Місце для російських памятників – музеї

Ще в 1992 році, працюючи в Миколаївській ОДА, я оприлюднив в газеті міської ради статтю про необхідність оцінки будь-якого історичного персонажу виключно з українських позицій. Адже історія чи культура не можуть бути поза політикою, щоб нам не говорили колаборанти, які потягом 8 років війни заробляли гроші на території РФ. Історію завжди пишуть переможці, позаяк історія є сконцентрованою формою політики. Тридцять років тому я повторював, що якщо ми збираємось будувати незалежну Україну, то погляд на історію Миколаєва та Миколаївщини повинен бути виключно українським. Топоніміка обласного центру, як й усіх населених пунктів Миколаївщини, повинна відповідати статусу нашої держави, титульною нацією якої (в правовому сенсі) є саме українська нація. Одна росіянка, місцева журналістка А. В, нині вона є пенсіонеркою, заслуженою журналісткою України, після цього звернулась до прокуратури з вимогою притягнути мене до кримінальної відповідальності за розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Прокуратурі вистачило розуму відмовити захисниці «руцкава міра» в Миколаївській області. Але роботу в МОДА я незабаром втратив. Позаяк, Анатолій Кінах, який тоді ще не вивчив української мови, був ідейним спільником журналістки.

Згодом і український парламент зафіксував в преамбулі Конституції України відповідний, світовий тренд: «Верховна Рада України від імені Українського народу,…спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією….права на самовизначення,…підтверджуючи європейську ідентичність Українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України,…усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями…»

Німеччина є державою німецької нації, Польща – польської, Ізраїль – єврейської. І лише Україна – країна для всіх, окрім українців. Приміром, поляки чи ізраїльтяни не встановлюють у власних країнах пам’ятників німцям, що стали класиками німецької літератури, музики. Там вшановують своїх.

В Миколаєві немає ані вулиць, ані пам’ятників десяткам українців чи поляків, які багато зробили саме для цього міста, для України. Про що я писав неодноразово. І нікого з місцевих етнічних росіян цей факт не цікавить. Але ось прибрали з Пушкінської вулиці пам’ятник Олександру Пушкіну, і бабусі, ховаючись в бомбосховищах від обстрілів міста росіянами, почали висловлювати невдоволення. Бо О. Пушкін є видатним РОСІЙСЬКИМ поетом, захисником РОСІЙСЬКОГО царату і проїздив через Миколаїв в часи, коли місто було частиною РОСІЙСЬКОЇ держави. Це ж наша історія, кажуть вони. В часи німецької окупації в місті були Гітлер-штрасе та Гебельс-пляц. Це також наша історія, авжеж?

Підтримую пропозицію перейменування згаданої центральної пушкінської вулиці на честь Івана Мазепи з встановленням на тепер пустому місці пам’ятника І. Мазепі. Адже він також перебував в Миколаєві. І це – наша, саме українська, історія міста.

Усім знавцям коханого О. Пушкіна, раджу перечитати його відомі листи. Щоб уникнути розлогих цитат, відсилаю до листів В. Вігелю («потом ми поехалі поbliadiam»), П. Мансурову («поднімаются, как hui»).

Почитайте, як О. Пушкін пише П. Вяземському про дівчину, яка завагітніла від нього: «Пісьмо тєбє вручіт мілая дєвушка, которую одін із твоїх друзєй нєосторожно обрюхатіл. Пріюті єйо в Москвє і дай єй дєнєг, а потом отправь в Болдіно. Прошу тєбя позаботіться о будущем малюткє, єслі то будєт мальчік». Далі долею власної дитини видатний гуманіст О. Пушкін не цікавився.

Або ось ще пару слів П. Вяземському: «Баратинскій женітся? Боюсь за єго ум. Законная pizda – род тьоплой шапкі с ушамі. Голова вся в нєйо уходіт». Досить, захисниці «вєлікого і могучєго»? Можу ще процитувати відверті брудні непристойності про жінок, які уступали домаганням мулата з чорним дітородним органом. Це особливість усіх мулатів та причина, за якої місцевий памятник російському службовцю було виконано в чорному кольорі.

Російська імперія, як кіт, мітила власні території. Мітила пам’ятниками О. Пушкіну, вивченням в школах виключно російської літератури (хоча французька, англійська чи арабська література є набагато глибшими). В окупованих містах Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей росіяни прямо зараз знищують все українське: книжки, пам’ятники, таблички з назвами вулиць. Українські школи закривають того ж дня, коли біля школи розвертається російський танк.

Натомість в Миколаєві ДОСІ є проросійські бабусі, чиї доньки з онуками переховуються в країнах НАТО від російських обстрілів (а не серед мешканців РФ, для яких Пушкін – наше фсьо»). Ці пушкіністки далі розповідають про росіян, після Бучі, Маріуполя, Рубіжного, як про братній нард, який не варто ображати ліквідацією пам’ятників Пушкіну в Україні. Краяни, землячки, що з вами? Знімайте пушкінські теплі волохаті шапки з власних голів. Пора.