Даём мзду ветчиной!

Если вы хотите испортить людям праздник гешефта, то заявитесь внезапно в субботу, 14 мая, к 9.00 на пункт раздачи населению гуманитарной помощи. Во-первых, в уик-энды вас никто не ждет. Во-вторых, да и в любой из дней недели вас в упор видеть не желают.

На отчаянный вопрос: -Ну почему? Вам ответят истеричным тоном: - Мешаете работать! Мы на вас натравим Кондратьева и ТРО. Сейчас они подъедут. Ждите!

А вы, дорогие читатели, не подскажите, кто ж таков этот загадочный Кондратьев?

Боюсь, меня могут понять неверно, и воспринять враждебно, дескать, сует свой нос в чужой кайф. Но речь идет не о приватном, на повестке дня распределение гуманитарки продовольственной программы ООН.

Бендеровцы и миллионер Корейко

Великие украинские писатели еврей Илья Ильф и одессит Евгений Петров совершенно органично изобразили разнообразно сложную Украину двадцатых годов прошлого века и вольный город Одессу в образе Черноморска. Читайте и перечитывайте!

За капитал! За инвестиционный капитал Маркса!» - чокается со сторожем продовольственного склада ловчила Александр Корейко, усыпляя бдительность доверчивого простака, покуда его подручные таскают мешки с сахаром.

Тем временем обаятельный и привлекательный комбинатор Остап Бендер и его мошенники-бендеровцы, выпрашивают материальную помощь под имя «своего патриота-отца», сложившего голову за революцию, лейтенанта Шмидта. Весьма знакомая картина, прямо маслом по трагическому военному холсту.

Комбинатору везет дико, и с помощью своего молочного брата Шуры, он натыкается на самого Александра Корейко.

Остап Ибрагимович сообщает своим подручным бандеровцам Балаганову, Паниковскому, поляку Адаму Козлевичу, еврею Фунту, 400 схем честного отъёма средств и материальных ресурсов.

Эти комбинации живей всех живых и доныне.

Впрочем, нам придется еще не один раз вернуться к классикам.

Как должно быть

Итак, пункт раздачи гумпомощи в школе №ХХ. 14 мая. Суббота, время 8.44. Для полной ясности на дверях пункта должна быть вывешена оригинальная накладная с количеством буханок доставленного хлеба. К вкусному кирпичу прилагается 1 банка гуманитарной ветчины для нуждающихся. Запомните – есть хотят все!

Тогда абсолютно понятно - сколько формируется пайков. Кроме того, мэр своим словом велел открывать пункты в 9.00. Не позже, не раньше!

Как не должно быть

/\ Итак, пункт раздачи гумпомощи в школе №ХХ. 14 мая. Суббота, время 8.44. Пока я бреду к пункту назначения, как верблюд, груженная фотоаппаратурой Nikon, очередь уже растаяла. Осталась лишь пара возмущенных обитателей полуострова Сенкевича.

Оказывается команду принял на себя сторож школы. При этом директор данного учреждения не проинструктировал своего работника в том, что хлеб должны выдавать вместе с банкой гуманитарной ООН-овской ветчины.

Как любил повторять обаятельный жулик Остап Бендер : «И на старуху бывает проруха!» Так что, 450 банок благополучно осели на гум/пункте №ХаХа. И заметьте, по доверчивой невнимательности сторожа, на которого указывала секретарша директора. Классика жанра!

Очередь покорно промолчала, а вот пара смельчаков при мне выбила себе по банке.

Ветчину взять настойчиво предлагали и Автору, по совместительству литератору-историку. Поверьте, это было противно и унизительно…

/\* Итак, пункт раздачи гумпомощи в школе №ХаХа. 16 мая, 8. 46, понедельник – день тяжелый. Пока я бреду к пункту назначения, как верблюд, груженная фотоаппаратурой Nikon, звучит сигнал воздушной тревоги. Возвращаться домой в укрытие смысла нет. Гм/пункт в поле обозрения. Но очередь движется. Хлеб и банка ветчины в руки.

Я опять потеряла время впустую. Сколько получено, сколько выдано – узнать не представляется возможным. Меня грубо выталкивают из гум/пункта.

Досиживать приходится в бомбоубежище. Прибегает бранится учительница. Дескать, как вам не совестно, мешать работать. Мы тут устали, мы тут под обстрелами.

Демагогия – наш компас земной! Пишите заявления и уходите, на ваше место придут сотни других…Однако об этом в продолжении…

/\** Итак, пункт раздачи гумпомощи в школе №ХаХа. 17 мая. Вторник, время 8.42. Добредаю к пункту назначения, как верблюд, груженная фотоаппаратурой Nikon. Очередь стоически ждет 9.00. Кто-то нажаловался, перешептываются получатели. И пускай они остаются в неведении, дорогие мне жители полуострова Сенкевича!

Сегодня я не собираюсь никому мешать. В руках у меня счетчик для определения количества получивших гум/помощь.

Очередь обращает на меня внимания, подбоченивается, смелеет, смотрит с достоинством…

В сухом остатке получено по подсчетам исходя из 450 буханок и 450 ветчин в банках от ООН – выдано на руки 404 (+-2).

Историк-литератор (о себе в 3 лице) заручается свидетелями. 450 – 404= 46 (буханка + банка). Простая арифметика!

Кому не досталось ветчины с хлебом – разочарованы. А вот почему помощь выдана не в полном объёме – вопрос к правоохранителям, властям, к распорядителям, в честности которых я не сомневаюсь.

До скорой встречи в следующих выпусках!

Начало https://news.pn/ru/blogs/271771

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