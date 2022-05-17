Болгарська баніца

Страви, в основі яких тісто та кисломолочний сир (творог), відомі ще від часів давніх єгипетських й римських держав. Нині найкращими спеціалістами з поєднання цих кулінарних стихій вважаються італійці, турки, грузини та болгари. В українському варіанті найбільш відомим смаковим союзом є вареники з сиром, оспівані як «Із сиром пироги». Пам’ятаєте мудрого козака із його зверненням до клятих ворогів: візьміть собі дівчину – віддайте пироги?

Гості Болгарії ніколи не відмовляються від можливості спожити місцеву баніцу. Нині в Болгарії перебуває кілька десятків тисяч українських жінок з дітьми. Частина залишиться там назавжди. Але більшість повернеться додому, в Миколаїв. Вертатимуться вони, уміючи готувати баніцу. Я – про тих, то не знав, як це робити, до болгарської мандрівки.

Чи може пересічний чоловік упродовж однієї години приготувати те, що ми називаємо «baniza» і здивувати кохану жінку? Може. Але тоді він стає непересічним.

Готові перетворитись на екстраординарного чоловіка? Тоді – вперед!

Вирушаємо до супермаркету, де купуємо пачку замороженого тіста «Fillo» (400 грамів). Розморожуємо тісто. Форму для запікання мастимо оливковою олією. Потім викладаємо пергамент і його також воложимо олією.

На пергаменті розкладаємо 2 листи тіста та начинку. Начинкою може бути бринза чи кисломолочний сир та спеції.

Авторський варіант начинки:

100 грамів червоної риби,

150 грамів сиру,

Італійські спеції, зелені листові приправи.

Начинку в обсязі ложки розтираємо на листі. Далі кладемо черговий аркуш тіста та ложку начинки. Коли закінчиться «фарш», останніми будуть 2 листки тіста, котрі закриють баніцу.

Потім треба сирий вміст форми для запікання порізати на рівні квадрати. Поки ми викладали шари тіста та начинки, в чашці розтопилось 100 грамів масла, яке виливаємо у форму на розрізане квадратами тісто. Додатково майбутній шедевр треба полити сумішшю двох яєць та 150 грамів молока.

Заповнену форму для випікання ставимо в розігріту до 180-200 градусів духову шафу. Зачекайте 40 хвилин, до появи золотої скоринки у верхній частині тіста. Баніца готова! Все залежить від особистого смаку вашої обраниці, звісно. Моїй дружині більше подобається наша baniza, з червоною рибою та сиром. Смачного!