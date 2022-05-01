Путінські комплекси

Все, про що я пишу нижче, давно відомо керівництву СБУ. Щоб успішно воювати з ворогом, потрібно використовувати компромат, котрий зібраний на його фюрера. Але поки СБУ очолює чоловік громадянки РФ, а мама секретаря РНБОУ мешкає в окупованому Луганську, українська держава мовчить про В. Путіна. Так само й він не використовує гей-компромат на квартальних «кавеенівців». Ось такий неоголошений пакт про ненапад. Одначе я, на відміну від очільників України, нічого підполковнику ФСБ РФ та керівнику ОПУ ніколи не обіцяв. Тому можу писати правду, зібрану у відкритих джерелах

Насправді В. Путін не 1952 року народження, а 1950. Його вітчим підробив свідоцтво про народження. Позаяк Володя виглядав дуже слабеньким. Власного біологічного батька В. Путін ніколи не бачив, його мама була зґвалтованою. Внаслідок цієї «передбучацької трагедії» і народився Володя.

У його батьків була спільна дитина, молодший брат В. Путіна – Ігор Путін. Частина коштів російського царька зберігається в банку Ватикану. Тому Римський Папа є слухняною лялькою в руках Путіна. Ще одна частина довірена братові (по матері) Ігорю. Ви ніколи не побачите в санкційних списках Ігора Путіна. Чомусь.

Про кар’єру Володі я вже пишу протягом 6 років. Але змушений чергового разу нагадати деякі подробиці з життя особини, яка вічно воює з Україною.

Батько В. Путіна був слюсарем та пересічним стукачем КДБ. Мати ВВП - прибиральниця. Путіни виховували двох синів. Пересічний представник родини бідняків, шкільний трійочник В. Путін народився 07. 10. 50, хоча в документах 1950 рік перетворився на 1952.

В 1965 році Вова за порадою вітчима, який його лупцював, записався на боротьбу. Протягом 3 років його тренував А. Рохлін. Поки Володю не спокусив тодішній перший заступник начальника Ленінградського облуправління КДБ, етнічний українець. Звідси походить люта ненависть В. Путіна до української нації.

Засуджувати гомосексуалістів - гомофобія, заборонена в сучасному демократичному світі. Але не в СРСР. Після того, як Вова навчився задовольняти усі збочені бажання куратора, життя у нього налагодилось. В 1968 році В. Путіну змінили тренера. Він почав займатись в 32-річного Л. Усвяцова («Льоня Спартсмєн»), котрий щойно відсидів 9 років за групове зґвалтування. Опущений Льоня, куратором якого виступало Ленінградське облуправління КДБ, отримав аналогічного мокрозадого учня.

В 1970 році син слюсаря та прибиральниці В. Путін з дуже слабенькими атестатом та знаннями, без служби в армії, не маючи 2 років трудового стажу, не будучи сином першого секретаря обкому КПРС, завдяки патронату КДБ вступає на найбільш престижну спеціальність (міжнародне право) до Ленінградського університету. Біографи ВВП помилково пишуть, що на юрфак посередню 18 – річну Моль з бідної робітничої родини влаштував «опущений на зоні Льоня». В 1970 році в Усвяцова ще не було ані грошей, ані залежних від нього керівників приймальної комісії, щоб запхати тупенького Воху Путіна на юрфак.

КДБ мав гомосексуальний компромат на ВВП. Тому ніхто не сумнівався, де буде працювати смоктунець після отримання диплому. Від 3 курсу Вова вже приїздив до університету на новенькому «Запорожці». Одногрупникам появу машини він пояснив просто: «Папа виіграл в латєрєю». Вітчим на той момент вже почав боятись Володю та його друзів в погонах.

А. Собчак — один з викладачів Путіна знав, яким чином Вова Моль потрапив до університету та КДБ. Як тільки у Путіна з’явилась можливість організувати загадкову смерть , він знищив одного з володарів гей-компромату на Моль. Дружина А. Собчака заборонила посмертну експертизу. Вона хотіла залишитись живою. Тому вічно засідає в російській Думі. А доньці Ксенії дозволено бути «опозиційною» журналісткою в РФ, але дотримуватись певних неписаних меж.

Через гомозв’язки Путін дуже довго не одружувався, до 31 року. Зареєструвати шлюб зі стюардесою Людою в 1983 році довелось лише тому, що холостяків КДБ не випускав працювати за межами СРСР. На той момент спокусник Вови вже помер і від 1979 року першим заступником начальника Ленінградського облуправління КДБ з чисельністю 3 тисячі працівників служив завербований американцями генерал-майор О. Калугін. ВВП виїхав до НДР, де під прізвищем Адамов очолив Дрезденський клуб німецько-радянської дружби (з А. Меркель, що вільно володіє російською мовою, ВВП познайомився в Лейпцигу). Як тільки дует МОЛЬ/Спортсмен розпався, Л. Усвяцов спробував вийти з під контролю КДБ і…впіймав в 1984 році другий строк за валютні махінації, ставши рецидивістом.

Після 7 років подружнього життя в 1990 році бісик (бісексуал) Путін організував страшну ДТП для дружини. Вона чудом вижила, стала віруючою людиною. Путінський шлюб остаточно перейшов до фази формальності. До речі, після розлучення з Володимиром Людмила Путіна 1958 року народження успішно вийшла заміж за альфонса 1978 року народження. Любов реально зла.

