Абетковий показчик видатних калушан

Абетковий показчик видатних калушанпрочтения: 11817.05.2022 12:16
Кожне місто в будь-якій країні славне насамперед визначними людьми, котрі народились в ньому, мешкали, створювали матеріальні чи позаматеріальні скарби людства, померли та поховані в цій громаді. Калуш знають або знатимуть в світі завдяки калушанам, а не продукції хімічних, металургійних підприємств чи регулярним попередженням про можливу екологічну катастрофу. Я неодноразово писав по неможливість використання туристичного потенціалу Калушу без створення почесної алеї калушан та енциклопедії видатних калушан (принаймні в електронному варіанті). Якби міська влада прислухалась до мої порад чи бодай читала мої пропозиції, двом тисячам переселенців, які нині мешкають в Калуші, можна було б легко пояснити, що є Калуш для України, Польщі, Ізраїлю, Австрії, Німеччини, людства. Тим паче після перемоги калушан на «Євробаченні» природня цікавість гіпотетичних туристів зросла в мільйони разів. Міська влада традиційно виявилась неготовою до цього. Де альбоми, книжки, CD, телевізійні, радіопередачі про Калуш, калушан?
Наразі, як абсольвент Калуської СШ № 2, нескромно пропоную читачам власний, суб’єктивний алфавітний перелік видатних калушерів.
- Адамюк Володимир, 1991 р. н, футболіст клубу «Дніпро -1», народився в Сівці Калуській (Калуш), мешкає в Дніпрі.
- Аржанов Євген, 1942 р. н, срібний призер олімпіади в Мюнхені, 1972 рік, народився в Калуші, мешкає в Києві, почесний калушанин, випускник Калуської СШ № 2.
- Арсені Катерина, 1977 р н, журналістка, майор ЗСУ, захищає Україну.
- Бабій Олесь, 1897/1975, автор тексту «Зродились ми великої години», народився в с. Середнє, Калуського повіту, похований в Чікаго.
- Бандери – батько Андрій, сини: Олесь, Василь, Степан, Богдан, сестри: Володимира, Оксана, Мирослава.
- Барна Ігор, 1941 р. н, видатний український тренер з боротьби, нині мешкає в Івано- Франківську.
- Бахматюк Дмитро, 1942/2015, почесний калушанин, директор Калуської гімназії в 1990 - 2015 роках.
- Белей Іван, 1856/1921, правник, журналіст, перекладач, народився в Калуському районі, помер у Львові, похований на Личаківському цвинтарі.
- Бігун Михайло, 1950 р. н, калуський греко-католицький священник, почесний громадянин Калуша.
- Бревко Роман, 1950 р. н, співак, композитор, один із засновників ВІА «Ватра».
- Бутусін Леонід, 2002/2022, мешканець Калуського району, загинув в квітні, захищаючи Україну.
- Бутусін Роман, 1998/2022, мешканець Калуського району, загинув в один день з рідним братом Леонідом.
- Вайдовскі Казімеж, в 1908/1912 роках був старостою Калуського повіту, почесний калушанин.
- Вітовський Дмитро, 1919/1947, пілот, член ОУН, воював в УПА, працював у підпіллі в Калуші (Підгірки).
- Височан Семен, козацький полковник, воював на Калущині під час повстання 1648 року, загинув в Московії в 1666 році.
- Гаврилюк Ігор, 1941/2021, поет, журналіст, сатирик, почесний калушанин, похований в Калуші.
- Гарас Олег, 1976 р. н (Вістова, м. Калуш), грав за ФК «Карпати» та молодіжну збірну України з футболу, мешкає у Львові.
- Гірник Олекса, 1912/1978, Герой України, почесний калушанин.
- Гловацкі Едвард, полковник, герой 2 світової війни, народився в 1923 році в Калуші, мешкає в Ополє.
- Грохольскі Владислав, 1880/1905, підприємець, батько засновників польського джазу, помер та похований в Калуші.
- Гузинець-Мудрик Оксана, 1974 р. н, засновниця та редактор Калуського інтернет-ресурсу «Вікна».
- Дебрянський Владислав, 1972 р. н, гітарист, композитор, продюсер, мешкає в Сан – Франциско, 5 разів номінувався на «Греммі».
- Детціус Олександр, 1879/1942, в 1929-1939 очолював Калуські копальні, в 1942 році помер від голоду в Станіславській в’язниці.
- Дмитрів Ігор, 1983/2014, герой Небесної сотні, народився в Калуші (Копанки), загинув на Майдані 20. 02. 2014, почесний громадянин Калуша.
- Домбовскі Ігнацій, почесний калушанин, лідер польської громади міста, похований на Личаківському цвинтарі в 1942 році.
- Дорожинський Василь, 1874/1915, калуський суддя – українець, після початку світової війни виїхав до Стамбулу, де і помер.
- Дутко Микола (Осип, Соловій), народився в с. Цвітова, Калуський район, загинув в 1944 на Львівщині, сотник УПА, перший лицар Срібного хреста УПА.
- Дутчак Христина, в 1998 році народилась в Калуші, співачка, акторка, учасниця шоу «Голос країни», випускниця Калуської вокальної студії «Ліра».
