Полуостров Сенкевича. Немецкий профессор и жабоязычные земноводные

- Вы любите жаб и лягушек? - Я просто обожаю этих милых бесхвостых земноводных, на латыни Bufonidae.

К сожалению, в 2000 году они покинули воды Южного Буга в окрестностях Варваровского моста.

С этого момента дружный жабий хор по вечерам больше не долетает до людских ушей обитателей полуострова Сенкевича. В античных лягушачьих хорах явно различались все четыре партии - сопрано, альты, тенора, басы. Ими управляла твердая рука дирижера. Их стройное кваканье было под стать хору Миланского театра Ла Скала Для меня исход бесхвостых земноводных стал персональной драмой.

Жабы панически сбежали из-за морской воды, загрязнений, покинули тысячелетиями (!) насиженные места из-за деятельности человека. Ответа на этот вопрос наши ученые нам не дали. До широкомасштабного вторжения я пробовала искать помощь у немецких служителей науки. И практически нашла… Но об этом чуть ниже..

Однако каким образом можно пригласить к нам немецкого профессора, если фикалии и стоки капитально оккупировали воды Ингула, Буга и лимана. Варваровцам памятен 2018 год, когда великие реки травили отходами своей жизнедеятельности обитатели частного сектора Соляных, преступно врезавшиеся в ливневые канализации города.

*Как же прегнусно воняло во всей округе

Даже камни и железо мостов пропитались фикальным солянским запашком. Здешние лиманские воды напоминали сточную канаву полудикого средневековья.

И это с учетом того, что водообменное гидросооружение под малым мостом забито песком. Канал не чистят уже много лет, превращая водные просторы в застойную лужу, не выскребают дно, не контролируют стоки, делают сбросы канализационных излишков прямо в воды лимана. По трошку стечет в Черное море… Так думали и американцы, убивая свои Большие Озёра…

А что наши горожане? Они вспоминают о реках исключительно в том случае, когда нечем смыть унитаз!

** Верхи и низы хотят и прекращают скотское отношение к воде

Николаевский городской голова Александр Сенкевич самым строжайшим образом предупредил жителей Николаева, сбрасывающих свои нечистоты в ливневые канализации.

«Мы будем казнить этих негодяев, которые подключаются к ливневкам и сливают свое дерьмо в реку. Мы продолжаем бороться с ними, будем находить и очень серьезно, по законам военного времени, уничтожать», - сказал мэр Николаева.

Верно, пора и власть употребить! Прекрасный момент прекратить скотство в отношении вод рек и лимана– верхи могут и низы хотят (из-под палки)!

*** Он похож на Паганеля

Германский учёный биолог и вправду чем-то напоминает жюльверновского Паганеля. Высокий, сухощавый, с прямыми светлыми волосами, хорошо, что не лысый. В нем не найдете ни капли агрессии, он спокойный, уравновешенный оптимист.

Немец-лягушковед удивительно напоминает Автору тех самых молодых баварцев, которые в 19 веке приезжали в Северное Причерноморье в обозах немцев – колонистов, прижимая к груди микроскопы и ящики с набором реактивов («Сага о мальчике Саше с бычками, коте и колонисте Готлибе» https://news.pn/ru/blogs/245791 ).

Его уютный дом с садом забит книгами, какими-то колбами, пробирками. На стенах, среди суровых ликов Левенгука и Дарвина, портреты царевен-лягушек со всех концов света.

Современный Паганель передвигается исключительно на велосипеде, играет в теннис, любит пиво и баварские колбаски. Он странствующий философ-эколог и романтик. И Автор от него не отстаёт: у меня библиотека приличная, маленькая лаборатория по изучению ядовитых растений и животных, исключительно литературный интерес. А вот велосипеда нет как нет.

Александр Фёдорович, предлагаю просить датчан оказать гуманитарку б/у великами! Кто ж такие цены на бензин потянет?

Как итог, гранты на «жабоведение» выделяют большие немецкие корпорации. Там ведь тоже понимают – живут не на Марсе!

На последнем фото лягушка искусственная, китайская.

В Николаеве и области живые жабоязычные земноводные исчезающий вид…

Комменты https://www.facebook.com/elena.kabashnaya