Щоб відкинути будь-які чутки стосовно того, в який спосіб В. Путін потрапив до КДБ, він намагається видавати себе за колекціонера жіночих сердець і тіл. Запліднення А. Кабаєвої є штучними. Хоча біологічний матеріал дійсно належить Путіну. Іноді Моль забувається і починає цілувати незнайомих хлопчиків в пупок. До слова, саме за педофільні зв’язки Путіна-Адамова відкликали з Дрездену. Згодом його приклеїли до А. Совчака.

В. Путін люто ненавидить увесь світ за те, що його в юні роки «опустив» старий гебіст. Окрім А. Собчака історію Молі знав О. Кержаков, керівник охорони Б. Єльцина, який у власній книжці розповів, як називав В. Путіна «підарасом». О. Навальний публічно нагадав, що це Кержаков (а не Навальний) називав Путіна отим словом. Але цього виявилось достатнім, щоб ВВП зненавидів Навального і скерував останнього в колонію.

Про «голубе кохання» юного Вови Путіна написано в книжці російськомовного автора з ФРН Ігоря Гергенрьодера «Тень и источник» ще в 2006 році. Цей твір було надруковано в журналі “Литературный европеец”, NN 100, 102, 103 и 106 / 2006, Frankfurt/Main, ISSN 1437-045- X.

Книжка колись була доступною в мережі інтернет. Жодних позовів до автора В. Путін не подавав. Але літератора, що сховався за псевдо Гергенрьодер, вже немає серед живих. Як і Л. Усвяцова, вбитого за наказом В. Путіна (заступника пітерського мера А. Собчака) в 1994 році. В 1992 році Льоня Спортсмен звільнився і протягом 2 років «доїв» ВВП. Тому Вова і найняв кілерів для Льоні-шантажиста. Шантаєжита легше вбити, аніж прогодувати. Вбивство кваліфікували як «бандітскіє разборкі» і не розслідували.

А 01.11.2006 за наказом В. Путіна феесбешник, нині — член Думи, А. Луговий смертельно отруїв полонієм громадянина Великої Британії О. Литвиненка, колишнього підполковника ФСБ. На той момент О. Литвиненко вже видав 2 викривальні книжки про злочини ФСБ, давнє партнерство путінського КДБ/ФСБ та двох найбільших в РФ злочинних угруповань. А. Луговий готував до друку третю книгу про педофільну кар’єру ВВП – від школяра, спокушеного першим замом керівника Ленінградського облуправління КДБ Олександром П. до очільника ФСБ, який знищив увесь гей-компромат на себе. В. Путін не лише «зачистив» всю архівну інформацію в КДБ/ФСБ, а й фізично ліквідував всіх носіїв цього секс-компромату. До слова, в ненадрукованій книзі О. Литвиненко розповідав і про сексуальні стосунки учня 10-го класу СШ № 281 В. Путіна з хлоп’ятами – шестикласниками. Мова йшла не лише про «цілування пупків». ВВП могли викинути зі школи. Але заступництво високопосадового гей-партнера з КДБ дозволило Вованчику Путіну не лише залишитись в школі, а й з першої спроби вступити на юридичний факультет Ленінградського університету.

Далі — цитата з книжки вбитого на території ФРН (нещасний випадок) І. Гергшенрьодера:

«Отец — охранник на заводе, потом слесарь, мать не стала никем, кроме как уборщицей. Представь уровень интересов, разговоров в этой семье. Немудрено, что мой тёзка (Вова Путин) учился не блестяще. Посмотри вырезку из газеты “Шанс” за 02.2002. Петербургские журналисты Р. Попов и С. Пылёв рассказали, что их герой окончил школу № 281, куда пришёл после восьмилетки, с тройками по физике, химии, алгебре, геометрии. А какую оценку он получил за сочинение? Что ему поставили на экзаменах по истории, русскому языку? Учителя не могли вспомнить, а на просьбу показать книгу выдачи аттестатов последовал отказ. Директор школы сказала, что была рекомендация этого не делать. Вопрос “от кого?” оставила без ответа. Согласись, что если бы в аттестате у моего тёзки по названным предметам стояли пятёрки, книгу бы показали.

И я, и он получили аттестаты летом семидесятого. К тому времени у меня с год как была брошюра об условиях поступления в вузы страны. На юрфак принимали только имеющих стаж не менее двух лет или отслуживших в армии. Так как же так мой тёзка (Владимир Путин) шагнул туда прямо из школы? Почему у него приняли заявление, документы?

Были исключения. Блат, взятка... Но откуда у этой семьи сумма на взятку? Копили?! С какой стати эти папа и мама воспылали идеей, что сын-троечник должен поступать именно на юрфак, да ещё на отделение международного права? Сколько деток из непростых семей метило туда! Конкурс там устрашал. В семидесятом было сорок человек на место. Убедись, - публикация А. Спирина в “Новой газете”, в номере за 17-20. 02. 2000. Допустим, мы забыли о необходимом двухлетнем стаже. Но тогда опять же вопрос. Он написал сочинение, сдал устные экзамены по русскому, истории, немецкому на “отлично”. А до того в школе? Там, как видно, на оценки поскупились, а с чего в университете расщедрились? При таком конкурсе на такое престижное отделение все места заранее распределены меж блатниками. Ему просто не поставили бы одни “отлично”. Только и дел: разок черкнуть не “отлично”, а “хорошо”. Каким же образом он прошёл на юрфак? Покровителя интересовал только мой тёзка...»