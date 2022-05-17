Обережно, шахраї!

Довідка: чоловік генеральної прокурорки України, служить полковником в МВСУ та очолює департамент кібербезпеки. Пишу не для нього, а для пересічних громадян, головно – пенсіонерів, що продовжують вірити в радянську патерналістську політику нашої держави.

В мережі Інтернет створюються шахрайські сторінки ніби українського уряду, гуманітарних програм ООН, ЄС. Вам пропонують повернути ПДВ, сплачений вами протягом останніх трьох років; надати допомогу від ООН, як жертві війни; перерахувати кілька десятків тисяч гривень на вашу банківську карту в якості підтримки ВПО тощо. НЕ ВІРТЕ ШАХРАЯМ.

Мета цієї наживки є очевидною – виманити у вас інформацію (реквізити платіжної картки) і зняти з неї кошти. Для цього, власне, і влаштовані усі ці «дайте відповідь на кілька простих питань», «після нетривалої перевірки вашої картки вам будуть перераховані кошти від ООН», «зараз порахуємо, скільки тисяч грн ви сплатили в якості ПДВ з цієї картки», «заплатіть 230 грн за юридичні послуги (які?) і відразу отримаєте 50-80 тисяч грн на рахунок», «ПДВ буде усім повернуто на підставі статті..» Остання брехня супроводжується фотографією президента України, для солідності. УСІ ПЕРЕЛІЧЕНІ ТА НЕЗГАДАНІ ПРИЙОМИ НАЛЕЖАТЬ ДО АРСЕНАЛУ ЗЛОЧИНЦІВ.

На початку ковідної істерії 2 роки тому уряд України вирішив сплатити по тисячі грн (одноразово) усім пенсіонерам, хто отримує пенсію в розмірі менше за три тисячі грн. Пригадайте. Всі бідні пенсіонери реально отримали цю тисячу. Уряд просто перерахував 3 мільярди грн ПФУ, а пенсійний фонд зарахував по 1 тисячі грн на пенсійні карткові рахунки 3 мільйонам найбідніших пенсіонерів, автоматично. НІХТО НЕ ПРОПОНУВАВ ПЕРЕВІРКИ ДАНИХ КАРТОК, як це нині вимагають шахраї. Якщо в уряду є кошти, він просто перераховує громадянам. Уся інформація про всі ваші рахунки в українських банках відома керівництву України.

Аналогічно згадайте, як уряд виплачував по 6500 грн тим, хто втратив роботу, але сплачував ЄСВ за останній квартал минулого року. Ніхто не вимагав усіх реквізитів вашої банківської картки, - лише рахунок. Далі завдяки додатку «Дія» чиновники самостійно перевіряли, чи певна особа (через ІПН) сплачувала ЄСВ. Жодної так званої перевірки УСІХ ідентифікаційних даних вашої картки не відбувалось.

ООН ніколи не працює з громадянами певної країни напряму. Кошти допомоги, коли вони є, надаються уряду відповідної держави. А вже далі він вирішує, кому допомагати.

Що стосується відкриття геолокації на території України з допомогою мобільного телефону (цю перевірку український уряд влаштовує перед виплатою допомоги ВПО), мушу визнати – наші урядовці в зазначеному питанні випередили європейців. Харків’яни з донецькими вже налагодили в Польщі бізнес – одних і тих самих біженців возять по різним європейським країнам з метою отримання щомісячної допомоги 300/500 євро на особу. В бідну Португалію не їдуть, бо там сплачують лише 150 євро. Для порівняння: у Франції – 400.

Невдоволення європейців поки в зародковому стані, але буде зростати. Сотні тисяч російськомовних громадян України не хочуть вчити місцеві мови, влаштовуватись на роботу. Натомість вимагають безкінечного комунізму: всього безоплатно, побільше і найкращої якості. Коли в РП, ФРН, Франції, Чехії чи Словаччині особи з українськими паспортами починають розпитувати: «А гдє здєсь у вас руцкіє школи для моїх дєтєй», місцеві дивуються, чому ці біженці тікають в Європу, а не в Росію, на власну історичну Батьківщину. Адже нині в світі є лише дві країни, де російська мова має статус державної: РФ та Білорусь. Саме тому окупанти вже вивезли до Росії мільйон російськомовних українських громадян, серед яких 200 тисяч є дітьми. В. Путін застосовує принцип визначення кордонів держав з позаминулого сторіччя – мовний. Де російська мова, там російська територія. Тому Україна з російською формулою «какая разніца, на каком язикє паруцкі гаваріць» сама «напросилась» на військову агресію з метою приєднати до РФ російськомовні регіони нашої країни.

Не сподівайтесь на «дармовщину». Безкоштовний сир завше трапляється самі знаєте, де. Повертайтесь додому. Ті хто вважає цю країну Батьківщиною. Надійшов час будувати українську Україну. Усі спроби створити на цій землі якусь іншу державу неминуче закінчуватимуться війною. Так було, так є, і так буде. Завжди.