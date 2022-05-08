Конечно, устали. Как и все, кто сегодня помогает, волонтёрит, перевозит, закупает, готовит, лечит, воюет… Война выматывает, война не даёт даже намёка на радость. Это высшая точка боли, разрухи и смерти.

Война — это ад на Земле. Правда, на передовой об этом не задумываются. Там не до этого. Наши воины добра беспрерывно заняты защитой каждого из нас в тылу.

Можно ли сравнить тех, кто сражается на фронте с теми, кто в тылу? Нет, конечно, — риски погибнуть несоизмеримы. Но без тыла фронт существовать не сможет. Мы все в одном ряду на защите Украины!

Все устают. Это нормально. Но нельзя опускать руки. Нельзя злобу на врага переносить на своих. Кем бы ты ни был: простым горожанином или властьимущим.

Увы, наш путь нелегкий. А когда нахлынет, я вспоминаю защитников Мариуполя. Вновь и вновь пересматриваю видео, где рашисты досматривают их, заглядывают в их глаза и лица… Даже представить нельзя, как им трудно. Но когда я вспоминаю их пример, усталость проходит. Появляется желание делать ещё больше, помогать ещё сильнее — только, чтобы приблизить день нашей Победы.

Мы уже прошли через сильнейшие испытания. И не знаем, чего ждать в будущем. Но уверенность в победе Украины подпитывает и придаёт нам сил. А значит мы выстоим, со всем справимся и победим!

И хочу снова поблагодарить каждого, кто прошедшие три месяца войны помогает и защищает Украину и наш родной Николаев! Спасибо!