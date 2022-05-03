Допомагаючи моїм товаришам в Росії

У мене, як і у багатьох українців, є товариші в РФ. У когось вони стали колишніми. Мої виступали проти широкоформатної війни Росії, розпочатої в Україні 24. 02. 2022. Зараз вони з острахом чекають путінського оголошення про перетворення формальної «спецоперації» у відкриту війну із загальною мобілізацією росіян. Позаяк в усіх є сини призовного віку, і ніхто не бажає посилати їх в Україну вбивати, ґвалтувати, катувати, грабувати мирне населення. А саме за ці злочини В. Путін нагороджує озброєних імперців. Хоча мої друзяки і розуміють українську мову, в тій чи іншій мірі, але поросили мене проаналізувати Конституцію РФ та викласти поради для них, їхніх депутатів, губернаторів російською мовою, яка у відповідності до ст. 68 їхньої Конституції є ЄДИНОЮ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ на всій території РФ. Цю мову усі російські громадяни вивчають або знають. Україна – не Росія, як казав один відомий державний зрадник. Отож, роблю виняток – пишу російською.

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О РОССИЙСКОЙ КОНСТИТУЦИИ И ВОЙНЕ В УКРАИНЕ.

Сама по себе актуальная Конституция РФ является нормальным правоустанавливающим документом. В некоторых вопросах гарантий прав человека, стараюсь быть объективным, она даже превосходит украинскую Конституцию. Давайте попытаемся ее почитать с точки зрения тех немногочисленных россиян (10-12 %), которые – против войны с украинцами.

Зачем в РФ существует Конституция? В преамбуле сказано, что она принята «исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам …веру в добро и справедливость». Общепризнанный принцип самоопределения народа в составе федеративного государства означает, что без согласия законодательного органа этого народа (например, автономной республики татарского народа), который может самоопределиться и выйти из состава РФ, даже наивысшее должностное лицо федеративного государства не имеет права единолично объявлять войну какому бы то ни было независимому государству. О не конституционности узурпации власти подполковником ФСБ РФ прямо говорит ст. 3 Конституции: «Никто не может присваивать власть в РФ. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуются по федеральному закону». Ст. 15 основного закона России утверждает, что Конституция РФ имеет высшую юридическую силу и прямое действие. В частности, можна вести речь о ст. 2, где человек, его права и свободы являются высшей ценностью; признание, соблюдение, защита прав и свобод человека - обязанность государства. Или о ст. 5, гарантирующей равенство всех субъектов РФ и предписывающей даже автономной области иметь свой устав и СОБСТВЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. А ст. 26 гарантирует право каждому гражданину РФ самостоятельно определять и УКАЗЫВАТЬ свою НАЦИОНАЛЬНУЮ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ. Такой американской гарантии нет в украинской Конституции. Российская же норма разрешает российскому гражданину, который во всех документах указал собственную национальность – «украинец», отказаться воевать против украинцев на территории Украины (не России), сославшись на выше приведенные конституционные гарантии соблюдения прав человека тремя ветвями власти РФ. Долгом и обязанностью гражданина РФ, по ст. 59, является защита ОТЕЧЕСТВА, то есть России. А независимая Украина не является территорией РФ. Это значит, что российская Конституция не обязывает граждан РФ воевать за пределами России в качестве защиты Отечества. Чтобы ни говорили об обязанностях российских военнообязанных В. Путин и члены его группировки. Тем более, в этой же статье, в части 3, существует легальное освобождение от участия в войне на территории Украины: «Гражданин РФ в случае, если его убеждениям противоречит несение военной службы, имеет право на замену ее альтернативной ГРАЖДАНСКОЙ службой». Руководство России в лице диктатора В. Путина утверждает, что он не обязан советоваться с руководителями составных частей федерации. Ведь ст. 71 «вопросы войны и мира» относит к ведению РФ, как в унитарном государстве. Однако российская Конституция, в частности ст. ст. 102, 106, говорит о том, что «решение вопроса о возможности использования ВС РФ за пределами территории РФ относится исключительно к ведению Совета Федерации», а не Президента РФ. Обязательному рассмотрению в СФ «подлежат ЗАКОНЫ ПО ВОПРОСАМ ВОЙНЫ И МИРА». Ни до 24. 02. 2022, ни после, включительно по 09. 05. 2022, Совет Федерации не принял ни единого закона о войне РФ в Украине. И в завершение о ст. 87, регламентирующей введение военного положения в РФ. Цитирую: «В случае агрессии против РФ или непосредственной угрозы агрессии Президент РФ вводит на территории РФ или в отдельных ее местностях военное положение с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной Думе». Иными словами, если военное положение в РФ до сих пор не введено, значит никакой агрессии Украины против РФ или угрозы такой агрессии пока не существует. То бишь, у В. Путина нет правовых оснований для объявления всеобщей мобилизации.

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На жаль, в Росії є кому писати Конституцію, але немає кому її читати.