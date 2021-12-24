Теракт победы. ФСБ России: — Организовать, нельзя предотвратить

День Победы всегда был днём памяти и скорби о павших в борьбе с фашизмом. В Советском союзе и в период 90-х годов люди не праздновали его в таких масштабах, как сейчас. После прихода к власти Владимира Путина этот день превратили в сакральную дату, которая стала священной для каждого россиянина, демонстрацией могущества страны и силы её лидера. Он говорил: «Мы страна победителей над нацизмом, и будем чтить эту священную победу до конца наших дней».

Именно этот нарратив Путин использовал начиная войну в Украине, якобы это «освобождение» Украины от фашистов. Невооруженным глазом видно, что руководитель РФ планировал закончить войну в Украине к 9 мая, чтобы предоставить россиянам целую двойную победу и выглядеть в их глазах всемогущим и сильным, ведь сильного правителя боятся и уважают. Но неожиданно для себя «царь» Владимир столкнулся с полной несостоятельностью своей армии, которая за более чем 2 месяца не достигла ни одной важной стратегической цели и при этом понесла огромнейшие потери в живой силе и технике. Одновременно невысокое желание населения России погибать за репутацию диктатора, с каждым днем становится все слабее и это желание не могут разжечь ни армия пропагандистов, ни постоянно меняющиеся цели «спецоперации», ни даже обещание озолотить семьи погибших (которые, к слову, чаще всего считаются пропавшими без вести, «нет тела – нет и компенсации»). Так что же делать в сложившейся ситуации? Тут то на сцену и выходит заслуженный артист – ФСБ с номером «рязанский сахар», только в этот раз он будет, скорее всего, «майский».

По данным ГУР Украины, в Москве, 9 мая, во время парада, ожидаются провокации с взрывными устройствами, которые сотрудники ФСБ будут размещать в местах огромного скопления людей – метро, ТРЦ, магазинах или ресторанах. Конечно, российские власти обвинят в террористических актах Украину — россиянам покажут нескольких людей, которых обвинят в установлении бомб, их предоставят суду, а в стране объявят национальный траур. В вечерних новостных сводках расскажут детали: обвинят украинских неонацистов в организации и проведении террористической операции, Путин выступит с сочувствием и пообещает отомстить. Естественно, общественное мнение к Украине ухудшиться – люди будут требовать продолжения войны, так как теперь от «неонацистов» пострадали не только жители Донбасса, но и сами россияне, в столице Российской Федерации, в священную для всех дату – 9 мая.

Подобные провокации – не новинка для России, давайте вспомним 1999 год, когда после поражения в Первой Чеченской войне, властям нужен был повод для очередного вторжения. И тут как по заказу происходит череда взрывов жилых домов. А в Рязани произошла неудача спецов из ФСБ, во время установки очередной бомбы, которую они прикрыли якобы «учениями», но уже через 10 дней началась новая, Вторая Чеченская война. Никто не обратил внимания на прокол ФСБ, но зерно ненависти и страха перед чеченцами было посеяно и была дана установка – «или мы их, или они нас». То же рискует случиться и сейчас, только объектом теперь будет Украина. Такое происшествие поднимет волну ненависти и агрессии со стороны населения России, отношение к Украине станет ещё хуже, и военная спецоперация и террор на территории Украины будут морально оправданы. Даже люди, которые нейтрально или негативно относились к войне, начнут её поддерживать.

Будут гибнуть солдаты… Возвращаться без ног… Будут гибнуть мирные жители и не только в Украине…

Сегодня россияне с благоговением ожидают грядущий праздник Победы, но, к сожалению, для них, он может превратиться в катастрофу. Теракт 9 мая станет отправной точкой, при чем, неважно подымется ли российский народ на борьбу и станет пушечным мясом или же будет максимально деморализован, это станет началом конца путинской России, если не России вообще. Ведь Украина – это не маленькая Чечня, которую просто задавили «мясным» потоком, здесь для победы «мяса» понадобится в разы больше, что уже отлично видно по ходу боевых действий. Также, сказывается преимущество Украины в технологическом превосходстве западного оружия, которое помогает сохранить много жизней украинских солдат, уровень подготовки ВСУ, который в разы выше чем у ВС РФ. Праздник Победы в 2022 году сулит России только тысячи похоронок, миллионы сломанных судеб, неполных семей и сердечного горя.