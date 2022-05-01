Будемо об’єднуватись. Навколо чого?

Звідусіль від представників різнорівневих гілок та сучків влади, посіпак високопосадовців чутні заклики об’єднуватись. Критикувати владу за помилки чи навіть тяжкі злочини – не на часі. Під час війни варто усім єднатись навколо геніальних керівників. Особливо, не обраних, а кулуарно призначених. Як казав Шельменко-денщик, все це так, але трішечки не так.

Для перемоги та організації власного щасливого життя нації повинні об’єднуватись. Одначе, не навколо особистостей, а навколо ідей. Позитивний ривок у майбуття може дати лише світоглядний консенсус громадян країни, єднання на основі спільних моральних цінностей, єдиного для усієї політичної нації (з різноманітних етнічних часток) розуміння, що є добром, а що постає злом.

Некритичне, безоглядне єднання навколо керівників держави за посадою (фюрера, фельдмаршала) закінчується авторитаризмом, культом особи. Згадайте єднання німців навколо А. Гітлера, радянських рабів навколо Й. Сталіна чи сучасних рашистів - навколо В. Путіна. До слова, часткові обмеження свободи слова в США та Британії в часі другої світової війни стосувались виключно воєнної цензури.

Я готовий об’єднуватись навколо В. Зеленського. Після того, як він припинить в стилі Л. Брежнєва за бюджетний кошт видавати книжки – збірники власних промов від 24. 02. 2022. Книжок з промовами про панікерів з США, шашлик на День перемоги 09. 05. 2022 чомусь не бачимо. Зрештою, я можу навіть пробачити графоманію актору розмовного жанру, якщо він звільнить, з притягненням до кримінальної відповідальності, усю агентуру ФСБ РФ, зібрану навколо себе в ОПУ. Про цю передумову «єднання» В. Зеленському радили в особистих розмовах керівники ЦРУ та МІ - 6. А ці пани бездоказово ніколи нікого не звинувачують.

Варто єднатись з очільником Миколаївської ОВЦА В. Кімом. Але відразу опісля того, як він припинить брутально порушувати мовне, люстраційне законодавство та норми закону про державну службу. Бо якщо керівнику виконавчої влади в області можна порушувати одні українські закони, то чому мешканцям Миколаївщини не можна порушувати інші закони? Про так звані нові обличчя влади народних слуг, як невиконану передвиборчу обіцянку В. Зеленського, не писав лише лінивий. Якщо екс-регіонали: пенсіонер Ю. Гранатуров та В. Гайдаржі є новими обличчями оновленої влади, то я – американський астронавт.

З Миколаївським міським головою О. Сенкевичем я давно об’єднався, двічі голосуючи за нього на міських виборах. І бачу, що не помилився. Серед кандидатів на посаду міського градоначальника обидва рази кращого за наймолодшого в історії Миколаєва мера не було. А потрібну критику його кадрової політики на час війни припиняю.

Далі скажу про об’єднання з традиційними захисниками російської мови, культури, російського світогляду в Миколаєві, які, зокрема, складають більшість і серед авторів, блогерів «ПН». Панове чи, коректніше, «гаспада-таваріщі», я з вашою пропагандою позитивного внеску російського імперіалізму в історію Північної Чорноморії боровся і до 24. 02. 2022, а зараз не мовчатиму й поготів. Ви відмовляєтесь змінюватись, навіть попри щоденні вбивства миколаївців росіянами. Війна вимагає особистих офір. Ви ж не в змозі пожертвувати навіть краплиною власного комфорту. Українською мовою ви всі перфектно, з ваших слів, володієте. Але принципово в публічній площині ви будете й надалі, навіть якщо рашисти знищать мільйони українців (як це вже не раз траплялось в трагічній історії українського народу), користуватись російською мовою. Дивні у вас принципи. Російська мова – мова вбивць та ґвалтівників для вас є більш зручною. А від комфорту ви не відмовитесь. Навіть коли російські ракети залітатимуть у ваші вікна?

До слова, а яким правовим документом ви підтверджуєте власне російське етнічне самовизначення чи походження? Питаю, як правозахисник та власник карти поляка. Мені, може, зручніше вести блог польською мовою, як вам комфортніше російською. Поцікавтесь українським мовним законодавством, включно з європейськими хартіями, ратифікованими ВР України. Польська мова – мова братів має в Україні такий самий правовий статус, як і російська мова – мова катів. Польща приймає наших біженців та надсилає до Миколаєва гуманітарну допомогу. Росія надсилає миколаївцям снаряди, ракети та вбиває біженців, що намагаються виїхати з окупованого Херсону до Миколаєва.

Я хочу, що Миколаїв позбувся монументів та топонімів російської імперії. Будете зі мною об’єднуватись під час перейменування вулиць Московської, Пушкінської? З’єднаємо зусилля в демонтажі пам’ятника імперцю О. Пушкіну, яким Росія, як шкідливий кіт, мітила всі окуповані країни? Нумо єднатись навколо побудови УКРАЇНСЬКОЇ країни. Ізраїль –держава для євреїв. Німеччина – для німців. Польща – для поляків. Україну протягом 30 років будували для всіх, окрім українців. Може, хоча б війна щось змінить у ваших мізках? Поки в Миколаєві пануватимуть, як нині, захисники «руцкого міра», війна з РФ не закінчиться. Ані у вересні, ані через два роки. Тому радьте власним дружинам, дітям та онукам вчити німецьку, чеську, французьку, польську мови, в залежності від країни, де довелось опинитись в якості біженців. Вони ігнорували українську мову в недорозвинутій державі з назвою Україна. В справжніх країнах без володіння державною мовою навіть прибиральницею не влаштуєшся.