- Жолкевскі Станіслав, 1547/1620, Калуський староста, до 1587 року.
- Замойскі Томаш, 1594/ 1638, Калуський староста на момент смерті в Калуші.
- Захарова Наталя, 1974 р. н, підприємниця, засновниця громадських формувань.
- Іздрик Юрко, 1962 р. н, поет, музикант, прозаїк, почесний калушанин, мешкає в Калуші.
- Квятковська Мар’яна, 1987 р. н, чемпіонка Європи з боротьби.
- Климишин Микола, 1909/2003, видатний діяч ОУН, доктор літературознавства, народився в Калуші (Мостище), помер в Детройті.
- Козаченко Іван 1961/1999, поет, журналіст, бард, народився в Калуші, помер в Києві.
- Козоріс Михайло, 1888/1937, поет, публіцист, народився в Калуші, загинув в таборі в Сандармоху, Карелія.
- Коломієць Михайло, 1955/2011, журналіст, краєзнавець, історик, похований в Калуші.
- Коритовський Тарас, 1885/1953, калуський адвокат, доктор права, народився в Калуші, помер та похований у Філадельфії.
- Кос Андрій, 1864/1918, калуський адвокат, доктор права, депутат австрійського парламенту (1900 – 1907), товаришував з Іваном Франком та Михайлом Павликом.
- Крвавіч Тадеуш, 1910/1988, видатний окуліст.
- Крха Еміль, 1894/1972, визначний польський художник, народився в Калуші, похований в Кракові.
- Кульберг Олександр, завідувач гастроному на вул. Б. Хмельницького, 1, походив з родини одного з перших калуських футболістів Олександра Кульберга, помер в Ізраїлі.
- Кульчицькі Якуб, Калуський староста в 1871/79 роках, почесний калушанин, похований в Калуші, в 1880 році.
- Куровець Іван – Теодозій, 1863/1931, доктор медицини, редактор першої української газети в Калуші, що з’явилась в 1912 році, похований на Личаківському цвинтарі.
- Кучерак Олександр, 1984 р. н, біохімік, доктор наук, перекладач, лідер української громади в Остраві.
- Левицький Мирослав, 1963 р. н, музикант, композитор, аранжувальник, керівник Калуського гурту «Брати блюзу», що виграв Гран-прі «Червоної рути» 1993 року в Донецьку, зараз працює в Європі.
- Левицький Олег, 1968 р. н, абсольвент Калуського коледжу культури й мистецтв, саксофоніст, вокаліст, разом з братом заснував групу «Брати блюзу», нині працює в Японії.
- Лещій Юліан, 1886/1971, калуський адвокат, доктор права, народився в Калуші, помер у Львові, похований на Личаківському цвинтарі.
- Лісовська Оксана, народилась 1973 року в Калуші, співачка, журналістка, керівниця Калуської дитячої вокальної студії «Ліра», мешкає в Івано – Франківську.
- Льобл Богдан, поет, засновник польського блюзу, народився в Калуші в 1932 році, мешкає в Ополє.
- Маєрскі Юліуш, 1908/1982, відомий польський маляр, абстракціоніст, народився в Калуші, похований в Джорданові, біля Вроцлава.
- Малицька Костянтина, 1872/1947, поетка, перекладачка, педагог, народилась в Калуші (Кропивник), похована на Личаківському цвинтарі, у Львові.
- Мартинець Гнат, 1882/1968, повітовий комісар ЗУНР, політичний діяч, народився в Калуші, помер та похований в Мюнхені.
- Мартинець Ярослав, діяч ОУН, сотник УПА, загинув в 1948 році в с. Завій, Калуського району.
- Мейєр Мойша, перший бургомістр – єврей, за правління якого в 1825 році була збудована найбільша Калуська синагога похований на єврейському цвинтарі (бесойлемі).
- Могильницький Антін, 1811/1873, культурний діяч, в 1861 році виступив в австрійському парламенті українською мовою, народився в Калуші (Підгірки), загинув за нез’ясованих обставин в с. Яблунька, Богородчанського повіту.
- Найда Ігор, 1979 р. н, Калуський голова, обраний на посаду в 2020 році, абсольвент Калуської СШ № 2.
- Насалик Ігор, 1962 р. н, тричі обирався народним депутатом України та Калуським міським головою, почесний калушанин.
- Онишко Анатолій, 1940/2006, перекладач, поет, культуролог, похований в Калуші.
- Опікула Ілона, 1987 р. н, солістка капели «Трембіта», переможниця багатьох вокальних конкурсів, випускниця Калуських студії «Ліра» та СШ № 2, мешкає у Львові.
- Павлишин Павло, 1967 рр. н, генеральний директор Рівненської АЕС від 2012 року, випускник Калуської СШ № 2.
- Пазухін Борис, 1942/2021, легендарний тренер Калуської футбольної команди «Хімік» (1972-1997), похований в Калуші.
- Паліїв Дмитро, 1896/1944, видатний діяч УГА, УВО, ОУН, народився в с. Перевозець, Калуського повіту, загинув під Бродами.
