Типові порушення власників квартир

За українським законодавством право власності має три складові: право володіти, право користуватись та право розпоряджатись. Здається це вивчили вже усі миколаївці. Особливо мешканці багатоквартирних будинків. Безвідносно до того, вже створено в цих будинках ОСББ чи поки не засновано.
Одначе в цивілізованому світі, куди Україна нарешті отримала шанс потрапити, будь-які права неминуче поєднуються з обов’язками. Абсолютна більшість земляків не уявляють власного життя без радянського патерналізму: мені всі винні, держава особливо, а я нікому нічим не зобов’язаний. Пора змінюватись і уникати типових порушень, які ми навмисне чи випадково вчиняємо, яко власники житла в багатоквартирних будинках.
При перебудові житла проводяться, змінюються, переносяться санітарно-технічне та електрообладнання. Зміни вносяться до техпаспорту квартири. Так звані головні стіни, що несуть основне конструктивне навантаження, не зачіпаються.
При переплануванні змінюється конфігурація приміщення, робиться перенос та/або видалення стін, що можете порушувати безпеку сусідських квартир. Зміни також заносяться до технічного паспорту.
Відповідні дії власник житла може вчиняти лише після отримання офіційного дозволу. Інакше йому загрожує адміністративне покарання.
Війна колись закінчиться, і боротьба з боржниками поновиться. Усі тішаться від новини по Харківського міського голову, котрий заявив, що всі комунальні борги, які виникли у харків’ян після 24. 02. 2022, будуть прощені. Миколаївська міська влада мовчить, тому скажу я. По-перше, ми мешкаємо не в Харкові (річний бюджет котрого в 6 -7 разів більше за миколаївський). По-друге, навіть в Харкові ніхто «не списував» заборгованість, яка виникла станом до 24. 02. 2022. Вочевидь, і ВР України буде вживати законодавчих заходів стосовно існуючого загального строку позовної давності (3 роки). Тому не сподівайтесь, що ваші борги за 3 роки зникнуть самі по собі.
За спожиті енергоресурси, отримані комунальні послуги ТРЕБА ВЧАСНО ТА В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ПЛАТИТИ. Коли ви не платите, ви позбавляєте вчасної зарплати родини комунальників. Їхні голодні діти нічим не гірші ваших дітей чи батьків-пенсіонерів. Усі комунальні підприємства міста значно покращили власну роботу під час війни. В квартирах є світло, вода, газ. Вулиці вчасно прибираються, сміття вивозиться. У нас немає жодних підстав, щоб позбавляти працівників житлово-комунальних підприємств права на отримання винагороди за сумлінну працю. Особливо, в час війни.