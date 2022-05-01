Заберите у него пистолетик (автоматик) и его СЛОВО

МЕСЯЦ Горожане и все Николаевцы жили без воды даже технической и 75 дней со времени захвата орками Херсона, где у города Николаева расположен водозабор 1 подъема.

МЕСЯЦ мэр Николаева и его спецы с Николаевводоканала не решались пустить в сети водопровода воду из рек Южный Буг или Ингула как техническую.

МЕСЯЦ он выдуривали со всей Украины очистные установки, водовозки, емкости для питьевой воды и сотни тысяч бутылок и емкостей для массовой раздачи на улицах города, что каждый день подвергается обстрелам убийц и любителей стиральных машинок.

МЕСЯЦ они ковыряли дырки во дворах, прекрасно зная ( как знает ЛЮБОЙ специалист, кто работал в Николаевводоканале, такой как Тельпис или я как бывший начальник лаборатории), что производительность скважин будет недостаточна, а качество воды будет ИЗНАЧАЛЬНО технической ввиду жесткости и качества очистки.

И только когда после МЕСЯЦА согласований было выделено 56 млн. гривен экстренной помощи городу в окружение врагов, вода из Южного Буга пошла по сетям ГОРОЖАН и конечно техническая!

Гроши для мэра Сенкевича опять главное!

Виноватые у него граждане, что своими врезками в ливневки портят качество воды в Южном Буге и Ингуле?!

Мэр Николаева, что САМ совершил управленческую ошибку и врал про причину отсутствия воды в городе (уголовное дело никто не отменил) теперь автоматиком и пистолетиком (зачем хозяйственнику мэру оружие, даже Порошенко уже отдал на фронт свое) и военным временем угрожает своим избирателям.

И СЕГОДНЯ он забыл про свое СЛОВО о цене воды, что не отвечает никаким нормам потребления и не может стоить НИ копейки, тем более что 56 млн гривен уже поступили в коммунальное (наше) предприятие.

Слово дал. Слово забрал и грозит пистолетиком в военное время!

КАЖДЫЙ ответит по делам своим. Пусть поучится у мэра фронтового Харькова, что отменил плату для ВСЕХ Горожан, что страдают от войны и облоги!

РЕСПЕКТ и огромная благодарность ВСЕМ, кто присылал в Николаев воду и помощь!!