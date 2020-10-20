Окись железа. Звучит мягко и где-то доверительно. Но это -смерть всего металлического, не что иное, как ржавчина, въедливая и разрушительная, имеющая своей конечной целью- уничтожение созданного, казалось бы, вечного и нерушимого.

Достаточно аллегории, разговор о повсеместной коррупции и воровстве, охватившими Украину , разъевшими человеческие отношения, опутавшие государство, словно спрут.

Чёрной дырой на сегодняшний день является система таможен, где ежегодно перекачиваются в личные карманы МИЛЛИАРДЫ долларов, так необходимые государству.

Здесь каждый второстепенный клерк за неполные три- пять лет работы в состоянии приобрести пару тройку квартир в понравившихся ему городах- будь то Киев или Одесса. А представьте доходы верхних эшелонов. И вы ещё допускаете их стремление сделать страну краше и богаче? Я нет, ибо давно знаю, что перевоспитанию и изменению мировоззрения наш чиновник не подлежит, кроме как пожизненного наказание в виде физического труда на благо общества с ежевечерним замаливания грехов.

"За первый месяц войны из Украины вывели €3 млрд (более 100 млрд гривен). Об этом заявил руководитель Бюро экономической безопасности Вадим Мельник.

- Сумма вывезенных в чемоданах средства, о которой сейчас говорят, и мы не можем ни опровергнуть, ни подтвердить, — 3 млрд евро. Будут вопросы к тем, кто не декларировал вывоз из Украины, но декларировал при ввозе в европейские страны и таким образом легализовал деньги. К такой работе мы официально попросили присоединиться компетентные органы Польши, Словакии, Румынии, Венгрии, Молдовы, — заверил Мельник.

Глава БЭБ отметил, что будут вопросы к тем, кто вывозил средства в объемах, никогда их владельцем не декларировавшихся, возникает вопрос о происхождении средств: "Это — уголовное производство. Будем проводить следственные действия, чтобы арестовать средства за границей и предпринять меры по возвращению в Украину".

А сколько отсюда досталось продажной таможне!

И опять же коррупция в строительной отрасли, будь то промышленная или гражданская, та же автодорожная. Не нужно далеко ходить- возьмите наше градообразующие предприятие, где издавна существует понятие ,,откатов’’, в процентном выражении доходящем до тридцати от сметной стоимости. Цифры хищения, доложу я вам, космические, с большим количеством нулей. И не удивительно появление новых построенных домом начальников отделов АЭС , как и парков автомобилей.

В строительстве дорог - тема ещё печальнее, для нас, для государства. Там своя мафия, возглавляющие её ,,народные ‘’ депутаты- на виду, не потопляемые, а для закона- не досягаемые.

И тщетны обращения в правоохранительные службы с томами разоблачительной документации: ты становишься наводчиком для дальнейшего расширения коррупционных схем, тебя даже мысленно поблагодарят за упрощение их работы по выявлению дополнительных источников дохода.

И только представьте, на сколько сильнее и могущественнее было бы государство наше, искорени, изживи, уничтожь эту ржавчину, эту плесень внутри страны. Ан нет, приходящие новые имеют единственной целью- возглавить привалившее счастье от ,,попередников ‘’. И война им не помеха, хотя именно сейчас, как никогда, можно ускоренными темпами уничтожить все то, что мешает жить и развиваться. И неверие в победу обьясняет продолжение набивания карманов с последующим сваливанием в жаркие и спокойные страны для продолжения дальнейшей беззаботной жизни, как своей, так и потомков, ведь награблено предостаточно.

И поражаешься, что простой народ, обманутый и бедный, встал на защиту Батькивщины, забыв все прежние обиды и несправедливость. Нельзя , ни в коем случае, невозможно , да и преступно это в отношении к самим себе после победы вернуться к прежней жизни, оставив у власти прежних чиновников. Чистка беспощадная , иначе пропадёт страна окончательно и безвозвратно.