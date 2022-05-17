Янбургер (Janburger)

Якщо ви через пошукові системи спробуєте познайомитись з усіма стравами, котрі рекламуються в стилі «man cooking», вас чекатиме розчарування. Позаяк більшість осіб, що поширюють власні рецепти, завершують описову частину словами на кшталт, вам треба добряче пововтузитись, але потім усі зусилля компенсуються неабияким задоволенням для ваших смакових рецепторів. Під «пововтузитись» (сказане чи написане будь-якою мовою) автори мають на увазі втрати часу мужчиною і… все.

Натомість справжнє чоловіче приготування насолоди смаку передбачає дотримання бодай ТРЬОХ ОСНОВНИХ ПРАВИЛ. Повторюю їх чергового разу для кращого розуміння.

1. Процес виготовлення будь-якої страви чоловіком на кухні повинен вкладатись в одну годину часу. Більше часу нормальний мужчина (якщо він, звісно, не шеф «гідемішленівської» ресторації) не витримує. Адже треба заробляти кошти для родини.

2. Усі компоненти для майбутнього кулінарного шедевру повинні продаватись в найближчому продуктовому супермаркеті або в суботу на базарі по вулиці Колодязній.

3. Чарівник на кухні знає чи уявляє жінок, дівчат (жінку або дівчину), для яких він креативить з ножем.

Далі пропоную рецептуру пересічного янбургеру з власного доробку. Не плутайте його з гамбургерами, чізбургерами, фруктбергами. Отже, мій янбургер складається з двох шматків хліба з льняним насінням, намащених соусом «Гамбургеровий» та политих «Маггі». В середині між долями хліба знаходяться м’який сир, салатні листи (можна «Айсберг»), кріпси цибулеві, свіжі помідори (за відсутності томатів замінюєте їх маринованими огірками) та КОТЛЕТА.

Головним смаковим елементом бургеру є м’ясний виріб. В янбургерах знаходяться баранячі котлети. Беремо пів кілограму фаршу з баранячого м’яса, три яйця, дрібно нарізані: одну білу солодку цибулину, три зубчики часнику та спеції (сіль, чорний перець, орігано, майоран, кумин, набір прованських трав). Перемішуємо всі вище перелічені складові котлет до однорідної маси.

Нагріваємо пательню/сковорідку, наливаємо оливкову олію, набираємо десертною ложкою фарш, паніруємо його борошном та смажимо. Котлета після 3-хвилинного смаження з кожної сторони є готовою до вживання.

Повна процедура, від виготовлення фаршу з ординарних продуктів до викладання янбургерів на тарілку, цілком вкладається в одну годину вашого безцінного чоловічого часу. Жінка, повернувшись після закінчення активної фази війни в Миколаїв (з вимушеної міграції), буде приємно здивованою та… вдячною.