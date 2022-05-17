План поствоєнного перетворення рф

Українці не можуть сидіти на березі та чекати, заки пропливе труп ворога (тобто, РФ розпадеться). Бо навала російських громадян, що посуне через практично досі відкриті кордони, перетворить наше життя на суцільне пекло. По всій території України а не лише на окупованих землях, як нині.

Пропоную власний тезовий план реформування російської імперії. Він є більш реальним аніж план італійських друзів путлєра, переданий нині до ООН.

Вступ. Нова національна ідея для 142 мільйонів росіян. Загальнополітичні реформи. Регіональний аспект. Кадрова політика.

1. Вітчизняна війна між Україною та Росією закінчиться лише після повернення до кордонів держав станом на 01.12 1991. Цього прагнуть 95 % громадян України, Британія, США, Польща, Литва, більшість країн ЄС. Проте цього підсумку війни не бажають агенти ФСБ РФ та особи в українському керівництві, залежні від В. Путіна, керівники деяких європейських країн, що сидять на корупційній голці Росії. Оця публіка пропонує повернутись лише до 23. 02. 2022: Крим – російський (де-факто), ОРДЛО – в стані вічних перемовин. В. Зеленський продовжує хитатись між позицією власного начальника - А. Єрмака та прагненням українського народу. Але вічно гойдатись на шпагаті неможливо. Навіть сталеві абрикоси розірвуться. Американці вимагають, щоб Зеленський до 01. 06. 2022 визначився та готувався до видачі Коломойського в США опісля закінчення війни.

2. Нова національна ідея може вберегти РФ від неконтрольованого розпаду на мафіозні феодальні князівства з ядерними палицями в руках корумпованих регіональних фюрерів. Тому США, НАТО, ЕС категорично виступають за збереження Росії в якості єдиної держави, на відміну від України, яку ніхто не питає. Китай не заперечує проти розпаду РФ. Тоді він зможе задовільнити власний територіальний апетит. Національна ідея – пишатись минулим, вигаданою історією, фальшивими досягненнями, «можем повторити ріки крови» тощо себе не виправдала. Цю російську формулу сучасного нацизму в світі вже назвали рашизмом, вимагаючи денацифікації та демілітаризації РФ.

Нова національна ідея для РФ складається з семи головних частин.

А/ Російська мова, державна мова на всій території РФ, об’єднує 142 мільйони громадян в єдину політичну націю, як в США англійська мова поєднує 303 мільйони людей в одну американську націю.

Б/ Пишатись можна лише власними досягненнями (аналог американського протестантизму), а не «деды воевали», «отцы завещали», «можем повторить». Діти російських міністрів, олігархів, що навчаються на Заході за гроші, які їхні дідусі, батьки вкрали у росіян, повинні або відмовитись від цих коштів, або довести законність походження грошей.

В/ Найбільш шанованими громадянами нової російської держави стають «мейкюселфери» - люди, що зробили себе самі, чесно заробили власний капітал, створюють нові робочі місця або інтелектуальний продукт та можуть сміливо дивитись в очі співгромадянам.

Г/ Предметом гордості росіян (які в глибинці федерації ніколи не бачили унітазів, кавоварок чи пральних машин) повинна бути не нова боєголовка стратегічної ракети, а рівень життя пересічного мешканця будь-якого регіону рідної країни.

Д/ РФ назавжди відмовляється від виробництва, зберігання та використання ядерної зброї (як в 1994 році зробила Україна), отримавши за це від світового співтовариства фінансові, економічні, оборонні, політичні компенсатори.

Ж/ Принцип «кожному – за працю», в якості складової національної ідеї, передбачає усунення нині існуючих перекосів в розподілі державного бюджету на користь Москви, Петербургу та Чечні.

З/ Демілітаризація, деполіциація, дефсбезація країни; масштабне скорочення персоналу спецслужб дасть суттєве зменшення бюджетних втрат та нові руки на ринку праці.

3. Загальнополітичні реформи почнуться з повернення Україні всіх окупованих територій, повернення Молдові Придністров’я, Грузії – Абхазії, Південної Осетії.

