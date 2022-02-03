Хтось буде певен того, що під час війни не можна відволікатись на такі зарозумілі, а може й ефемерні речі, як гармонізація суспільства. Але група, навіть зазначимо, що робоча група (відчуваєте різницю?), група фахівців поставала перед собою задачу це питання розглянути, дослідити і спробувати окреслити практичні заходи, що їх треба нам всім разом вжити на цьому напрямку. І їм це вдалось, можете пересвідчитись.

Втім, чотири години участі в науково-практичній конференції – це не кожному до снаги, тільки тому, хто дійсно питанням цікавиться. Більше, скажімо, ніж фіналом Євробачення чи переглядом двох футбольних матчів – одного англійської ліги і одного іспанської. Ну, за витратами часу це співмірно. Але відчуйте різницю: футбол і Євробачення – це розваги, а от дослідження питання про гармонійне суспільство – це робота. Неоплачувана, волонтерська. Адже слухати – це ж тільки початок. Далі вам захочеться щось і сказати. Когось з тих фахівців, що подали свої пропозиції, підтримати, а когось заперечити. О, це вже практичний крок – ваш особисто і нашого суспільства загалом. Бо наскільки воно зараз далеке від гармонії, то всі ми відчуваємо. А от що маємо робити, щоб такого стану у майбутньому уникнути?

І тут настає момент істини. Якщо ви і надалі згодні покладатись у цій справі на наших (і не наших) політиків, то йдіть дивитись телевізор. А якщо готові працювати, долучайтесь. Будуймо Україну.