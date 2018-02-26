Свій до свого по своє: принцип роботи Волонтерського Центру «БЕРЕЗАНЬ»

Волонтерський центр "Березань" — HUB на південному заході Миколаївщини, який працює одразу на кількох напрямках допомоги: від населення до фронту і від гуманітарних місій до внутрішньо переселених осіб та тих, хто потребує соціального захисту.

ВЦ "Березань" виник на базі фундації "ЕКО (Екологія, Культура, Освіта) Березань", яка має волонтерську діяльність в своєму статуті та займалася цим протягом пандемії коронавірусу, а також допомагала соціально-незахищеним верствам населення.

Від початку повномасштабної війни офіс нашої організації швидко був трансформований у волонтерський HUB. Ми одразу взялися за доставку гуманітарних вантажів у Березанку з найрізноманітніших напрямків.

Нашими надійними партерами є компанія «ДТЕК – Тилігульська ВЕС» (керівник Олег Соловей, координатор по роботі Олександр Радельчук), «Центр підтримки бізнесу» (директор – Артем Ващиленко, координато гуманітарного напрямку Ольга Раку), Благодійний фонд "Дітям України" (директор Юрій Діденко), Центр надання гуманітарної допомоги у громадській приймальні Тетяни Домбровської (координатор Сергій Гололобов), Гуманітарний фонд "Світлі справи", БФ «Нові досягнення» (голова Володимир Рудніченко»), «Товариство Червоного Хреста України» тощо.

Ми, фактично, на собі замкнули доставку волонтерських вантажів з Одеси і Миколаєва. Доставити вантаж це ще не все, головне – направити його конкретному споживачу. Для цього ми зібрали в двох громадах – Березанській і Коблівській – всі данні стосовно розміщення на їх території внутрішньо переселених осіб. А віднедавна приєдналася ще й сусідня Нечаянська громада.

Так, в Березанці і селах громади зосереджені нині понад півтори тисячі вчорашніх мешканців Миколаєва і Херсона, Маріуполя і Харкова, Сєвєродонецька і Слов’янська. Донедавна у нас були люди з передмість Києва і Чернігова. І це лише ті люди, хто зареєструвався в органах місцевої влади. Тих, хто тут гостює у родичів та не пішов до старостинського округу, ще більше. Приблизно така ж ситуація і в Коблевому та Нечаяному. Наші волонтери самі в селах перевіряють наявність цих людей, анкетують їх, аби дізнатися про їхні конкретні проблеми та запити, і готуємо саме адресну допомогу.

У складі вантажів речі першої необхідності: одяг, продукти харчування, засоби гігієни, дитяче спеціалізоване харчування, дитячі гігієнічні засоби тощо. Паралельно важливим напрямком роботи Волонтерського Центру «БЕРЕЗАНЬ» є постачання продуктів у вигляді як готових обідів, так і сухпайків на блокпости, розташовані в межах громад.

Солдати або добровольці сил тероборони мають з нами постійний контакт і ми завжди готові їх не лише нагодувати, але й доставити їм адресно медикаменти, які теж є в нашому центрі. Обіди готують господині вдома і наші волонтери особисто, з урахуванням змін на блокпостах харчують їх двічі за зміну. Також силами нашої громади збираємо на передову їжу та напівфабрикати, щоби смаколиками годувати не лише солдатів тут, в тилу, але й безпосередньо на передовій.

Ми не очікували такої активності від місцевих мешканців, за кілька днів вони зносять до нас в центр по 300 кг свіжого м’яса, сотні банок домашніх закруток, картоплю, інші овочі. Не забувають і про Миколаїв. Нині, коли місто без води, ми намагаємося хоч мінімально завантажити наш транспорт водою, щоби хоч трохи допомогти миколаївцям. Єдиною проблемою залишається паливо. Завдяки меценатам ми маємо поки що можливість займатися нашою діяльністю, але дефіцит бензину і дизелю дедалі більше ускладнюють нашу роботу. Попри все українці щодня доводять, що готові з вірою у перемогу терпіти що завгодно і віддавати буквально все. Фактично, ми — справжнє громадянське суспільство зі славнозвісним українським гаслом: «Свій до свого по своє».