Виплата репарацій Україні вимагатиме укладання всеосяжної угоди між РФ, Україною, ЄС, США та іншими державами, де є заморожені державні активи РФ та приватні активи російських мільярдерів. Багатосторонній договір мусить передбачити сплату компенсацій Україні з розбивкою обсягу виплат на 20-40 років поетапно. Позаяк Росія не зможе одноразово виплатити всю суму, а Україна не здатна «освоїти» її протягом короткого часу без корупційних ризиків. Вступ в дію означеної міжнародної угоди обумовить поетапне зняття з РФ економічних санкцій, відновлення торгівлі газом, нафтою, іншими природніми ресурсами та енергоносіями.

Відмова від ядерної зброї, передача вже існуючого боєзапасу США, Британії, Франції дозволить вимагати від цих країн грошову компенсацію бюджету РФ, як у формі допомоги, грантів, так і у вигляді безкоштовної передачі технологій, виробництв, швидкого зняття санкцій тощо.

Зміни російського законодавства повинні бути кардинальними, а не косметичними. Пріоритет міжнародного права, безумовне виконання рішень міжнародних судових інстанцій, реальна незалежність усіх гілок влади одна від одної, зменшення повноважень ФСБ, спецслужб, демілітаризація країни, гарантований захист приватної власності, авторських прав etc.

Реформа ЗС РФ є неможливою без: переходу на професійне комплектування армії, відмови від загального військового обов’язку та конституційної заборони використання ЗС РФ за межами Росії.

Конче необхідною є відмова РФ від подвійного громадянства. Кожен росіянин повинен мати лише одне громадянство - російське. При цьому на території РФ можуть мешкати не громадяни РФ з усіма правами, окрім політичних.

В Конституцію РФ варто внести стратегічну мету – вступ оновленої Росії до ЄС та НАТО. Без формування цієї зовнішньополітичної моделі ніхто в світі не повірить в те, що Росія прагне змінитись та не бажає залишатись «імперією зла». Після відмови РФ від ядерної зброї членство в оборонному блоці НАТО залишиться єдиною гарантією зовнішньої безпеки Росії та її інтеграції в економічний, гуманітарний простір Європи. Зазначене рішення буде підтриманим ЄС та США, новим союзником РФ в економічній війні з Китаєм.

4. Федеративний устрій РФ пора наповнити реальним змістом. Загальнодержавному центру варто залишити питання єдиної державної мови, спільної валюти – рубля, оборони, безпеки, екології. Рівень життя мешканців будь-якого суб’єкту федерації повинен напряму залежати від обсягу коштів, зароблених регіоном.

Усі політв’язні в РФ підлягають звільненню та реабілітації.

Нульова декларація доходів та витрат нарешті повинна бути реалізованою в РФ. Олігархи, міністри, губернатори та інші високопосадовці декларують усе майно станом на 01. 01. 2023. Активи, законність появи яких не доведена, конфіскуються до федерального бюджету та бюджетів суб’єктів федерації, звідки це майно було «поцуплено». Деолігархізація, реальна боротьба з корупцією чиновників передбачає «презумпцію вини» для певних осіб (як в цивілізованих державах), замість презумпції невинуватості.

5. Всі вище перелічені реформи зможуть реалізувати виключно «нові обличчя» у владних кабінетах, що не потрапляють до зони дії нового закону про заборону на професії. Нову країну будуватимуть нові управлінці, що відповідають наступним критеріям.

5.1. Особа не повинна бути заплямованою службою на керівних посадах в ФСБ, ГРУ, поліції, прокуратурі, національній гвардії, армії, вбивствами сирійців, афганців, лівійців, чеченців, українців тощо.

5.2. Він зробив себе сам, не користуючись корупційною допомогою родичів, партнерів, олігархів, посадовців.

5.3. Це управлінець, що побудував (з нуля) легальний бізнес.

5.4. Людина, котра може пояснити походження будь-якого активу з власної декларації про доходи.

5.5. Неправомірне збагачення членів його сім’ї, родичів, друзів – відсутнє.

5.6. Кандидат у владу веде соціально відповідальний бізнес.

5.7. Претендент володіє єдиним громадянством – російським, «запасних аеродромів» для зникнення з країни у випадку вчинення злочинних дій у нього немає.

Україні, звісно потрібен «план Маршала». Але подібний план потрібен і Росії. Інакше людство завжди існуватиме в очікуванні загрози від рашистів з ядерною зброєю та відсутністю будь-яких моральних запобіжників.