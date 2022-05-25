Типові порушення власників квартир

За українським законодавством право власності має три складові: право володіти, право користуватись та право розпоряджатись. Здається це вивчили вже усі миколаївці. Особливо мешканці багатоквартирних будинків. Безвідносно до того, вже створено в цих будинках ОСББ чи поки не засновано.

Одначе в цивілізованому світі, куди Україна нарешті отримала шанс потрапити, будь-які права неминуче поєднуються з обов’язками. Абсолютна більшість земляків не уявляють власного життя без радянського патерналізму: мені всі винні, держава особливо, а я нікому нічим не зобов’язаний. Пора змінюватись і уникати типових порушень, які ми навмисне чи випадково вчиняємо, яко власники житла в багатоквартирних будинках.

Для підвищення комфортності житла часто використовують НЕЗАКОННЕ ПЕРЕПЛАНУВАННЯ під час ремонту. Іноді вчиняється перебудова без дозволу відповідних владних органів. Чим перебудова відрізняється від перепланування?

При перебудові житла проводяться, змінюються, переносяться санітарно-технічне та електрообладнання. Зміни вносяться до техпаспорту квартири. Так звані головні стіни, що несуть основне конструктивне навантаження, не зачіпаються.

При переплануванні змінюється конфігурація приміщення, робиться перенос та/або видалення стін, що можете порушувати безпеку сусідських квартир. Зміни також заносяться до технічного паспорту.

Відповідні дії власник житла може вчиняти лише після отримання офіційного дозволу. Інакше йому загрожує адміністративне покарання.

Уникайте НЕЗАРЕЄСТРОВАНИХ МЕШКАНЦІВ. До кожного з нас можуть приїхати друзі чи родичі. Пересування країною є вільним. За винятком територій, тимчасово окупованих російськими військами. Проте існують правила ведення обліку громадян за їхнім місцезнаходженням. Коли людина мешкає в іншому регіоні понад 90 днів, вона повинна зареєструватись за місцем перебування. Якщо цього не зроблено, адміністративна відповідальність поширюється як на власника житла, так і його гостей (за виключенням близьких родичів). Всі зобов’язані ДОТРИМУВАТИСЬ РЕЖИМУ ТИШІ. Особливо під час комендантського часу. Мешканцям багатоквартирних будинків слід зважати на законні права та інтереси сусідів, зокрема право на тишу та спокійний відпочинок уночі. У законі про дотримання тиші прописаний проміжок часу, коли шуміти заборонено, а саме – вночі. Нічним часом в будні дні є час між 22-00 та 6-00 наступного дня. У вихідні та святкові дні нічний час скорочується на годину: від 23-00 до 6-00. Порушення цього правила також тягне за собою адміндповідальність. Вранці, увечері, у вихідні, святкові дні не можна проводити гучні ремонтні роботи та непристойно галасувати, враховуючи повну відсутність звукоізоляції в наших кватирах. Ви повинні УНИКАТИ ЗАБОРГОВАНОСТІ. Кожен власник житла зобов’язаний своєчасно оплачувати: житлово-комунальні послуги; послуги з утримання будинку; капремонт будівлі; податки з отриманих коштів за оренду квартири. Якщо здача житла в оренду є джерелом вашого доходу.

Війна колись закінчиться, і боротьба з боржниками поновиться. Усі тішаться від новини по Харківського міського голову, котрий заявив, що всі комунальні борги, які виникли у харків’ян після 24. 02. 2022, будуть прощені. Миколаївська міська влада мовчить, тому скажу я. По-перше, ми мешкаємо не в Харкові (річний бюджет котрого в 6 -7 разів більше за миколаївський). По-друге, навіть в Харкові ніхто «не списував» заборгованість, яка виникла станом до 24. 02. 2022. Вочевидь, і ВР України буде вживати законодавчих заходів стосовно існуючого загального строку позовної давності (3 роки). Тому не сподівайтесь, що ваші борги за 3 роки зникнуть самі по собі.

За спожиті енергоресурси, отримані комунальні послуги ТРЕБА ВЧАСНО ТА В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ПЛАТИТИ. Коли ви не платите, ви позбавляєте вчасної зарплати родини комунальників. Їхні голодні діти нічим не гірші ваших дітей чи батьків-пенсіонерів. Усі комунальні підприємства міста значно покращили власну роботу під час війни. В квартирах є світло, вода, газ. Вулиці вчасно прибираються, сміття вивозиться. У нас немає жодних підстав, щоб позбавляти працівників житлово-комунальних підприємств права на отримання винагороди за сумлінну працю. Особливо, в час війни.