличчя Миколаєва, сіре, похмуре, замурзане вічними штучними проблемами.