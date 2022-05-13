В ЦРУ децепцію вивчають. В СБУ, РНБУ про неї не чули

Deception в буквальному перекладі означає: брехня, обман, брехливість. В сучасну епоху розвитку комунікативних технологій, щоденних стрибків НТП, виграти будь-яку війну без інформаційної складової неможливо.

Приміром, мешканці Північної Кореї переконані, що їхня збірна виграла останній чемпіонат світу з футболу. Наведу свіжий приклад. Мої товариші з РФ повідомляють про сюжет «Дєнь побєди в Ніколаєвє», показаний майже по всім телеканалам Росії. Росіянам повідомили, що Миколаїв – більш проросійське місто, аніж Херсон. Тому в обласному центрі пройшов парад «Безсмертного полку» по центральній вулиці Радянській. Ви бачили цей парад? Я також не бачив. Але російські телевізійні чарівники показали ходіння п’ятилітньої давності (путінських колаборантів з портретами Сталіна), коли в Миколаєві 9 травня було на 12 градусів холодніше, аніж цьогоріч. Тепер російські споживачі телевізійного продукту учнів доктора Геббельса дивуються, чому війська РФ досі не захопили Миколаїв: «Там же всє гаварят па-руцкі і паддєрживают Росію, наш дєнь пабєди».

Децепцією в сучасних військових академіях називають спеціальну інформаційну операцію.

В основі воєнної операції (стратегічної чи тактичної) знаходиться досягнення надважливої мети – здобуття інформаційної переваги над супротивником. Це означає панування не лише в інформаційному просторі сучасних ЗМІ, але і в когнітивних процесах, що розгортаються на основі інформації, отриманої ворогом, - в оцінках, аналізі, прогнозі, плані.

Якщо ви досягнули інформаційної переваги, то ваш супротивник ухвалює власні рішення на підставі некоректних вихідних даних, помиляється і в кінцевому підсумку програє.

В давні часи не використовували термін «децепція», але вміло обманювали ворога та перемагали за рахунок військових хитрощів. У вільному доступі є достатньо оповідок про класичні децепції, прочитаєте самостійно. Я лише не можу втриматись від кількох прикладів, що легко кореспондуються із сучасною російсько-українською війною.

Троянського коня згадали? Тепер перейдіть до війн Давнього Риму з Карфагеном та відзначте, скільки разів обидві сторони застосовували інформаційні операції, які нині світ називає децептивними. І останній приклад, котрий мені найбільше подобається. В роки другої світової війни британці створили радіостанцію, яка вела усі передачі німецькою мовою ніби з Берліну. Німецькі вояки слухали брехливі повідомлення, в абсолютному переконанні, що слухають гітлерівське радіо.

Коли за український бюджетний кошт створювався телеканал «Дом», з обіцянкою віщати російською мовою на окуповані регіони Донбасу, Криму, а в перспективі - і на РФ, я вважав, що цей інформаційний ресурс буде співпрацювати з МО та брати участь в розроблених генеральним штабом МОУ, РНБОУ операціях з децепції. Але канал створили для участі у виборчій кампанії слуг з метою обрання на другий президентський термін В. Зеленського. Інших функцій цей телевізійний пропагандист, на жаль, не виконує.

Початок широкоформатного наступу РФ на Україну 24. 02. 2022 показав, наскільки росіяни та їхня 5 колона в керівництві України краще розуміються на децепціях. Коли В. Зеленський з усіх прасок заспокоював громадян і радив готуватись до шашликів, нікуди не тікати, бо росіяни не нападуть, я вірив, що вихід з Криму для росіян ще більш ускладнять. Тобто покажуть децепційну майстерність. Додатково замінують усі мости, переходи, виставлять артилерійські батареї, підготують залишки українських ВМС. Так само під балачки керівників України, що війни не буде, потрібно було тихо посилити захист країни з усіх можливих напрямків російського наступу. Тим паче секретар РНБОУ стверджує, що про російський напад все керівництво нашої держави знало за кілька місяців до 24. 02. 2022. Знало і розмінувало виходи з Криму, щоб забезпечити захоплення росіянами усієї Херсонщини, частини Запорізької області, Маріуполя. Додатково для російських окупантів було відкрито дорогу до Києва. Що це – цинічна зрада чи сліпа віра в слова В. Путіна, О. Лукашенка. До речі, картопляний фюрер також знає, як організувати децепцію для малоосвічених очільників України. Коли російські літаки, ракети летять в Україну з території Білорусі, коли ґвалтівники та вбивці з награбованими в українців речами відступають через білоруський кордон, пригадайте спільні балачки В. Зеленського та О. Лукашенка про два братні народи, які завжди будуть допомагати один одному. Як можна було вірити В. Путіну про 120 тисяч військових, які стоять біля кордону України і протягом 3 місяців не готуються нападати на нашу країну, а все ніяк не можуть повернутись додому? Дорогу забули…Тепер українцям доводиться цю кацапськубидломасу повертати в РФ рефрижераторами. Але якою ціною? Скільки життів громадян України можна було зберегти, якби «яневтік» не намагався подивитись в очі вбивці, замість готувати країну до оборони?

Жаль, В. Зеленський, його верещучки, арєстовічі з лещенками навіть не знають такого слова, як децепція. «Учьониє, аж страшно».

