Бажаємо, як краще, робимо, як завжди

Писав неодноразово про повну відсутність соціальної справедливості під час отримання гуманітарної допомоги. Зокрема, деякі миколаївці, маючи нормальну зарплату та/або пристойну пенсію, встигали щодня отримувати по три консерви від програми ООН, викидаючи хлібні буханці собакам. Водночас тисячі земляків з пенсією 2000 – 2500 грн на місяць протягом 3 місяці війни взагалі жодного разу не отримали навіть одного набору гуманітарних продуктів. Якщо вони не є інвалідами 1, 2 груп. Власне, я з пенсією в розмірі 2300 грн за 38 років стажу належу до останньої категорії миколаївців.

Здається, мене почули і міський голова, і його перший заступник. Але відреагували, як завжди, по-радянськи, тобто, без врахування «держави в смартфоні», давно здійсненого переходу на електронний документообіг тощо. Міська влада, ми всі співчуваємо чиновникам через потрійне навантаження в умовах війни, вирішила видавати продуктову гуманітарну допомогу раз на три дні і виключно у відповідності до продуктових карток. Картки можна отримати щопонеділка, щовівторка та щосереди за спеціальними адресами, від 10-00 до 14-00. На перший погляд, нормальне, справедливе рішення.

Я мешкаю в Центральному районі Миколаєва. Якщо відкинути Варварівку, Матвіївку, Тернівку, де діють міські територіальні центри соціальної допомоги, залишається 30 тисяч пенсіонерів, зареєстрованих в Центральному відділенні ПФУ. І для цих тисяч пенсіонерів запропонували лише ДВА (прописом – два) місця, де вони з понеділка 30. 05. 2022 можуть оформити та отримати продуктові картки. Одна моя знайома пенсіонерка з Центрального району вирушила цього понеділка до бібліотеки. Це один з двох пунктів оформлення карток. Адреси всіх гуманітарних штабів та центрів не називаю. Хоча російські артилеристи бачать всю геолокацію міського соціального захисту й читають оголошення влади в місцевих пабліках. Там, побіля бібліотеки, зранку вишукувалось п’ять сотень пенсіонерів, які під дощем, слухаючи ТРИ оголошених повітряних тривоги (в період від 10-00 до 14-00), чекали власної черги для оформлення карток. При цьому вони по кілька разів на день чують прохання представників влади про необхідність ховатись бодай в квартирах, дотримуючись правила «двох стін», почувши сигнал повітряної тривоги у формі сирени.

Не буду критикувати конкретних соціальних захисників із зазначенням прізвищ. Це дійсно не на часі. Але не можу втриматись, щоб не сформулювати очевидні пропозиції. Згадайте початок пандемії (до речі, протягом 3 місяців ніхто не носить маски, не вакцинується, що підтверджує всю фейковість китайського ковіду). Тоді уряд усім пенсіонерам, хто отримує менше 3000 грн на місяць, просто виплатив по 1000 грн. Тобто, КМУ перерахував 3 мільярди грн ПФУ, а пенсійний фонд, в свою чергу, перекинув ці гроші на банківські картки пенсіонерів. Ніхто ніде не збирав сотні пенсіонерів в чергах для оформлення цієї «ковідної тисячі». Всі побачили, як працює принцип «держава в смартфоні».

Відділення ПФУ можуть надати міській владі вичерпну інформацію про місцевих найбідніших пенсіонерів, які реально потребують гуманітарної допомоги. Більшість пенсіонерів оформили картки державних банків (Ощадбанку та Привату). Банківські установи володіють інформацією, хто саме знімає пенсійні кошти в банкоматах, розташованих в м. Миколаєві, а хто робить це в інших містах України чи поза межами нашої країни. Війна є форс-мажорною обставиною, в часі якої норми щодо захисту інформації про особу можуть не діяти. Тим паче, коли ця особа готова розкрити персональну інформацію заради отримання продуктів, щоб не померти від голоду. Можна з допомогою СМС-повідомлень чи іншого інформування написати пенсіонеру, коли та куди він повинен прибути за продуктовим набором. Пенсіонери у нас є доволі дисциплінованими. Надання соціального захисту нужденним може працювати, як швейцарський годинник, без принизливого витрачання літніми людьми, інвалідами, хворими по кілька годин в черзі. Коли твоє місто обстрілюють, збирати натовпи містян на відкритих майданчиках, небезпечно. Замість хлібини та консерви можна отримати уламок російського касетного снаряду від російськомовних братів з окупованого Херсону.

Далі деталізувати механізмі безпечної роздачі гуманітарної допомоги не буду. В міськвиконкомі достатньо чиновників, радників голови на зарплаті, які здатні розробити алгоритм адресної соціальної допомоги продуктами найбіднішим міським пенсіонера, з врахування вище викладеної пропозиції. Інформація про інвалідів, багатодітних, ВПО є і в соціальних органах, і в ПФУ. З’ясувати, хто з них залишився в Миколаєві та нікуди не виїздив, також доволі легко.