Салат Fado

Португальці, бразильці та мешканці колишніх португальських колоній в Африці (сумарно – 200 мільйонів носіїв португальської мови) знають, що ФАДУ означає «музика душі». Звісно, душу нації ніколи не зрозумієш без пізнання кухні. Ми – це те, що ми їмо. Алгоритм вивчення, заглиблення у світ національної спільноти не відрізняється від персоналій, яких ми намагаємось підштовхнути до певних дій.

Отже, я знову веду мову про чоловіче приготування їжі, поглинання котрої є невід’ємною частиною прелюдії. Man cooking – моя технологія успішного спокушення жінки з першої спроби. Позаяк, повторюю для «гальма»: шлях до серця жінки пролягає через шлунок. А у чоловіка для приготування романтичної страви ніколи не випадає більше часу, аніж одна година. Все інше – гоління, прасування одягу, душ, висмикування волосся з публічних місць, відбілювання зубів, парфумерна обробка тіла тощо є необхідним, проте вторинним.

Наразі у вас є лише година часу та пляшка сухого португальського червоного вина із зображенням співачки ФАДУ, яку полюбляв слухати останній король Португалії. Він помер в 1932 році, дочекавшись народження двох позашлюбних дітей: сина Альфонсо (1919), доньки Агати (1931). Його бездітна за медичними показниками дружина від 1918 року і до 1932 відмовлялась дати згоду на розлучення через Ватикан та обіцяла вбити цивільну жінку суверена. Після народження улюбленої доньки Агати, король Мануель був приречений. Дружина його просто отруїла, запросивши на приватну розмову, пообіцявши погодитись на розлучення. Вони випили британського чаю з молоком. Невдовзі король помер. Дружина купила висновок британського медичного експерта. Двоюрідні брати Мануїла надійно сховали дітей короля – бастардів Альфонсо та Агату. Нині серед живих: двоє дітей Альфонсо (близнюки, син та донька), Агата, її цивільний чоловік та їхній син. Онуків немає.

Ця трагічна й напрочуд правдива історія досі не описана жодним сценаристом Голівуду. Але її варто оповісти вашій обраниці перед тим, як ви будете пити португальське вино, що належить до десятки найкращих у відповідній номінації, та повільно споживати вироблений вашими спокусливими ручками салат Fado. Сомельє зі світовими іменами під кожне вино у власному репертуарі зберігають коротку романтичну історію. Позаяк вечеря це романтичний акт, а не пиятика з набиванням шлунку калоріями.

Нарешті, якщо ви ще не втомились, переходжу до деталізації авторського рецепту. Нам знадобляться: 300 грамів курячої печінки, 1 червона цибулина «Марс», 1 морквина, 4 ст. ложки натурального йогурту, 50 грамів свіжих помідорів «Черрі», 2 зелених листи, сіль, перці, сушені трави – на ваш смак, але бажано: орігано та прованський збір. Навіт під час війни перелічені продукти не потрапили до дефіциту.

Дрібно нарізаємо цибулину, морквину, кладемо їх в розпечену сковорідку, де вже є 1 столова ложка оливкової олії. Поки овочі пасеруються, відбиваємо кухонним молотком в закритому поліетиленовому пакеті печінку. Потім дрібно нарізаємо печінку та додаємо до моркви з цибулею. Готуємо під кришкою 5 хвилин. Далі заливаємо готову печінку 4 столовими ложками йогурту. Ще 5 хвилин – страва приготувалась. Долучаєте спеції, соуси, трави, цибулині чіпси (кріпси) та дрібно порізані свіжі холодні томати. Салат знайде потрібну вашому дуетові середню температуру. Теплота їжі, тепло почуттів та гаряча кров португальського вина…

Вона – вже ваша, не змарнуйте шанс, я вас прошу.

Наступного разу, приміром, за тиждень, ви змінюєте смак «Фаду», додавши дрібно нарізані: маринований огірок або кілька маслин чи консервовану червону болгарську перчину з каперсами тощо. Ви можете 10 – 20 разів готувати Fado з єдиним смаком. Проте ПРИСМАК щораз повинен бути різним. Як кожного разу є іншим романтичне побачення та продовження. Уникайте одноманітності. Коли ви готуєте для коханої борщ триста разів, це повинно бути три сотні різних борщів з новими рецептами. Одноманітність, як обіди в радянській їдальні, вбивають будь-які почуття. Смачного!