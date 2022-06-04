До перейменування вулиці Потьомкіна

Після перейменування в Миколаєві вулиці Пушкінської на Мазепинську пора повертати первісну назву вулиці Потьомкінській, яка називалась Біржовою. Тут колись знаходилась біржа, сучасною мовою таксопарк» для коней з екіпажами. Але перш за все варто нагадати, хто такий цей Григорій Олександрович Потьомкін, одне із псевдо – Гриць Нечоса, і який його стосунок до Миколаєва. Тим паче, як тепер кажуть, фігурою він був неоднозначною. Особливо, враховуючи роль в знищенні будь-яких залишків української державності.

Отже, народився Григорій в 1739 році в польському селі Чижеве на Смоленщині. Його батькові, бідному дворянину, відставному майору, Олександру (1673 – 1743) на момент народження сина виповнилось 66 років. Мати Дар’я (1704 – 1780) народила Гришу в 35 років. Вона була на 31 рік молодше власного чоловіка. У обох це був вже другий шлюб. Перший чоловік Дарини – Іван Скуратов помер тоді, коли їй виповнилось 20.

Всі офіційні історичні джерела про себе князь Потьомкін Таврійський (звання та маєтності цей альфонс заробляв дітородним органом в ліжку з різними жінками, включно з російською царівною Катериною ІІ, яка була на 10 років старшою за Григорія і одночасно з ним кохалась з іншими) «зачистив» ще за власного життя. Воно обірвалось в 52 роки внаслідок раптової лихоманки через отруєння по дорозі Ясси – Миколаїв. Перед цим самотній Григорій планував інцест з рідною племінницею в Миколаєві, друг якої й зорганізував отруєння. Про цю невідому легенду Варварівки (Центральний район Миколаєва) повідаю наступного разу. Похований Г. Потьомкін в улюбленому Херсоні.

Взагалі, традицією росіян є складання брехливих біографій власних офіційно визнаних діячів, будівничих російської імперії. Г. Потьомкіну приписують заснування Дніпра (1776 рік), Херсону (1778 рік), Севастополя (1783 рік) та Миколаєва (1789 рік), хоч до нього на цих землях вже існували українські містечка. Власне, більше не буду переповідати загально відомі речі, котрими заповнені енциклопедії та офіційні російські джерела. Пропоную обговорити певні версії та запитання без відповідей.