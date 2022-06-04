До перейменування вулиці Потьомкіна

До перейменування вулиці Потьомкінапрочтения: 18404.06.2022 17:02
Після перейменування в Миколаєві вулиці Пушкінської на Мазепинську пора повертати первісну назву вулиці Потьомкінській, яка називалась Біржовою. Тут колись знаходилась біржа, сучасною мовою таксопарк» для коней з екіпажами. Але перш за все варто нагадати, хто такий цей Григорій Олександрович Потьомкін, одне із псевдо – Гриць Нечоса, і який його стосунок до Миколаєва. Тим паче, як тепер кажуть, фігурою він був неоднозначною. Особливо, враховуючи роль в знищенні будь-яких залишків української державності.
Отже, народився Григорій в 1739 році в польському селі Чижеве на Смоленщині. Його батькові, бідному дворянину, відставному майору, Олександру (1673 – 1743) на момент народження сина виповнилось 66 років. Мати Дар’я (1704 – 1780) народила Гришу в 35 років. Вона була на 31 рік молодше власного чоловіка. У обох це був вже другий шлюб. Перший чоловік Дарини – Іван Скуратов помер тоді, коли їй виповнилось 20.
Всі офіційні історичні джерела про себе князь Потьомкін Таврійський (звання та маєтності цей альфонс заробляв дітородним органом в ліжку з різними жінками, включно з російською царівною Катериною ІІ, яка була на 10 років старшою за Григорія і одночасно з ним кохалась з іншими) «зачистив» ще за власного життя. Воно обірвалось в 52 роки внаслідок раптової лихоманки через отруєння по дорозі Ясси – Миколаїв. Перед цим самотній Григорій планував інцест з рідною племінницею в Миколаєві, друг якої й зорганізував отруєння. Про цю невідому легенду Варварівки (Центральний район Миколаєва) повідаю наступного разу. Похований Г. Потьомкін в улюбленому Херсоні.
Взагалі, традицією росіян є складання брехливих біографій власних офіційно визнаних діячів, будівничих російської імперії. Г. Потьомкіну приписують заснування Дніпра (1776 рік), Херсону (1778 рік), Севастополя (1783 рік) та Миколаєва (1789 рік), хоч до нього на цих землях вже існували українські містечка. Власне, більше не буду переповідати загально відомі речі, котрими заповнені енциклопедії та офіційні російські джерела. Пропоную обговорити певні версії та запитання без відповідей.
- Питання до лікарів – чи міг в російському селі з середньою тривалістю життя до 50 років бути біологічним батьком Григорія його 66 – річний тато (in law). Коли я вперше потрапив до Польщі в 1997 році, мене переконували, що Гжегош Потємскій був результатом позашлюбних стосунків його матері. Тому офіційна біографія Г. П. немає нічого спільного з реальністю.
- Після смерті батька мати з 4-річним Гришком виїхала до Москви. Так пишуть легальні біографи. Звідки у багатодітної удови з Смоленської губернії виявились кошти для переїзду в Москву, ніхто не пояснює. Приватні вчителі підготували (безкоштовно) Григорія до вступу в Московський університет, коли йому виповнилось 16 років. Саме з цього, 1755 року, почалась заочна військова служба Г. Потьомкіна з щорічним наданням чергового військового звання. До слова, ніхто не називає прізвища високого лобіста, котрий забезпечував всі успіхи «синка».
- Диплому про вищу освіту майбутній князь, слабий на передок, так і не отримав. Позаяк в 1760 році Гриця вигнали з Московського університету за «лєность і нєхождєніє в класи». Викладачам набридло терпіти гультяя. Але ніхто не відібрав у нього військове звання. Після чого в 1761 році Потьомкін нарешті з’явився на службі. Таємний, достатньо впливовий патрон з Москви і був біологічним батьком Г. Потьомкіна, що вів сина по життю від народження та до 22-ліття, поки тато не помер.
- Протягом року (1774/1775) Г. Потьомкін був єдиним полюбовником Катерини ІІ. Вони встигли навіть таємно вінчатись. Далі Потьомкін не міг одружитись, бо перебував в церковному шлюбі, залишаючись почесним сутенером – він знаходив для імператриці коханців. Бабця Катя до самісінької власної смерті в 67 років потребувала сексу. Від 1775 року 36-ічний Григорій та 46-літня Катерина за обопільною згодою не дотримувались подружньої вірності. Якщо в Росії бодай колись хоча б хтось хтось знав, що воно таке – ота вірність!
- Історики досі не пояснили патологічну прихильність Г. Потьомкіна до євреїв. Саме він запросив польських євреїв до Дніпра, Херсону, Севастополя, Миколаєва, захищав їх та забезпечував різноманітними пільгами, в порівнянні з місцевими українцями. Останніх примушували десятиріччями служити у московському війську, виганяли на Кубань, стерегти кордони російської імперії на Кавказі. Тому Григорій Потьомкін для кожного єврея з України мав та має статус святого.