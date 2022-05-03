Эти слова были на устах каждого украинца, когда заканчивалась Вторая Мировая война. Каждая семья потеряла сына, мужа, деда, родной дом, родных людей.

От очевидцев тех событий мы слышали леденящие душу истории. Наши бабушки и дедушки нам всегда говорили: «Цените, что на ваш век не пришлась война».

Пришлась. Всё-таки пришлась. От тех, с кем уничтожали фашизм. «Ніколи знову» у них выродилось в «Можем повторить». Сейчас они всеми силами повторяют и наследуют тех, с кем мы боролись в Великую Отечественную. Повторяют на нашей земле «подвиги» фашистов, превосходя их в подлости, коварности и жестокости.

Сегодня узнал, что войска рф разбомбили дом моего деда в Александровке Херсонской области. Он вырос там, там жил наш прадед. Дом выстоял во Вторую Мировую, немецкую оккупацию. Через 77 лет дом уничтожили войска россии. От дома ничего не осталось. Слава Богу, родственники сейчас с нами в Николаеве.

Такая трагичная ирония. Дом пережил фашистов, а рашистов – нет.

В каком-то смысле, даже символично было узнать об этом 8 мая. В день памяти и примирения. Память об этом останется с нами навсегда. И победа будет за нами.

P.S. На фото слева – дедушка Павел Карпович, справа – прадед Карп Андронович.