- Піцик Леся, 1961 р. н, режисерка та очільниця Калуського народного театру «Легенда».
- Подгурскі Станіслав, 1882/1964, видатний польський пейзажист, народився в Калуші, похований в РП.
- Псюк Олег, 1995 р. н, засновник гурту KalushОrchestra, переможця «Євробачення – 2022», випускник Калуського політехнічного коледжу.
- Ратайчак Генрік, народився в 1932 році в Калуші, вчений, після закінчення 2 світової війни був виселений до Ополє.
- Розвадовскі Тадеуш, 1866/1928, австрійський та польський генерал, народився в с. Бабин, Калуського повіту, похований на Личаківському кладовищі; його батько Томіслав в 1920 році упокоївся на Калуському старому цвинтарі.
- Розвадовскі Францішек, почесний калушанин, похований на Личаківському цвинтарі, в 1916 році.
- Рожанковський Маркил, 1871/1954, доктор медицини, полковник австрійського флоту, фундатор флоту УНР, поліглот, похований в Калуші.
- Рожанський Гнат, 1844/1883, видатний культуролог, священник, забезпечив перше видання «Кобзаря» Т. Шевченка в Галичині, народився та похований в Калуші.
- Рубчак Богдан, 1935/2018, поет, перекладач, літературознавець, народився в Калуші, помер в Нью-Джерсі.
- Рубчак Іван, 1874/1952, видатний український актор, народився в Калуші, помер у Львові, похований на Личаківському цвинтарі.
- Сабо Йожеф, 1940 р. н, український футболіст, тренер, першим клубом котрого в 1957 році був калуський «Хімік».
- Сенявський Миколай, 1489/1569, Калуський староста на момент отримання містом Магдебурзького права в 1549 році.
- Скавінський Ярослав, 1925/1977, оунівець, політв’язень, похований в Калуші.
- Сливоцький Михайло, 1944 р. н, співак, музикант, викладач, музикознавець, мешкає в Івано-Франківську.
- Смолька Ян, 1810/1899, президент австрійського парламенту, народився в Калуші, похований на Личаківському цвинтарі, у Львові.
- Смольський Григорій, 1893/1985, маляр, краєзнавець, народився в Калуш (Підгірки), похований у Львові, на Личаківському цвинтарі.
- Собєскі Якуб, 1588/1646, Калуський староста, батько польського короля Яна ІІІ Собєського.
- Собєскі Ян, 1629/1696, польський король, Калуський староста від 1668 року.
- Сохацький Іван, 1886/1944, адвокат, доктор права, визначний український діяч Калуша, репресований росіянами в 1939 році, загинув в таборах Якутії.
- Стовбан Станіслав, 1992 р н, «кіборг», втратив ногу, але 2015 року повернувся до лав ЗСУ, десантник, захищає Україну, почесний калушанин.
- Сушко Роман, 1950/2017, тричі обирався Калуським міським головою, почесний калушанин.
- Тебешевська Оксана, 1955 р. н, заслужена вчителька України, поетка, громадська діячка, депутатка Івано-Франківської обласної ради.
- Федоришин Василь, 1981 р. н, срібний призер олімпіади 2008 року в Пекіні, народився в Калуші, мешкає в Києві, почесний калушанин, випускник Калуської СШ № 2.
- Фельчинський Міхал, засновник (в 1808 році) всесвітньо відомої Калуської ливарні дзвонів Фельчинських.
- Фідлер Вацлав, останній польський бургомістр Калуша, відмовився після 1939 року співпрацювати з німцями та росіянами, був етнічним німцем, загинув в сталінських концтаборах.
- Франко Оксана, 1939/2021, почесна громадянка Калуша, культуролог, походить з родини Івана Франка.
- Франко Онуфрій, 1861/1913, молодший брат Івана Франка, мешкав, помер та похований в Калуші (Підгірки).
- Фрост Яків, автор першого кишенькового іврито-німецького словника, на початку 20 століття працював меламедом (вчителем) в місцевій єврейській школі, похований на Калуському єврейському цвинтарі.
- Черкавський Еузебіуш, ректор Львівського університету, почесний калушанин, в 1896 році похований у Львові, на Личаківському цвинтарі.
- Хабер Давид, власник фотоательє, на теперішній вул. М. Грушевського, 25; в 1908 році Хабер отримав медаль в якості переможця міжнародного фотоконкурсу в Лондоні.
- Харів Ірина, 1989 р. н, неодноразова призерка чемпіонатів Європи та світу з боротьби.
- Шопінські Балтазар, 1846/1912, доктор права, працював та похований в Калуші.
- Шустов Олександр, 1852/1912, власник першої Калуської аптеки, прибув до Калуша з Одеси, його могила з надгробком є на старому цвинтарі.
- Шляхтич Галина, 1973/2016, чемпіонка світу та Європи з шахів, народилась та померла в Калуші, де і похована.
- Штерн Йонаш, 1904/1988, маляр, засновник Краківської мистецької школи, народився в Калуші, похований в Закопане.
- Цеглинський Григорій, 1853/1912, письменник, громадський діяч, народився в Калуші, помер у Відні.