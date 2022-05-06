Без критики влади. Виключно факти

Місцева влада визнає, що в Миколаєві залишилось лише 200 тисяч мешканців. Станом на 01. 01. 2022 було 480 тисяч осіб - миколаївців. З них щонайменше половина є пенсіонерами, які залишились сторожувати житло, покинуте їхніми дітьми та онуками. Від 24. 02. 2022 органи соціального захисту міста роздали 15 тисяч гуманітарних пайків. Вартість продуктів з пакету на одну особу сягає 400 грн. Про це повідомило у власному сюжеті, з трьома повторами Миколаївське міське телебачення.

Обласна адміністрація повідомляє, що за цей час вона роздала мешканцям області, включно з Миколаєвом, 130 тисяч гуманітарних пайків, не рахуючи ліків. Керівник міського департаменту соціального захисту пояснив, хто має право отримувати гуманітарні продуктові набори: інваліди 1, 2 груп, одинокі матері, особи з довідкою ВПО, пенсіонери, старші за 75 років. Тобто, юні пенсіонери, що отримують пенсію 2-3 тисячі грн, не мають права ані на безоплатні продукти, ані на ліки (з гуманітарної допомоги). Помирайте, з Богом та вірою у мудру владу. Але не критикуйте її.

Очільник Миколаївської ОВЦА В. Кім взяв собі ще одного заступника з екс-регіоналів – В. Гайдаржі, 1972 р. н. Він буде доповнювати колишнього регіонала, екс - комуніста, заступника В. Кіма, Ю. Гранатурова, 1960 р. н. «Новиє ліца, Янек вам сніцца?» Серед керівників цієї адміністрації немає жодного етнічного українця, хоча в області українців - понад 84 %. Призначення україномовних українців під час російського геноциду української нації – ще не на часі.

Є в Миколаєві благодійний фонд "Світлі справи", під патронатом голови обласної ради з партії «Слуга народу» Г. Замазєєвої. Фонд розподіляє в області гуманітарну допомогу від одеситів, івано-франківців, поляків тощо. Голова ради повідомила, як завдяки її зусиллям фонд отримав грант 20 тисяч євро виключно НА ЗАРПЛАТУ ВОЛОНТЕРАМ фонду. Вам не почулось - волонтери отримують зарплату) Миколаївське волонтерство…воно таке.

Зупиняюсь, щоб не почати критикувати представників влади. В часі війни це заборонено, себто, не на часі. О. Арестович каже, що «на часі» почнеться після 2035 року. Доживемо?