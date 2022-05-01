Навіть болгари европеізуються

Нині одна дальня знайома з 19-річною донькою повернулась з Болгарії до рідного Миколаєва, який щодня та щоночі обстрілюють російські окупанти з боку Херсону. Туди російських агресорів з Криму безперешкодно впустив ЗЕ та його мішпаха, яка до самого 24. 02. 2022 переконувала українців, що росіяни не нападуть. Бо вони – брати, також – люди. Після 8 років війни, вбивств, катувань, ґвалтувань, пограбувань (

Протягом 2 місяців 48-річна миколаївка в якості біженки з повнолітньою дитиною мешкала в сонячній Болгарії, де її з доцею забезпечили безоплатним житом, триразовим харчуванням, одягом, культурною програмою. Гостинні болгари забезпечили жінкам райське життя, порівняно з Миколаєвом та його щоденними повітряними тривогами. Що сталось? Чому «біженки» раптом повернулись?

Відповідаю. Звісно, власне житло є власним житлом. Рідний дім, старенька мама, турботливі родичі, щирі друзі, добрі колеги, що може бути кращим?

Проте, є ще одна причина камбеку. Болгари чудово розуміють російську мову, яка до болгарської ближча, аніж до української. Миколаївські жінки за 2 місяці не знайшли часу, аби записатись на БЕЗОПЛАТНІ курси болгарської мови. «А какая разніца? Нас панімают і паруцкі!» Громадяни об’єднаної Європи відчули, що пані не бажають інтегруватись в болгарське суспільство. В кожній європейській країні новоприбулі біженці поважають місцеву мову та намагаються оволодіти нею якнайшвидше. Тому аборигени почали неприховано висловлювати власне невдоволення поведінкою росіянок з України. Фсбешну формулу «ми - українкі, но руцкаязичниє» споживають В. Зеленський, В. Кім, І. Терехов, Г. Труханов, Б. Філатов, С. Морунов. Але не європейці.

Російська війна проти України змінила НАВІТЬ Болгарію! Болгари формулюють просте, справедливе запитання. Якщо вам так люба російська мова, чому ви не вирушаєте на історичну Батьківщину – Росію, а прибуваєте до країн, що є складовими частинами ЄС та НАТО? Тому дєффачкі повернулись до Миколаєва з його російськомовністю усіх місцевих керівників, ЗМІ, блогерів, церковників, бізнесюків, депутатів, тотальним руцкім міром…

Щоб миколаївці стали українцями, вочевидь, кожному та кожній треба отримати по рашистській ракеті у вікно або по снаряду в машину? Чи і такі нічні дарунки від агресорів не допоможуть? Вас вже навіть болгари, наче російських лайок, женуть з власної країни, щоб ви там не «чочокали», не «каккали» та не накликали танки визволителів з РФ. Невже ви є примітивними ідіотками і живете, як в РФ: «П’яний праспіцца, дурак – нікагда»?

Прокидайтесь, пора розумнішати, дівчата та жінки! Коли ви, звісно, є українками.

Якщо ви відчуваєте себе росіянками, повертайтесь додому. Ніхто ж не перешкоджає. Чекдамин, Кандалакша, Тинда, Ханти-Мансійськ, Сиктивкар з Улан-Уде давно чекають своїх. Там є все ваше: російська мова, російське телебачення, російські книжки, попи, щі та артисти, російські солдати, гвардійці, фсбешники, стукачі, поліцаї.

Свій до свого по своє. «Імпортозамєщєніє». В. Путін вас кличе вертатись додому.