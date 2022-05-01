Не сиротите Николаев и держимся вместе!

Николаев крепко стоит и здравствует до тех пор - пока жители его не покинули. Сиротство нельзя восполнить ничем.

Безумная Война нещадно разрушает привычный уклад украинцев, калечит судьбы, отбирает здоровье, а порой перечеркивает и саму жизнь. А XXI век ежеминутно наполняет старое, забытое – лишь бы не было войны – трагическими смыслами.

Николаев - город прифронтовой. Каждый день Божий то прилетает, то гремит. Любой резкий звук заставляет втягивать голову в плечи, пригибаться, вынуждает учащенно биться сердце. Скажем прямо, здоровья от этого не прибавляется, а уж о нервах лучше промолчать…

Война заставила переосмыслить многое, и прежде всего то, что жадно и неправедно скопленные материальные сокровища эти ракеты и бомбы превращают в прах, а вот душу они убить неспособны, при условие, если она есть.

Говорят волонтеры и народные избранники

Ох как не просто бросить на произвол судьбы свой дом, землю предков, высаженные тобой деревья за окном, любимых собак и кошек. Все то, что заработано долгим и честным горбом. Согласно жизненным установкам и законам войны, в большинстве своём, Николаев не покидают пенсионеры и мужчины призывного возраста.

Благодаря патриотичным николаевцам, мэру Александру Сенкевичу, губернатору Виталию Киму Николаев дышит ровно и глубоко.

Трудности имеются бесспорно, но, как говорят воинственные французы - A la guerre comme à la guerre /На войне как на войне/, бытовые злоключения и язвы ситуации опыт и труд перемалывают в позитив, разумеется, под шквал критики и недоброжелательства, который вносятся в уши легковерам ветеранами диффамации и лжи «Брехуненками».

Кто-то поспешит упрекнуть в подыгрывании и комплиментарности, но это не так. Автор не волонтер, не избранник, и не имеет никакого отношения к гуманитарной помощи. Однако вся эта деятельность в прифронтовом городе архиважна и гораздо эффективна нежели болтовня диванных клавишников-писак.

Буду говорить не понаслышке, а по фактам. Сама своими глазами видела гуманитарную помощь на ЦРынке. Слышала о неблаговидной деятельности некоторых персонажей и организаций. Будем надеяться, что приведенное выше лишь эпизоды, а вот увиденное собственными глазами это уже факты.

Итак, гуманитарная деятельность Национальной Ассоциации адвокатов Николаевской области, подразделения НАА Украины, и её председателя Вячеслава Антипченко. Гуманитарную поддержку прислали польские адвокаты: это лекарства, продукты питания, средства гигиены.

Также, в дар жителям Николаева и области польские коллеги наших адвокатов передали новенькую машину скорой помощи.

В районе пос. Коблево николаевские правозащитники Вячеслав Антипченко и Виктория Москаленко, депутат Николаевского облсовета, вручили ключи от целой «скорой» в руки врачу Онкобольницы.

Сегодня машина состоит на службе николаевской медицины, исправно бегает под обстрелами, спасает здоровье украинцев.

Незажиточному литератору, т.е. мне, Вячеслав Антипченко передаёт лекарства и продукты. Реальное подспорье, и в том мои самые ему искренние благодарности.

Да и в такой подмоге ничего дивного нет, как могут вспомнить горожане, при нашей общественной организации ДАНА более 3 лет работала юридическая приёмная бесплатной помощи тем, кто в ней остро нуждался. Моя доля крепко связана с правозащитной деятельностью.

Волонтеры и получатели гуманитарной помощи – ипостаси совершено разные. 6 пакетов с продуктами, лекарствами и средствами гигиены получила наша женская общественная организация ДАНА для своих членов – семьи многодетных и женщин-пенсионеров.

Содействие пришло от волонтеров Виктории Москаленко и Милы Юрченко. Во-первых, публично благодарим, хотя, и Виктория, и Мила были категорически против гласности. Во-вторых, помощь пришла по адресу. Пенсионерки вздыхали, утирали слезы. Для горожанок красной нитью проходило чувство – о них помнят и не бросят в беде! В-третьих, и продукты, и лекарства пожертвованы нашими местными предпринимателями, и людьми щедрыми и добрыми. Волонтеры – это человеческий фактор и сердце самоорганизации населения.

Предприниматель Анатолий Григорьевич Дюмин - волонтер. 2 огромны бидона отличного кинбурнского мёда он самолично передал ЦРБ Николаевского района, что в Варваровке, это не считая подсолнечного масла, молочки, рыбы и других продуктов. Не раз Анатолий Григорьевич помогал и Автору. Просто звонил и говорил: - Там тебе привезут небольшую посылку.

На фото справа полноценная гуманитарная помощь, предположительно испанская. Раздавали продовольственные наборы помощники депутата Николаевского горсовета Дмитрия Иванова. Набор питательный и долгоиграющий. Рыбная тунцовая паста, манка, сахар, концентрат для супа. Получатели пенсионеры, исключительно с пропиской в Варваровке. Один набор в одни руки. Строго составлен список. Учёт и контроль. Меня несколько смутило то, что я представилась, а вот мне отвечали неохотно, и между тем заметили, что публикация должна пройти предварительную цензуру. А то, наваляют всякого! Дудки-с! Правда и ничего кроме правды! Да и к таким пердимоноклям, я вполне привыкла.

Специального оповещения о выдаче продовольственной гуманитарки от депутата Дмитрия Иванова нет. В подмогу «сарафанное радио». Мне случайно эхом завеяло в уши громкий клич женщины, сообщавшей своей подружке новость: - Там в ЖЭКэ пайки дают, по паспорту! Полюбопытствовала, за документ и в ЖЭК. Факт на лицо и спасибо…

Говорит мэр хорошо и честно

Уважаемый Александр Фёдорович, в связи с бензиновым кризисом, можно было бы пересадить горожан на велосипеды. Наша благодетельница Дания точно может нам помочь б/у веломашинками. Я бы с радостью!

И еще, пайки важны, но вот благотворительные обеды лучше. Не хватает горожанам общения, сочувствия, простых разговоров и соучастия. Много нуждающихся, беспаспортных, стариков, которым трудно приготовить пищу, а дети выдавлены в Польшу, и далее. Наша общественная организация ДАНА при поддержке депутатов охотно бы волонтерила для поддержания духа и оптимизма тех, кто поддерживает Николаев, и не даёт ему осиротеть!

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