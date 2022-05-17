Абетковий показчик видатних калушан

Кожне місто в будь-якій країні славне насамперед визначними людьми, котрі народились в ньому, мешкали, створювали матеріальні чи позаматеріальні скарби людства, померли та поховані в цій громаді. Калуш знають або знатимуть в світі завдяки калушанам, а не продукції хімічних, металургійних підприємств чи регулярним попередженням про можливу екологічну катастрофу. Я неодноразово писав по неможливість використання туристичного потенціалу Калушу без створення почесної алеї калушан та енциклопедії видатних калушан (принаймні в електронному варіанті). Якби міська влада прислухалась до мої порад чи бодай читала мої пропозиції, двом тисячам переселенців, які нині мешкають в Калуші, можна було б легко пояснити, що є Калуш для України, Польщі, Ізраїлю, Австрії, Німеччини, людства. Тим паче після перемоги калушан на «Євробаченні» природня цікавість гіпотетичних туристів зросла в мільйони разів. Міська влада традиційно виявилась неготовою до цього. Де альбоми, книжки, CD, телевізійні, радіопередачі про Калуш, калушан?

Наразі, як абсольвент Калуської СШ № 2, нескромно пропоную читачам власний, суб’єктивний алфавітний перелік видатних калушерів.